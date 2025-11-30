Seis recetas fáciles de postres con frutas para preparar en casa

Los postres con frutas son perfectos para disfrutar en cualquier estación del año y, lo mejor, es que suelen ser sencillos de preparar en casa.
La combinación de frutas y dulces no solo atrae por su colorido y aroma, sino que también aporta texturas y sabores que conquistan. Además, permiten aprovechar los productos de estación para promover una alimentación saludable.
A lo largo de la historia, las frutas siempre estuvieron presentes en la repostería familiar: desde los icónicos budines y compotas hasta preparaciones innovadoras y ligeras.
Aquí, un repaso por seis recetas para preparar en casa. Algunas son reconocidas y entran en la categoría de lo clásico, pero otras le suman un toque creativo a los ingredientes habituales, lo que las vuelve ideales para agasajar a seres queridos en reuniones, cumpleaños o eventos.
1. Ensalada de frutas clásica
Ingredientes:
- 2 manzanas
- 2 mandarinas
- 2 bananas
- 1/2 melón chico
- 1 durazno
- Jugo de 2 naranjas
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Paso a paso:
- Lavar y pelar toda la fruta que lo requiera.
- Cortar las frutas en cubos pequeños y colocar en un bol grande.
- Exprimir el jugo de naranja y rociar sobre las frutas.
- Agregar el azúcar, mezclar suavemente y llevar a la heladera hasta el momento de servir.
2. Copas de yogur y frutas
Ingredientes:
- 2 potes de yogur natural o de vainilla
- 1 taza de frutillas frescas
- 1 banana
- 2 cucharadas de miel
- Granola o cereales a gusto
Paso a paso:
- Lavar las frutillas y cortar en cuartos.
- Cortar la banana en rodajas finas.
- Colocar una base de yogur en copas o vasos.
- Intercalar capas de frutas, yogur, y sumar cereales y un hilo de miel al final.
- Repetir el armado para hacer al menos dos capas y servir frío.
3. Tarta rápida de manzana
Ingredientes:
- 1 tapa de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 2 manzanas verdes
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharada de manteca
Paso a paso:
- Enmantecar una tartera y ubicar la masa.
- Cortar las manzanas en láminas finas y acomodar sobre la masa.
- Espolvorear con azúcar y canela, y distribuir la manteca en pequeños trocitos.
- Llevar al horno precalentado a 180°C por 25-30 minutos o hasta dorar.
- Dejar entibiar y servir.
4. Brochettes de frutas
Ingredientes:
- 1 kiwi
- 10 uvas
- 1 banana
- 1 rodaja gruesa de ananá
- 1 manzana
- Chocolate cobertura (opcional)
Paso a paso:
- Pelar y cortar todas las frutas en cubos o trozos medianos.
- Insertar los trozos de frutas alternando colores en palitos de brochette.
- Derretir chocolate y bañar parcialmente las brochettes (opcional).
- Enfriar en la heladera y servir.
5. Crumble de peras y manzanas
Ingredientes:
- 2 peras
- 2 manzanas
- 2 cucharadas de azúcar
- 50 g de manteca fría
- 4 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de avena
- 1 pizca de canela
Paso a paso:
- Pelar y cortar en cubos las peras y manzanas. Colocar en una fuente para horno.
- Mezclar la harina, avena, azúcar, canela y manteca desmenuzada hasta lograr un arenado.
- Espolvorear la mezcla sobre las frutas.
- Llevar a horno precalentado a 180°C durante 25-30 minutos o hasta dorar.
- Servir preferentemente tibio, solo o con helado.
6. Helado exprés de banana y frutilla
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 taza de frutillas frescas o congeladas
- 2 cucharadas de azúcar o miel
- 2 cucharadas de leche (opcional)
Paso a paso:
- Pelar y cortar las bananas en rodajas; congelar junto con las frutillas por al menos 2 horas.
- Procesar o licuar ambas frutas con el azúcar y la leche hasta obtener una textura cremosa y homogénea.
- Servir en copas en el momento, o llevar al freezer si se quiere más firme.