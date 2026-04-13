“Gasta toda la credibilidad”: las fuertes críticas a Icardi en Galatasaray y la peculiar estadística que lo condena

Icardi, en el último empate del Galatasaray. Ingresó cuando faltaban diez minutos para el final del partido (Seskimphotox GSaray-Kocaeli)

Mauro Icardi se ganó con justicia el cartel de ídolo en el Galatasaray. Desde su desembarco, ganó cinco títulos y se quedó con la cinta de capitán a partir de la salida del arquero Muslera a Estudiantes en 2025. Sin embargo, el delantero, de 33 años, atraviesa un mal momento, al punto que se convirtió en el foco de las críticas de los fanáticos y la prensa local.

Tras el empate 1-1 contra Kocaelispor, el punta entró sobre el final, pero su escaso aporte lo ubicó en el ojo de la tormenta. “No ha podido alcanzar el nivel deseado desde que una lesión grave de ligamentos contra el Tottenham la temporada pasada le mantuviera entonces alejado de los terrenos de juego durante 10 meses”, subrayó el diario As en un análisis.

“En lugar de someterse a un entrenamiento de fuerza específico, Icardi solicitó una prórroga para pasar más tiempo en su país, y debido a sus importantes problemas de rendimiento, fue relegado al banquillo”, fustigó el periodista Özgür Sancar.

“Opacado por Víctor Osimhen, el delantero argentino parece haber agotado por completo su credibilidad ante la afición y la directiva del club debido a su actitud apática", añadió.

Fanatik eligió las estadísticas para colocarlo en el blanco. “La estrella ingresó en el minuto 80 del partido. Icardi ganó un balón aéreo y una entrada durante el tiempo que estuvo en el campo. Icardi no pudo ganar el balón, sin pases, y realizó un disparo desviado. Por otro lado, no pudo despejar el balón, bloquear un disparo, hacer un centro ni asistir en un disparo. El futbolista argentino completó el partido con solo tres intervenciones”, apuntó.

El atacante ex PSG e Inter de Milán ha jugado 42 partidos con el Galatasaray esta temporada, anotando 15 goles y dando dos asistencias. Su contrato vence el 30 de junio. Y, aunque hace unos meses se venía hablando de una posible renovación, esas conversaciones parecen haberse esfumado.

En la caída 2-1 ante Trabzonspor, las críticas también habían caído en Icardi. “Deambuló como un fantasma durante todo el partido”, lo había golpeado el portal Hurriyet.

Ante la situación, el delantero compartió un mensaje en sus redes en el que pidió que las críticas le apunten a él. Lo hizo con una imagen en la que el punta recibe hipotéticos dardos por sus compañeros. “Critíquenme a mí, los que están detrás de mí están a salvo. Seremos campeones”, fue la leyenda que acompañó su mensaje.

A lo largo de la temporada, Icardi tuvo sondeos de otras instituciones, como la Juventus, el Milan, el Napoli, el Elche, el Oviedo y el América de México. No obstante, se quedó en el Galatasaray, que pese a tener momentos de brillo en el año deportivo, hoy está apretado en la pelea por el título de la Superlig turca.

El conjunto de Estambul lidera la tabla de posiciones con 68 puntos, dos más que Fenerbahce, su clásico rival y escolta. El próximo sábado, se medirá ante Gençlerbirliği para dejar atrás los fantasmas.