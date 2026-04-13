Perlas naturales, mitos y ciencia: los secretos detrás de su fascinante formación

El manto de la ostra segrega nácar fundamental para la formación y reparación de la concha y las perlas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En más de una oportunidad, encontrarse con una ostra puede generar cientos de ideas sobre su impresionante funcionamiento y cómo se forman las perlas. Sin embargo, la ciencia logró desentrañar esta duda: en el interior de las ostras, un órgano llamado manto desempeña un papel clave en la protección del animal y en la formación de su concha. Y también en las perlas.

Este tejido blando recubre el cuerpo interno de la ostra y es responsable de segregar una sustancia conocida como nácar o madreperla, compuesta de carbonato de calcio y una proteína llamada conquiolina. El nácar se deposita en capas, formando y reparando la concha durante toda la vida de la ostra para resguardarla de amenazas externas, según explica el portal especializado en biología marina HowStuffWorks.

El manto, además, es el encargado de iniciar la creación de una perla cuando en el interior del animal penetra un cuerpo extraño. En este proceso, el manto envuelve el objeto con las mismas sustancias que utiliza para crear la concha. Así, la estructura y función de este órgano explican por qué solo ciertos moluscos pueden formar perlas auténticas: actúa tanto como barrera como productor de materiales esenciales para la supervivencia.

Proceso biológico de formación de perlas naturales en ostras

Las perlas auténticas se originan cuando un fragmento de concha o parásito es recubierto por capas de nácar en defensa (Chesapeake Bay Program)

Cuando una ostra detecta la presencia de un cuerpo extraño, como fragmento de concha rota o un parásito, el manto lo recubre con capas sucesivas de nácar.

Esto constituye una respuesta defensiva ante la irritación provocada por el intruso y, a lo largo del tiempo, la acumulación de capas transforma el objeto en una perla. Este mecanismo natural de defensa no es intencional ni frecuente: solo una pequeña fracción de las ostras llega a producir perlas de calidad comercial.

La forma de la perla depende tanto de la forma del cuerpo extraño como de la constancia con que el manto deposita las capas de nácar. Si el objeto intruso es esférico, la perla tenderá a compartir esa forma; si es irregular, también lo será la gema resultante. El proceso puede durar varios años, generando al final una gema natural utilizada en joyería.

Mitos y realidades sobre el origen de las perlas en las ostras

Contrario a la creencia popular, los granos de arena no provocan la creación de perlas en las ostras (Freepik)

Contrario a una creencia extendida, las perlas no se forman a partir de un grano de arena que entra en la ostra. Según la Sociedad de Malacología, es mucho más probable que el origen de una perla natural sea un fragmento de concha rota o un parásito. La explicación popular del grano de arena resulta inexacta, ya que las ostras y otros moluscos filtran partículas de arena de manera constante sin desarrollar perlas por ese motivo.

El mito que persiste en la cultura popular, pero que biológicamente es correcto, es que el manto reacciona ante amenazas internas que el animal no puede expulsar fácilmente, como pequeños organismos o restos de conchas, lo que no ocurre con la arena, que se remueve sin dificultad.

Características y clasificación de las perlas (formas, colores, tipos)

Las perlas naturales pueden presentar formas y colores variados. No todas son perfectamente esféricas; existen perlas irregulares denominadas barrocas, con formas únicas. El color depende tanto de la especie de ostra como de su entorno: pueden apreciarse tonalidades blancas, cremas, negras, rosadas, plateadas y doradas.

La forma y el color de las perlas naturales dependen tanto de la especie de ostra como del entorno marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para clasificar las perlas, se consideran forma, color, brillo y tamaño. Las más valoradas en términos comerciales son redondas y de superficie lisa. Aunque las perlas barrocas tienen un costo menor, su singularidad las hace atractivas en ciertos segmentos. El mercado diferencia entre perlas naturales y cultivadas, según su procedencia.

Formación y obtención de perlas cultivadas mediante intervención humana

La mayor parte de las perlas comerciales provienen de cultivos controlados por el ser humano. Para estimular la formación, se inserta deliberadamente un pequeño trozo de concha o un núcleo esférico en el manto de la ostra. La respuesta es la misma que en el proceso natural: la ostra recubre el objeto con nácar.

Esta técnica permite obtener perlas con forma y tamaño más predecibles, y acorta el tiempo de desarrollo a entre 2 y 3 años. Es posible distinguir las perlas cultivadas de las naturales por su núcleo, visible mediante instrumentos de rayos X. Aunque ambas comparten composición, la diferencia central reside en la intervención humana que inicia el proceso.

El cultivo de perlas permite insertar núcleos en el manto de la ostra para lograr gemas de tamaño y forma predecibles (03/10/2024 Ostras planas europeas POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TEPHANE POUVREAU / IFREMER)

Preguntas frecuentes sobre extracción, daño a la ostra y detección de perlas

Extraer una perla puede perjudicar a la ostra, en función de la técnica utilizada. Si la extracción se realiza cuidadosamente, el molusco puede sobrevivir y producir de nuevo. En la industria de perlas cultivadas, algunas ostras generan hasta 2 o 3 perlas durante su vida útil.

Para detectar la presencia de una perla sin abrir la ostra, se emplean rayos X. Solo una pequeña proporción de ostras contiene perlas, lo que constituye la razón de valor en el mercado. La mayoría no produce perlas de calidad y muchas no generan ninguna a lo largo de su existencia.