La insólita expulsión de Lisandro Martínez por tirarle del pelo a su rival en su regreso a las canchas tras una lesión

Lisandro Martínez volvió a sumar minutos con el Manchester United en Old Trafford en la caída por 2-1 contra el Leeds. Sin embargo, en el marco de la fecha 32 de la Premier League, el argentino fue expulsado en el inicio del complemento por una jugada inusual: le tiró levemente del pelo al delantero Dominic Calvert-Lewin. El marcador central se había destacado con una fenomenal salvada sobre la línea en el cierre del primer tiempo.

El regreso de Licha a las canchas supone un gran alivio para Lionel Scaloni y la selección argentina, ya que Cristian Cuti Romero encendió las alarmas en las últimas horas. El marcador central quedó relegado de los terrenos de juego el pasado 23 de febrero por una lesión en el sóleo derecho. Después de 52 días sin actividad, el defensor albiceleste comenzó de titular con el Manchester en el duelo contra el Leeds.

Sin embargo, el equipo de Michael Carrick fue ampliamente superado en el primer tiempo, al punto de que si no fuera por el argentino, hubiera terminado 3-0 abajo en el marcador. En el cierre del primer tiempo, una desinteligencia entre el arquero Senne Lammens y el central Leny Yoro en una salida desde abajo le regaló una chance peligrosa al rival.

Martínez tiró del pelo de su rival en el momento en el que estaba asentandose en el suelo (REUTERS/Phil Noble)

El japonés Ao Tanaka capturó la pelota suelta en la medialuna del área y, luego de gambetear al arquero del United, el control se le fue un poco largo. Licha Martínez aprovechó esta ventaja y antes de que defina el volante del Leeds se arrojó con todo su cuerpo para despejar el disparo sobre la línea.

La actuación del argentino se vio opacada por su expulsión en el minuto 56. En una disputa aérea con el delantero Dominic Calvert-Lewin, en la que ambos forcejearon por ganar la posición, Martínez tomó levemente del pelo a su rival. A pesar de que no fue una acción alevosa, el VAR llamó al árbitro Paul Tierney a revisar la jugada. Finalmente, el juez le sacó la tarjeta roja por “conducta violenta” y por “ser culpable de tirar el pelo de su rival”.

*La impresionante salvada sobre la línea de Licha Martínez

Respecto al desarrollo del encuentro, Leeds fue ampliamente superior en la primera etapa en Old Trafford. A los cuatro minutos de partido, Noah Okafor se impuso en el área del United para el 1-0 en una jugada polémica, ya que el cuadro local pidió una presunta falta de Calvert-Lewin sobre Leny Yoro en una disputa aérea. Los dirigidos por Daniel Farke, que precisaban de una victoria para escapar de la zona baja de la tabla, aumentaron la diferencia a los 28.

En un ataque que comenzó gracias a una mala salida desde el fondo de Lisandro Martínez y después de una extensa serie de rebotes dentro del área de los Red Devils, Noah Okafor se encontró con la pelota suelta y sacó un potente disparo que venció la resistencia de Lammens para estampar el 2-0.

Al considerable dominio de Leeds se sumó la mencionada expulsión de Licha Martínez, que se retiró del terreno de juego notablemente golpeado anímicamente por la roja. No obstante, el Manchester United se metió en partido gracias a una de sus grandes virtudes: la pelota parada. Bruno Fernandes, que alcanzó su 17° asistencia en la Premier, ejecutó un tiro libre perfecto para que Casemiro irrumpa en el segundo palo y conecte de cabeza para el 2-1.

Licha Martínez se retiró del terreno visiblemente golpeado por la expulsión (REUTERS/Phil Noble)

Desde entonces, el transcurso del partido fue frenético. Manchester United se volcó completamente al ataque y el Leeds respondió con contraataques punzantes ante los espacios en la defensa. En este contexto, el elenco visitante se salvó en reiteradas oportunidades, principalmente en una jugada en la que Dominic Calvert-Lewin despejó dos veces la pelota sobre la línea en un tiro de esquina. A pesar de que la expectativa se mantuvo hasta el último minuto, los Whites se quedaron con el triunfo en el clásico por 2-1.

La derrota supone un golpe para el Manchester United, ya que no pudo consolidarse en la tercera ubicación y dar un paso importante en la pelea por el ingreso a la UEFA Champions League. El elenco de Michael Carrick está igualado en 55 puntos con el Aston Villa, mientras que el Liverpool marcha quinto con 52 unidades.

Los Red Devils tendrán una dura parada el siguiente fin de semana: deberán visitar al Chelsea —sexto con 48 puntos— en Stamford Bridge el sábado 18 de abril desde las 16:00 (hora argentina). Para el Leeds su próxima presentación será clave: enfrentará el mismo día a las 11:00 al Wolverhampton, que marcha último en la tabla.

Una victoria podría ser trascendental para escapar del descenso. El triunfo en Old Trafford le permitió al elenco de Daniel Farke escalar hasta la 15° posición con 36 unidades. Actualmente, el último equipo que marca la línea roja es el Tottenham con 30 puntos, por debajo del West Ham (32) y el Nottingham Forest (33).

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE