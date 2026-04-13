La confesión de la esposa de una figura del tenis tras recibir amenazas: la inquietante escena en un hotel

María Laura Urruticoechea, la esposa de Nicolás Jarry, reveló detalles de un recuerdo preocupante ocurrido en Roma

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) recientemente alcanzó las semifinales en el Challenger de Madrid con un desempeño destacado: después de casi dos años logró regresar a una instancia decisiva en un campeonato de tenis. Luego de mantenerse luchando con una neuritis vestibular, una enfermedad que se genera por una inflamación en el oído, que le causó mareos, náuseas y dificultades de equilibrio, situación que afecta significativamente su rendimiento. El tenista chileno volvió a estar en el foco público, debido a que su esposa relató uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia.

El relato que compartió María Laura Urruticoechea en un video de Instagram tiene su origen en un episodio especialmente traumático que vivieron en mayo de 2024, durante el Masters 1000 de Roma. En esa edición, Nicolás Jarry ocupaba el puesto 24 del ranking mundial cuando alcanzó la final del torneo y se enfrentó al alemán Alexander Zverev, pero el hecho que marcó a la familia ocurrió después del debut del tenista chileno ante el local Matteo Arnaldi.

“Estoy haciendo este video porque quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Hace dos años, en el Masters 1000 de Roma, primer partido de Nico que fue con un italiano, nos llegaron amenazas que, lamento decir, es usual que uno las reciba. Las reciben todos. Te llegan, aunque tengas perfil cerrado o abierto”, inició el relato de Laura sobre el grave capítulo que marcó a la familia.

El duro testimonio de Laura Urruticoechea expuso el impacto emocional de los mensajes intimidantes recibidos durante el Masters 1000

Entre los comentarios que llegaban a sus publicaciones en aquel momento se encontraban frases como: “Vamos a desaparecer a toda tu familia”, “Tu esposo se metió con la mafia siciliana”, “Te vamos a mandar en cajón para la casa”. Además de amenazas de muerte, habían críticas sobre el desempeño deportivo de Jarry y gifs desagradables. Esta ola de odio generó un clima de temor por el bienestar de sus hijos, quienes la acompañaban en ese momento.

La esposa del tenista continuó contando cuando se agravó la situación: “De verdad que te estudian y dan un poco más de miedo. Estábamos en Roma, llegan estos mensajes de: ‘Te voy a llevar a tus hijos en cajón’. Lo miré justo cuando se acabó el partido. Dije: ‘Wow, qué agresivo, pero será normal’. Llegamos a la pieza del hotel con los niños antes que Nico, que estaba haciendo sus cosas, teníamos piezas separadas, y alguien se había metido en la pieza de los niños, había fumado un cigarro y lo había dejado apagado en la cama. Sacaron las almohadas, como ocho puestas en el suelo estratégicamente, desordenando todo. Era como alguien diciendo: ‘Oye, yo estuve acá’. Nosotros no dejamos esto así, no hemos sido nosotros, tratando de creer que quizás habíamos sido, pero era imposible”.

Ante este escenario que despertó rápidamente las alertas de Laura preocupada por sus hijos, se movió con celeridad: “Fuimos a hablar con el hotel, pero dijeron que seguro habíamos sido nosotros. Fuimos a hablar con la policía, pero es todo súper complicado en Roma. Es como que tiene que ir un hombre a hablar con la Policía, a las mujeres no las escuchan, hay que hablar en romano, ni siquiera en italiano, es mucha burocracia en Italia. No nos dejaban hablar con la Policía. Volvimos a la pieza y el hotel, en vez de ayudarnos, habían ordenado todo, sacaron rastro de todo. Dije: ‘No podré dormir tranquila hoy a la noche, voy a la policía’. Logré ir y no nos creían, pero cuando vamos de vuelta, logro volverme a la pieza, que estaba impecable, con dos policías y cuando subimos, la misma persona se había metido y había hecho lo mismo: las almohadas, el cigarro y había dejado dos cosas de los niños arriba de la cama. Ahí el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites. Fue muy fuerte”.

