Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

A corazón abierto, Claudia Valenzuela, madre del reconocido artista, recordó cómo vivió la muerte de su hijo Sale (Puro Show – El Trece)

Hay historias que atraviesan el corazón y dejan huellas imborrables. Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, se animó a compartir la suya en el living de Puro Show (El Trece), frente a las cámaras. Con una sinceridad que impactó a todos, habló de un capítulo muy doloroso de su vida: la pérdida de Sale, su hijo, quien falleció a los siete años. Por primera vez, la mujer detrás del artista se permitió abrir la puerta de un pasado marcado por el dolor y la resiliencia, mostrando una faceta íntima que pocos conocían.

“Soy mamá de cuatro hijos: Yamil, el mayor; uno fallecido llamado Sale; mi hija Jazmín y Elián”, comenzó Claudia en medio de la emisión del ciclo, presentándose y dejando claro que la vida le planteó desafíos impensados. “Uno nunca está preparado para perder a un hijo”, agregó la mujer, quien recordó que el diagnóstico del pequeño fue dada a los tres años. “Un día estaba jugando en el patio y empezó a llorar. Justo se había levantado viento y pensé que eso le había hecho mal al oído, así que fuimos al hospital de General Rodríguez, donde nos dijeron que era una otitis”, recordó.

En ese primer control, la respuesta fue tranquilizadora. Sin embargo, con el correr de los días, la salud de Sale comenzó a deteriorarse y aparecieron otros síntomas que encendieron la alarma en la familia. “Era un tumor”, contó Claudia, resumiendo en pocas palabras el golpe que recibiría la familia. Los días se volvieron una sucesión de visitas médicas y estudios. “El papá lo llevó al Hospital Gutiérrez donde le hicieron muchos estudios, y de ahí pasamos al Garrahan, donde lo trataron”, detalló la madre del cantante, repasando una rutina marcada por la incertidumbre y la esperanza.

Claudia junto a sus hijos Elián, Yamil y Jazmín (Gentileza familia Valenzuela)

La vida, mientras tanto, seguía su curso, y Claudia atravesaba el dolor mientras llevaba adelante otro embarazo. “En ese momento, yo estaba embarazada de mi hija Jazmín y las dos primeras operaciones de Sale fueron en ese estado. Después, cuando mi hija nació, la tuvo que cuidar mi mamá. No le pude dar el pecho tampoco”, relató, dejando en evidencia el desgarro de tener que dividirse entre la atención a un hijo enfermo y la llegada de una nueva vida al hogar.

La muerte de Sale fue un golpe devastador, pero Claudia supo que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. “Algunos me preguntan cómo se hace para sobrellevar esto y creo que el hecho de tener otras personitas que dependían de mí ayudaron. También influye la personalidad: son pocos los que saben lo que he pasado porque siempre estoy con una sonrisa”, confesó durante la entrevista. La resiliencia de Claudia, su capacidad de seguir adelante en medio del dolor, se convirtió en un ejemplo para muchos que la escuchaban.

La madre del artista recordó la dolorosa pérdida de su hijo Sale (Foto: Infobae)

Cabe recordar que no es la primera vez que Claudia se sincera sobre este capítulo de su vida. En julio de 2024, durante una entrevista con Infobae, se refirió a la pérdida de su hijo y a la importancia de compartir su experiencia. “Fue a raíz de un tumor... No tengo problema en contarlo. Obviamente, no hay nada peor que la muerte de un hijo, pero hay que seguir adelante. Yo soy una mujer fuerte y acá estoy”, afirmó, dejando en claro que, aunque la herida nunca cierra del todo, la vida continúa y hay que encontrar motivos para levantarse cada día.

La historia de Claudia no solo conmovió a sus entrevistadores, sino que también dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. Con su relato, mostró que el dolor puede transformarse en fortaleza y que, aunque la pérdida de un hijo es irreparable, la vida puede encontrar nuevos sentidos y caminos. La mamá de L-Gante es, sin dudas, una mujer marcada por la adversidad, pero también por la capacidad de seguir adelante y de compartir su experiencia para ayudar a otros.