Ni pizza ni lasaña: cuál es el plato que una chef considera el más auténtico de la cocina italiana

La preparación clásica de este platillo, basada en ingredientes sencillos y frescos, representa para chefs y expertos la mejor expresión de la tradición culinaria del país mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía italiana destaca en el mundo por platos como la pizza y la lasaña, pero los espaguetis al pomodoro son el menú que, según chefs de restaurantes tradicionales de Roma y expertos, representa mejor la esencia culinaria del país. Se trata de una receta simple, elaborada con ingredientes básicos como pasta, tomate, aceite de oliva, ajo, sal y albahaca.

La chef italiana Roberta, reconocida divulgadora en redes sociales de cocina tradicional, describe el proceso de la receta, que se transmite en familias y restaurantes: se comienza con aceite de oliva virgen extra y ajo dorado en sartén; se incorpora salsa de tomate, sal, pimienta y hierbas aromáticas. Mientras la salsa se cocina y reduce, los espaguetis se cuecen en agua con sal hasta el punto al dente.

Un paso esencial, en palabras de la chef profesional, es que la técnica consiste en transferir la pasta directamente a la sartén con la salsa y añadir una pequeña cantidad del agua de cocción, lo que favorece la integración y realza la textura y el sabor gracias al almidón de la pasta.

La receta tradicional concluye con parmesano rallado y hojas frescas de albahaca. Terminar la cocción de la pasta junto a la salsa y emplear ingredientes de calidad asegura un resultado aromático y equilibrado, respetando las costumbres italianas.

Importancia de los ingredientes frescos y la técnica

La receta tradicional, transmitida durante generaciones y apreciada tanto en restaurantes como hogares, reúne simplicidad y respeto por los productos locales como bases de la identidad italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina italiana se reconoce por el respeto a productos del Mediterráneo como el tomate, el aceite de oliva, el ajo y la cebolla. La elección de ingredientes frescos y de temporada resulta fundamental para lograr el sabor auténtico. La técnica de cocer la pasta al dente y finalizarla en la sartén con la salsa es común en muchas recetas italianas y es una de las claves del éxito de los espaguetis al pomodoro.

El equilibrio entre acidez y dulzor del tomate, la intensidad del ajo y el aroma de la albahaca definen el perfil del plato. Los expertos en gastronomía insisten en evitar mezclas excesivas de ingredientes, priorizando la pureza y la armonía de los sabores originales. Aunque la receta es sencilla, requiere atención en los tiempos de cocción y las proporciones. La calidad del aceite, del parmesano y la frescura de la albahaca son determinantes para el resultado final.

Platos típicos y costumbres en la mesa italiana

Además de los espaguetis al pomodoro, otros clásicos destacan en la cocina italiana, como los antipasti —entrantes del tipo bruschetta, burrata o panzerotti— y una amplia gama de pastas regionales. Entre ellas, el bucatini amatriciana se distingue por su salsa de tomate, guindilla y aceite de oliva, y los cannelloni ricotta e spinaci reúnen ricotta y espinacas gratinadas con parmesano.

La estructura tradicional de la comida italiana suele iniciar con antipasti, continuar con pasta y, en ocasiones, un plato principal de carne o pescado. El respeto a la tradición, la selección de ingredientes locales y la simplicidad en la preparación marcan la dieta mediterránea y el modo de comer en Italia.

El espagueti al pomodoro, por su parte, se disfruta tanto en la mesa de los restaurantes como en celebraciones familiares. Su versatilidad y adaptabilidad lo posicionan como una opción presente en cualquier contexto.

La preferencia de cocineros y especialistas por este platillo subraya la importancia de las técnicas tradicionales y la elección de ingredientes de calidad para lograr el sabor original (Imagen Ilustrativa Infobae)

El símbolo de la cocina italiana en el mundo

A pesar de la popularidad internacional de otros platos, los mencionados anteriormente concentran la esencia de la cocina italiana en términos de sabor, técnica y tradición. La preparación conjunta en sartén con la salsa, el uso de agua de cocción y la adición final de parmesano y albahaca permiten obtener un plato equilibrado.

Según los especialistas, el espagueti al pomodoro es la combinación de sencillez, frescura y autenticidad que define la gastronomía italiana. Su presencia en la mesa refleja la historia y la cultura de un país que prioriza la calidad y la armonía de sus productos.

Paso a paso, cómo realizarlo en casa

La receta, validada por el equipo de Cucchiaio d’Argento —referente absoluto en gastronomía italiana—, propone una combinación de pasta seca al dente y salsa de tomate natural, con ajo, cebolla y aceite de oliva.

Ingredientes

400 gr de spaghetti secos 500 gr de tomates frescos maduros 1 cebolla chica 2 dientes de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta negra a gusto Hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer spaghetti al pomodoro, paso a paso

Hervir abundante agua con sal en una olla grande. Blanquear los tomates 1 o 2 minutos, retirar, pelar, quitar semillas y cortar en cubos. Picar fina la cebolla y el ajo. En sartén amplia, calentar el aceite de oliva y dorar la cebolla y el ajo a fuego bajo. Incorporar los tomates, salpimentar y cocinar a fuego medio 15 a 20 minutos, mezclando seguido, hasta que la salsa espese. Cocinar los spaghetti en el agua hirviendo hasta que estén al dente. Colar. Mezclar la pasta caliente con la salsa y sumar albahaca fresca justo antes de servir. Servir enseguida, con queso rallado a gusto.