Mundial 2026: cuáles son los peinados que conquistarán las tribunas y las redes sociales

Cada Copa del Mundo es una gran vidriera internacional de colores vibrantes para alentar a los jugadores patrios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 es histórico por muchas razones. Por primera vez, tres países —Estados Unidos, México y Canadá— comparten la organización del evento deportivo más importante del planeta. Pero además de la pasión futbolera, los goles y las emociones, habrá otro fenómeno que veremos en estadios, fan fests, bares, reuniones familiares y redes sociales: los peinados mundialistas.

Como estilista, puedo asegurar que este Mundial marcará una nueva era en la belleza deportiva. Ya no se trata únicamente de pintar el rostro o vestir la camiseta de la selección favorita. Hoy el cabello se ha convertido en una forma de expresión, identidad y celebración.

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Las tendencias para el Mundial 2026 estarán dominadas por los colores patrios, las trenzas elaboradas, las extensiones temporales, las fibras de kanekalon, los accesorios deportivos y los estilos fáciles de mantener durante largas jornadas de celebración.

La gran estrella del Mundial 2026: las trenzas boxer con kanekalon

El uso de kanekalon ganará protagonismo por su volumen, su duración y la posibilidad de sumar tonos intensos sin pasar por tintes permanentes antes de cada partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existe un peinado destinado a convertirse en el ícono visual del Mundial, son las trenzas boxer realizadas con fibras de kanekalon. Este tipo de fibra sintética profesional permite:

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Agregar longitud

Aumentar volumen

Incorporar colores sin teñir el cabello

Crear diseños complejos

Mantener el peinado durante varios días

Además, resisten mejor la humedad, el viento y el movimiento constante que suelen acompañar a los eventos deportivos. Las veremos en mujeres, adolescentes e incluso niñas, combinadas con accesorios inspirados en las diferentes selecciones.

Argentina: elegancia mundialista en celeste y blanco

Una familia de hinchas argentinos, con peinados y maquillaje creativos en los colores celeste y blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión argentina siempre se refleja en cada Mundial.

Las tendencias más fuertes serán:

Trenzas boxer dobles con kanekalon celeste y blanco.

Trenzas de cuatro y seis cabos.

Coronas trenzadas inspiradas en las campeonas del mundo.

Extensiones clip-on en tonos celestes.

Coletas deportivas altas con detalles blancos.

También veremos degradados suaves que combinan blanco perlado y celeste pastel, logrando un resultado elegante y moderno.

México: creatividad, cultura y color

Colores vibrantes inspirarán propuestas muy fotogénicas con recogidos, cabos elaborados y detalles que conectan fútbol, identidad y moda (Imagen Ilustrativa Infobae)

México tendrá algunas de las propuestas más llamativas. Entre los estilos que dominarán las tribunas encontramos:

Boxer braids triples.

Trenzas africanas con anillos metálicos.

Extensiones clip-on verde, blanco y rojo.

Bubble ponytails deportivas.

Diseños inspirados en símbolos tradicionales mexicanos.

La combinación de los tres colores permite crear peinados extremadamente fotogénicos.

Colombia: brillo, energía y volumen

Los colores de Colombia ofrecen un impacto visual extraordinario. Las tendencias incluirán:

Trenzas XXL con kanekalon.

Trenzas laterales combinadas con ondas.

Moños altos con extensiones de color.

Coletas elevadas con gran volumen.

Efectos multicolor inspirados en la bandera.

El amarillo será el protagonista principal gracias a su luminosidad y capacidad de destacar en fotografías y transmisiones televisivas.

Brasil: alegría, carnaval y movimiento

Los países latinos mostrarán estilos con colores de sus banderas, desde trenzas africanas y bubble ponytails hasta mohawks, coletas y extensiones discretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil siempre convierte el fútbol en una fiesta. Por eso veremos:

Trenzas boxer verde y amarillo

Mohawks trenzados

Extensiones clip-on con puntas azules

Coletas de gran volumen

Trenzas burbuja decoradas con cintas.

Son estilos vibrantes, dinámicos y llenos de energía.

Uruguay: sofisticación y minimalismo

Uruguay apostará por estilos más refinados.Las propuestas más populares serán:

Boxer braids finas

Trenzas pegadas al cuero cabelludo

Semi recogidos elegantes

Extensiones celestes discretas

Coletas bajas pulidas.

Son peinados ideales para quienes desean apoyar a su selección sin perder sofisticación.

Para hacer peinados mundialistas en casa y mantenerlos por más tiempo, se recomienda preparar e hidratar el cabello, usar fijación ligera y protegerlo de la humedad y del calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las extensiones clip-on serán el accesorio estrella

Una de las grandes novedades del Mundial 2026 será el auge de las extensiones clip-on.

