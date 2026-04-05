Del huevo de chocolate a la empanada de pescado: propuestas originales para celebrar la Pascua

La combinación de tradición y creatividad define las recetas de Pascua más originales de este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pascua inspira cada año nuevas formas de celebrar en la mesa. En esta temporada, surgen propuestas culinarias que combinan tradición y novedad. A continuación, recetas originales, ideales para quienes buscan sorprender con platos diferentes.

Huevos de Pascua rellenos de crema de avellanas y naranja

Los huevos de chocolate rellenos de crema de avellanas y naranja sorprenden como propuesta innovadora en la celebración pascual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión renovada del clásico huevo de Pascua, con un corazón cremoso y un toque cítrico que aporta frescura y originalidad.

Ingredientes

400 g de chocolate semiamargo

100 g de crema de avellanas

Ralladura de 1 naranja

1 cucharada de manteca

Moldes para huevos de Pascua

Paso a paso

Derretir el chocolate a baño María. Pincelar el interior de los moldes con una capa fina de chocolate y llevar al freezer 10 minutos. Repetir este paso para lograr una cobertura pareja y resistente. Mezclar la crema de avellanas con la ralladura de naranja y la manteca. Rellenar la mitad de los moldes con la mezcla de avellanas, dejando los bordes libres. Cubrir el relleno con más chocolate derretido y emparejar la superficie. Llevar al freezer 20 minutos. Desmoldar con cuidado y unir ambas mitades con un poco de chocolate fundido.

Rosca de Pascua con crema pastelera y almendras

La rosca de Pascua incorpora crema pastelera y almendras para renovar un clásico familiar (Captura de video)

La tradicional rosca se renueva con una masa esponjosa, una crema pastelera suave y un toque crocante de almendras fileteadas.

Ingredientes

400 g de harina

100 g de azúcar

2 huevos

100 g de manteca

20 g de levadura fresca

150 ml de leche

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 ml de leche (para la crema)

2 yemas (para la crema)

50 g de azúcar (para la crema)

30 g de maicena

1 puñado de almendras fileteadas

Paso a paso

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos. Mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Incorporar los huevos, la manteca blanda y la esencia. Agregar la mezcla de levadura y amasar hasta obtener una masa suave. Dejar leudar cubierta durante 1 hora. Para la crema pastelera, calentar la leche. Batir las yemas con azúcar y maicena, unir con la leche caliente y cocinar hasta espesar. Formar una rosca con la masa y colocar sobre placa enmantecada. Dejar que leve 30 minutos. Decorar con hilos de crema pastelera y almendras fileteadas. Hornear 30 minutos a 180 °C. Dejar enfriar antes de servir.

Trufas de chocolate blanco y coco

Las trufas de chocolate blanco y coco aportan un toque dulce y diferente a las reuniones pascuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños bocados dulces, cremosos y fáciles de preparar, ideales para acompañar el café o decorar la mesa de Pascua.

Ingredientes

200 g de chocolate blanco

80 g de coco rallado

50 g de galletitas dulces

40 g de manteca

2 cucharadas de leche condensada

Paso a paso

Derretir el chocolate blanco junto con la manteca. Mezclar el coco rallado y las galletitas trituradas en un bol. Incorporar el chocolate derretido y la leche condensada. Integrar hasta lograr una pasta uniforme. Formar bolitas y rebozar con coco rallado. Llevar a la heladera 1 hora antes de servir.

Empanadas de pescado y vegetales

Las empanadas de pescado y vegetales se consolidan como alternativa salada en la mesa de Pascua (Imagen ilustrativa Infobae)

Una alternativa salada y liviana, que aprovecha el pescado blanco y vegetales frescos para un relleno jugoso y aromático.

Ingredientes

400 g de pescado blanco cocido y desmenuzado (merluza o lenguado)

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de perejil picado

1 huevo duro picado

12 tapas para empanadas

Sal, pimienta y aceite de oliva

Paso a paso

Picar la cebolla y el puerro; rehogar en aceite de oliva hasta transparentar. Añadir la zanahoria rallada y cocinar 2 minutos más. Agregar el pescado desmenuzado y el perejil. Salpimentar. Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar el huevo duro picado. Rellenar las tapas y cerrar las empanadas. Cocinar en horno a 200 °C durante 20 minutos, hasta dorar.

Bocaditos de zanahoria y queso crema

Los bocaditos de zanahoria y queso crema añaden color y frescura a la celebración de Pascua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aperitivo salado, fresco y colorido, fácil de preparar y perfecto para sumar variedad en la mesa pascual.

Ingredientes

2 zanahorias medianas ralladas

150 g de queso crema

1 cucharada de semillas de sésamo

1 cucharada de cebollín picado

Sal y pimienta

Paso a paso

Mezclar la zanahoria rallada con el queso crema, el cebollín, la sal y la pimienta. Formar pequeñas bolitas con la mezcla. Rebozar cada bolita en semillas de sésamo. Llevar a la heladera 30 minutos antes de servir.