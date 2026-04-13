Política

Javier Milei planea anunciar el traslado de la embajada a Jerusalén durante su nuevo viaje a Israel

El presidente argentino fue invitado por el primer ministro de ese país a participar de los festejos por el día de la independencia. La mudanza de la sede diplomática sería un importante gesto internacional en plena guerra en Medio Oriente

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milei y herzog en israel captura
El mandatario argentino visitará por tercera vez Israel

En plenas tensiones en la región por el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, el presidente Javier Milei podría dar un importante gesto de posicionamiento internacional al anunciar, en el marco de su nuevo viaje a Israel, el traslado de la embajada argentina en ese país a la ciudad de Jerusalén.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario está terminando de definir los detalles de la mudanza con el representante diplomático que, por el momento, sigue en Tel Aviv, Axel Wahnish.

Será la tercera vez desde que llegó al poder que el líder libertario visite al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en esta oportunidad lo invitó a participar de los eventos por el día de la independencia.

El jefe de Estado argentino tiene previsto partir el próximo domingo rumbo al Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV), para comenzar una estadía de tres días durante los cuales tendrá una intensa agenda de actividades.

Uno de los primeros actos que tendrá será cuando su par local, Isaac Herzog, le entregue la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

Milei se reunió con Netanyahu en Estados Unidos
Milei se volverá a encontrar con Netanyahu

“En un momento en el que cada campaña es diferente y dar la espalda a Israel es cada vez más común, Milei demuestra liderazgo y prosigue una política con sentido apoyando a la nación israelí, como buen sionista, contra viento y marea. Siempre guarda un hueco en su corazón para nuestra gente, y por ello le veo más que capacitado para la obtención de este honor”, explicó.

El 21 de abril, en tanto, si no hay cambios de último momento por la inestabilidad en la región, será un momento histórico, ya que el mandatario argentino encenderá la antorcha para inaugurar la festividad en la Casa Presidencial Beit HaNassi.

De esta manera, será la primera vez que una autoridad extranjera encabece esta tradicional ceremonia, lo cual se decidió para reconocer que que el argentino está “en el lado correcto de la historia”, según definió el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela.

“Se hace desde 1949 o 1950. Es con la que empieza el Yom Haatzmaut, se encienden doce antorchas por las doce tribus. En los últimos años hubo una más por algo especial. Hasta el momento no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha", explicó en una entrevista.

La llegada de Milei a Medio Oriente se dará en un omento de máxima tensión a partir del cese de las negociaciones del alto el fuego entre Irán y los Estados Unidos debido al comienzo del Islamabad y la decisión de Donald Trump de tomar posesión del estrecho de Ormuz.

Se estancaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán (EFE/SALWAN GEORGES)
Se estancaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán (EFE/SALWAN GEORGES)

El líder republicano amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier embarcación iraní que intente vulnerar el cerco impuesto por la Marina estadounidense en la zona, por la cual circula aproximadamente el 20% del crudo que se comercializa a nivel mundial, lo que motivó un aumento de los precios de los combustibles.

En su cuenta de la red social Truth, Trump reiteró que su país no cederá ante las presiones de Teherán y que mantiene la posibilidad de reactivar los bombardeos sobre objetivos estratégicos si no se alcanza un acuerdo.

En cuanto al traslado de la embajada hacia Jerusalén, en junio del año pasado, el propio Milei había anticipado su determinación de tomar esta medida durante el 2026, lo que representa reconocer a esa ciudad, en disputa desde hace siglos por ser el centro de varias religiones, como la capital del Estado de Israel.

Hasta el momento, los únicos gobiernos que concretaron el traslado de sus sedes diplomáticas hasta ese lugar fueron los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

En los últimos meses, como muestra de su posicionamiento geopolítico, Milei también declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y le ordenó al encargado de negocios de Irán abandonara Buenos Aires.

Previamente, la administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares, como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre del 2023, que iniciaron en la Franja de Gaza.

Por todas estas decisiones es que el presidente israelí anunció la entrega de la medalla de honor a su par latinoamericano, lo que se concretará durante su estadía en Tel Aviv.

“Gracias a su políticas, Milei ha posicionado a Argentina como un aliado clave para Israel, incluyendo la decisión de mover la Embajada de Argentina en el territorio a la ciudad de Jerusalén. Esto refleja su gran compromiso con la seguridad de Israel”, ha asegurado el mandatario en un comunicado oficial.

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