Estas extensiones ofrecen ventajas importantes: se colocan en minutos, no dañan el cabello y permiten cambiar de look rápidamente. Son reutilizables y se retiran fácilmente al finalizar el evento.

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Muchas aficionadas las combinarán con trenzas boxer para conseguir un efecto más impactante y voluminoso.

Tendencias para hombres

Los hombres también tendrán un papel importante en las tendencias capilares del Mundial.

Entre los estilos más solicitados estarán:

Cortes fade personalizados.

Diseños con las banderas nacionales.

Trenzas pegadas al cuero cabelludo.

Mohawks modernos.

Mechas temporales de color.

Diseños inspirados en balones de fútbol.

La combinación de degradados y colores temporales será una de las favoritas.

Los niños también jugarán su propio Mundial de estilo

Las tendencias para hombres y niños en el Mundial 2026 incluirán cortes fade, trenzas pegadas, mohaws, mechas temporales, mini boxer braids y diseños de estrellas o balones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los más pequeños serán protagonistas absolutos. Entre los peinados más populares veremos:

Mini boxer braids

Trenzas decoradas con cintas

Crestas suaves con color temporal

Diseños de estrellas y balones.

Cortes deportivos personalizados.

En ellos siempre recomiendo utilizar productos suaves y colores temporales lavables.

Como hacer estos peinados en casa

El uso de kanekalon ganará protagonismo por su volumen, su duración y la posibilidad de sumar tonos intensos sin pasar por tintes permanentes antes de cada partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario ser estilista profesional para conseguir un look mundialista.

Paso 1: preparar el cabello. Lavar el cabello y desenredarlo completamente.

Paso 2: hidratar profundamente. Un cabello hidratado facilita el peinado y mejora la duración del resultado.

Paso 3: proteger la fibra capilar. Si se utilizan herramientas térmicas, es fundamental aplicar protección térmica.

Paso 4: crear la estructura. Realizar las trenzas, coletas o recogidos elegidos.

Paso 5: incorporar los colores. Utilizar: kanekalon, extensiones clip-on, sprays temporales o tizas capilares, cintas decorativas.

Es importante cuidar e hidratar el cabello siempre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como lograr que el peinado dure más tiempo

Mi rutina profesional para mantener el cabello saludable durante el Mundial

Una de las preguntas que más recibo durante eventos deportivos es cómo hacer que el peinado permanezca impecable durante horas. Mis recomendaciones son:

Evitar lavar el cabello el mismo día del peinado.

No abusar de los aceites.

Utilizar productos de fijación ligera.

Dormir sobre fundas de satén.

Reducir la manipulación constante.

Proteger el cabello de la humedad.

La preparación previa, la hidratación, la protección térmica y una fijación ligera ayudan a conseguir un resultado vistoso que aguante horas de emoción, fotos y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mi rutina profesional para mantener el cabello saludable durante el Mundial

Después de décadas trabajando con artistas, celebridades y clientes alrededor del mundo, aprendí que ningún peinado luce espectacular si el cabello está dañado.

Por eso, antes de realizar cualquier look mundialista, siempre preparo el cabello utilizando productos específicos según cada necesidad.

Para cabello seco. Utilizo la Mascarilla Ultra Hidratante de Chocolate de Rocco Donna Professional, ideal para restaurar suavidad, brillo y elasticidad.

Para cabello dañado o debilitado. La Mascarilla Reconstructora de Macadamia de Rocco Donna Professional ayuda a fortalecer la fibra capilar y mejorar su resistencia.

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Para cabello opaco. La Mascarilla Nutritiva de Rocco Donna Professional aporta nutrición profunda y devuelve luminosidad.

Para protección diaria. Mi favorito es Fiberbond Leave-In Conditioner de Rocco Donna Professional, porque ayuda a controlar el frizz, proteger la fibra y mantener el cabello manejable durante todo el día.

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Para herramientas de calor. El Protector Térmico de Rocco Donna Professional es indispensable antes de utilizar secadores, planchas o rizadores.

Como estilista, creo que este será el Mundial más creativo que hemos visto en términos de belleza y expresión personal. Las tribunas estarán llenas de trenzas boxer con kanekalon, extensiones clip-on, colores patrios, diseños inspirados en las banderas nacionales y peinados que combinarán pasión futbolera con moda.

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Pero si tuviera que dejar un solo consejo, sería este: diviértete, apoya a tu selección y atrévete a experimentar, pero nunca olvides cuidar tu cabello. Porque cuando el Mundial termine y las celebraciones queden en el recuerdo, un cabello saludable, fuerte y brillante seguirá siendo tu mejor victoria.