Andrea del Boca reapareció después de su caída en Gran Hermano: “Mimos que todo lo curan”

El ciclo puso por primera vez las fuertes imágenes del accidente de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Luego de días de preocupación y versiones cruzadas sobre su estado de salud, Andrea del Boca volvió a mostrarse públicamente tras el accidente que sufrió dentro de Gran Hermano Generación Dorada y que derivó en su salida inmediata del reality. Lo hizo desde la intimidad de su hogar, con una imagen cargada de afecto y un mensaje breve pero contundente que llevó alivio a sus seguidores: “Mimos que todo lo curan”.

En la postal que compartió en sus redes sociales, se la puede ver recostada junto a su hija, Anna Chiara del Boca, y su perro labrador, en una escena íntima que transmite calma, contención y cercanía familiar. La actriz eligió ese momento cotidiano para dar señales de cómo atraviesa su recuperación, luego del fuerte golpe que sufrió en la casa más famosa del país.

Acompañando la imagen, Del Boca sumó un texto directo para quienes siguieron con atención su situación: “Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”. La publicación no tardó en multiplicar reacciones y mensajes de cariño por parte de sus fans, que durante días manifestaron su preocupación por la abrupta salida del programa.

El mensaje de Andrea del Boca destacó que se encuentra bien y agradeció el cariño y el apoyo recibidos tras la caída en el reality (Instagram)

El episodio que derivó en su abandono del reality fue impactante. Durante una de las jornadas dentro de la casa, la actriz sufrió una fuerte caída en la cocina: resbaló hacia adelante y no logró amortiguar el golpe con las manos, por lo que terminó impactando su rostro contra el piso y luego su cabeza contra un mueble. Las imágenes, que luego fueron emitidas por la producción desde distintos ángulos, mostraron la gravedad del momento y la rápida asistencia de sus compañeros, mientras Del Boca permanecía en el suelo visiblemente afectada y con su boca ensangrentada.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones. Según trascendió, habría sufrido daños importantes en la zona bucal, incluyendo el desplazamiento de piezas dentales y cortes en el labio. Esa situación fue la que finalmente motivó su salida del reality por indicación médica, generando un fuerte impacto tanto dentro como fuera del programa.

Sin embargo, más allá del mensaje tranquilizador, hubo un detalle en las imágenes que no pasó desapercibido y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. En ambas fotos que compartió, Andrea del Boca evitó mostrar de manera directa la zona de su boca, justamente la más afectada por el golpe. Ese gesto despertó especulaciones entre algunos usuarios, que comenzaron a debatir sobre la magnitud real de sus lesiones.

A pesar de su retiro del reality, Andrea del Boca se mantuvo activa en redes, alentando a sus seguidores a votar en el programa

Lejos de mantenerse al margen, la actriz también sorprendió al mostrarse activa en relación con el juego, pese a ya no formar parte de la competencia. Minutos después de su primera publicación, compartió otra historia junto a su hija en la que lanzó un mensaje dirigido a sus seguidores: “La Andreaneta pide: Brian al 9009…”. Con entusiasmo, reforzó el pedido: “Voten, voten, voten, voten”, y cerró con un tono divertido: “Chau, chau, chauuuuu Brian”.

El gesto dejó en claro que, aunque ya no esté dentro de la casa, Andrea del Boca sigue atenta al desarrollo del reality y mantiene su vínculo con el público que la acompañó durante su paso por el programa. Además, su participación activa alimenta las especulaciones sobre un posible regreso, ya sea a través de un repechaje o de alguna dinámica especial dentro del ciclo.

Mientras tanto, su reemplazo en la competencia ya fue confirmado: la actriz venezolana Grecia Colmenares será quien ocupe su lugar en la casa, sumando una nueva figura al reality. Sin embargo, el impacto de la salida de Del Boca todavía resuena, tanto por la forma en que se produjo como por el peso de su trayectoria en la televisión argentina.