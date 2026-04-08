Receta de gelatina con flor de jamaica, rápida y fácil

La gelatina con flor de jamaica es un postre fácil y rápido que aporta color y sabor único a la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en el color intenso y el sabor único de la flor de jamaica. Este ingrediente, poco común en las mesas argentinas hasta hace algunos años, hoy sorprende y alegra la merienda en muchos hogares, sobre todo cuando el calor invita a buscar postres frescos. Su perfume floral y su leve acidez la hacen inconfundible, y su presencia convierte cualquier gelatina casera en algo especial.

Al preparar una gelatina con flor de jamaica, la cocina se impregna rápidamente de su aroma. El resultado es un postre de tono rubí brillante que cautiva tanto por su aspecto como por su sabor delicado y natural. Es frecuente que este postre se convierta en el centro de atención durante una sobremesa de verano; muchas personas lo eligen como alternativa a las gelatinas comerciales por quienes buscan opciones menos dulces y más auténticas.

Aunque originaria de climas tropicales, en Argentina, la flor de jamaica se consigue en dietéticas y almacenes de productos naturales, y se volvió popular gracias a la influencia centroamericana y mexicana. Si bien es habitual usarla en infusiones, su transformación en gelatina representa una variante creativa, ideal para quienes desean innovar y diversificar los postres familiares.

Además, la flor de jamaica suma valor por sus propiedades antioxidantes y su aporte de vitamina C, una cualidad que se enlaza con la tendencia actual de buscar preparaciones más saludables y diferentes. Así, poco a poco, esta flor encuentra su espacio en la tradición argentina, y la combinación de lo exótico con lo cotidiano permite que surjan postres que reúnen lo mejor de ambos mundos.

Receta de gelatina con flor de jamaica

La gelatina con flor de jamaica es un postre fácil y rápido, elaborado a base de una infusión concentrada de flores de jamaica secas, azúcar y gelatina sin sabor. El resultado es una gelatina de color rubí, con un sabor entre ácido y floral, perfecta para servir sola o acompañada de frutas frescas.

La receta utiliza flores secas de jamaica, agua, azúcar y gelatina sin sabor, creando un postre de tono rubí y sabor floral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación activa: 15 minutos

Reposo en heladera: 1 hora 45 minutos

Ingredientes

1 taza (20 gr) de flores secas de jamaica

1 litro de agua

200 gr de azúcar

2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor

Rodajas de limón o frutillas para decorar (opcional)

Cómo hacer gelatina con flor de jamaica, paso a paso

Hervir el agua. Cuando rompe el hervor, agregar las flores de jamaica. Tapar y dejar infusionar 10 minutos. Colar la infusión para retirar las flores. Volver a calentar el líquido y añadir el azúcar. Revolver hasta disolver. Disolver la gelatina sin sabor en 100 cc de agua fría. Esperar 2 minutos para que hidrate bien. Añadir la gelatina hidratada a la infusión caliente (sin hervir). Revolver enérgicamente hasta que no queden grumos. Verter la mezcla en un molde grande o en compoteras individuales. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Llevar a la heladera al menos 1 hora y media, hasta que tome consistencia firme. Desmoldar y decorar con rodajas de limón o frutas frescas antes de servir.

Consejos técnicos: La infusión no debe estar muy caliente al agregar la gelatina (no debe hervir), para asegurar que gelifique bien. Si se desea una textura más firme, aumentar 1 sobre de gelatina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera hasta 5 días, cubierta para que no absorba olores. No se recomienda freezar porque la gelatina pierde textura.