Las alarmantes amenazas de muerte que recibió la familia de Nicolás Jarry a través de redes sociales

Ante el miedo y la falta de respuestas, Jarry junto a su esposa recurrieron a la ATP con el objetivo de intentar tomar medidas por el duro momento que estaban atravesando, pero la respuesta que recibieron, según contó Laura, no fue la esperada.

“Nos dijeron como: ‘No te puedo ayudar mucho, lo único es cambiarte de hotel, ¿quieres?’. Y obvio que queríamos. En mi cabeza creía que íbamos a tener guardaespaldas, que algo iba a pasar, pero no. Es como que fue normal. Fue muy difícil. Los días siguientes tuvimos que ir a la comisaría, porque hay que tener pruebas para que puedan mirar tu pieza. Fuimos con el papá de una amiga, que es romano, lo escucharon. Por suerte le terminó yendo bien a Nico en ese torneo, fue una semana mega difícil. Cuando ya logramos mostrar las pruebas habían pasado tres o cuatro días, al hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y no hicieron nada. Nunca se siguió el tema, nunca pasó nada. En el fondo, lo que quiero mostrar es que esto pasa y pasa mucho. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice con las otras personas“.

El impacto de las amenazas y la invasión se extendió al ámbito emocional y deportivo. “Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente. ‘Nico, retírate’, ‘Nico, para lo único que eres bueno es tu familia’. Yo me pregunto realmente si una mamá o un papá llega después de haber tenido un día malo del trabajo, si el hijo le dice: ‘Oye, papá, retírate’”, compartió Laura durante el vídeo.

En una entrevista del año pasado para el medio La Tercera, Jarry recordó el impacto de esos días en su salud y contó cómo le afectó la situación: “Esa noche tras cenar llegamos al hotel y nos encontramos la habitación revuelta. No se habían llevado nada, pero mi primera reacción fue cambiarnos de hotel y quedarme tranquilo. Hicimos el cambio esa misma noche. No dormimos mucho y jugaba al día siguiente. Fueron días muy intensos y literalmente el día del partido de la cuarta ronda (ante Alexandre Müller) es cuando tuve el primer episodio. Caminando para la cancha es que todo esto se desata. Así que yo creo que sí o sí era mi cuerpo que explotó de esta forma porque ya no aguantaba más”.

El relato de Laura recordó una situación extrema que atravesó la familia en Italia

En el video publicado por Laura en Instagram también reveló detalles de lo difícil que fue el inicio de la enfermedad que hasta hoy persiste en el jugador: “Después de Roma y de esto le vino el vértigo. No se imaginan lo duro que fue eso. No se llegan a imaginar. Nico sigue teniendo que llegar a la pieza y poner todos sus papelitos con puntitos para ir mirando y tratando de ajustar la vista. Lo que su vista le dice y su cabeza le dice son cosas distintas hasta el día de hoy. Nico está haciendo todo lo posible para crecer y ser resiliente en medio de un momento muy difícil”.

A nivel personal, Nicolás Jarry y María Laura Urruticoechea decidieron casarse en diciembre de 2020, después de tres años de relación. En aquel momento, la ingeniera comercial compartió en su Instagram: “Para siempre en el corazón. 23 de diciembre, día que nos pusimos a pololear y día que nos casamos ante Dios y nuestras familias. Para siempre en el corazón”. Casi dos años después, en marzo de 2022, la pareja anunció la llegada de su primer hijo, Juan Jarry Urruticoechea, a través de sus redes sociales. Al año siguiente, se sumó a la familia Santiago, y finalmente, en 2025, nació la tercera hija, Celeste.

“Tenía ganas de contarlo, de exponerlo y de que detrás de cada persona hay una historia, hay una vida. Ojalá generar empatía y contar un poco esta historia, que la quería contar hace tiempo. Espero que todos estén muy bien”, concluyó Laura sobre el motivo de hacer público el reciente testimonio.