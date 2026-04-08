Tendencias

Receta de gelatina con flor de jamaica, rápida y fácil

El aroma envolvente y el color rubí logran transformar cualquier sobremesa en un momento especial, ideal para quienes buscan esas alternativas frescas y distintas para compartir

Guardar
Gelatina roja hecha con flor de jamaica, agua de coco y chamoy, presentada con textura brillante y aspecto intenso - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La gelatina con flor de jamaica es un postre fácil y rápido que aporta color y sabor único a la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo mágico en el color intenso y el sabor único de la flor de jamaica. Este ingrediente, poco común en las mesas argentinas hasta hace algunos años, hoy sorprende y alegra la merienda en muchos hogares, sobre todo cuando el calor invita a buscar postres frescos. Su perfume floral y su leve acidez la hacen inconfundible, y su presencia convierte cualquier gelatina casera en algo especial.

Al preparar una gelatina con flor de jamaica, la cocina se impregna rápidamente de su aroma. El resultado es un postre de tono rubí brillante que cautiva tanto por su aspecto como por su sabor delicado y natural. Es frecuente que este postre se convierta en el centro de atención durante una sobremesa de verano; muchas personas lo eligen como alternativa a las gelatinas comerciales por quienes buscan opciones menos dulces y más auténticas.

Aunque originaria de climas tropicales, en Argentina, la flor de jamaica se consigue en dietéticas y almacenes de productos naturales, y se volvió popular gracias a la influencia centroamericana y mexicana. Si bien es habitual usarla en infusiones, su transformación en gelatina representa una variante creativa, ideal para quienes desean innovar y diversificar los postres familiares.

Además, la flor de jamaica suma valor por sus propiedades antioxidantes y su aporte de vitamina C, una cualidad que se enlaza con la tendencia actual de buscar preparaciones más saludables y diferentes. Así, poco a poco, esta flor encuentra su espacio en la tradición argentina, y la combinación de lo exótico con lo cotidiano permite que surjan postres que reúnen lo mejor de ambos mundos.

Receta de gelatina con flor de jamaica

La gelatina con flor de jamaica es un postre fácil y rápido, elaborado a base de una infusión concentrada de flores de jamaica secas, azúcar y gelatina sin sabor. El resultado es una gelatina de color rubí, con un sabor entre ácido y floral, perfecta para servir sola o acompañada de frutas frescas.

Primer plano de una gelatina de flor de jamaica roja y brillante en un plato blanco, decorada con hojas de menta y rodajas de fresa sobre una mesa de madera.
La receta utiliza flores secas de jamaica, agua, azúcar y gelatina sin sabor, creando un postre de tono rubí y sabor floral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Reposo en heladera: 1 hora 45 minutos

Ingredientes

  • 1 taza (20 gr) de flores secas de jamaica
  • 1 litro de agua
  • 200 gr de azúcar
  • 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor
  • Rodajas de limón o frutillas para decorar (opcional)

Cómo hacer gelatina con flor de jamaica, paso a paso

  1. Hervir el agua. Cuando rompe el hervor, agregar las flores de jamaica. Tapar y dejar infusionar 10 minutos.
  2. Colar la infusión para retirar las flores. Volver a calentar el líquido y añadir el azúcar. Revolver hasta disolver.
  3. Disolver la gelatina sin sabor en 100 cc de agua fría. Esperar 2 minutos para que hidrate bien.
  4. Añadir la gelatina hidratada a la infusión caliente (sin hervir). Revolver enérgicamente hasta que no queden grumos.
  5. Verter la mezcla en un molde grande o en compoteras individuales.
  6. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Llevar a la heladera al menos 1 hora y media, hasta que tome consistencia firme.
  7. Desmoldar y decorar con rodajas de limón o frutas frescas antes de servir.

Consejos técnicos: La infusión no debe estar muy caliente al agregar la gelatina (no debe hervir), para asegurar que gelifique bien. Si se desea una textura más firme, aumentar 1 sobre de gelatina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera hasta 5 días, cubierta para que no absorba olores. No se recomienda freezar porque la gelatina pierde textura.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPostresNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de jalea de membrillo, rápida y fácil

En muchos hogares argentinos, preparar este dulce es una tradición que atraviesa generaciones y transforma la fruta de estación en un clásico de las meriendas y desayunos familiares

Receta de jalea de membrillo, rápida y fácil

¿Se puede transferir el gluten por un beso? Un estudio aclaró el riesgo para personas con celiaquía

Es una de las preocupaciones de quienes padecen esta enfermedad, ya que en muchos casos la mínima exposición con este nutriente se traduce en síntomas de malestar. Qué precauciones hay que tomar, según una investigación publicada en la revista Gastroenterology

¿Se puede transferir el gluten por un beso? Un estudio aclaró el riesgo para personas con celiaquía

El error frecuente al usar cáscaras de huevo en macetas: lo que realmente ocurre con las plagas

Aficionados a la jardinería confían en este truco casero, pero los resultados suelen sorprender y generan debate entre expertos y amantes de las plantas

El error frecuente al usar cáscaras de huevo en macetas: lo que realmente ocurre con las plagas

Receta de guiso de fideos con carne y papa, rápida y fácil

Clásico y reconfortante, este plato forma parte del repertorio tradicional en los inviernos más duros. Sus variantes reflejan historias familiares y el arte de cocinar sin recetas rígidas

Receta de guiso de fideos con carne y papa, rápida y fácil

Receta de chipá con maicena, rápida y fácil

Lapreparación adapta ingredientes cotidianos para lograr bocados perfectos, esponjosos y dorados, ideales para sorprender en la próxima ronda de mates

Receta de chipá con maicena, rápida y fácil
DEPORTES
Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence a Barcelona por la ida de los cuartos de la Champions League

Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence a Barcelona por la ida de los cuartos de la Champions League

El golazo de Julián Álvarez de tiro libre para el Atlético de Madrid sobre el final del primer tiempo ante el Barcelona

La buena noticia que recibió Lionel Scaloni a 69 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

El nuevo video del tenso cruce entre el Bichi Borghi y el periodista de Boca Gustav Salvestrini: “No me boludees”

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El Zorrito Von Quintiero recordó cómo fue su primer ensayo con Charly García: “Hay que pagar derecho de piso”

El Zorrito Von Quintiero recordó cómo fue su primer ensayo con Charly García: “Hay que pagar derecho de piso”

Andrea del Boca podría volver a Gran Hermano tras su accidente

El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El emotivo mensaje de Nancy Dupláa por los 16 años de su hijo Julián: “Compañero en todas”

La íntima confesión de uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Tenía una adicción al sexo”

INFOBAE AMÉRICA

Irán aseguró que las violaciones a las condiciones del alto el fuego ponen en riesgo la tregua con Estados Unidos

Irán aseguró que las violaciones a las condiciones del alto el fuego ponen en riesgo la tregua con Estados Unidos

Asociación de Pediatría de El Salvador emite recomendaciones ante riesgo de casos importados de sarampión

Más del 30% de los niños en Panamá vive en pobreza y la cifra supera el 80% en zonas indígenas

Tras casi 40 años de investigación, el histórico robo del Museo Gardner aún es un misterio

Premios Sur 2026: ‘Belén’ encabeza las nominaciones y ‘Homo Argentum’ tiene mínimo reconocimiento