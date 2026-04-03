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Cómo viven los astronautas de Artemis II: así pasan sus días rumbo a la Luna

Tras más de 50 años sin misiones tripuladas al satélite, los cuatro astronautas de Artemis II comparten cómo es la vida en microgravedad: duermen sujetos a las paredes, entrenan a diario y conviven en un espacio reducido mientras avanzan en un viaje histórico rumbo a la Luna

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La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años sin vuelos tripulados

Por primera vez en más de cinco décadas, la misión Artemis II dejó la órbita terrestre en su trayecto hacia la Luna. Cuatro astronautas viajan en la cápsula Orión tras completar una maniobra clave que marca el inicio de un viaje que no se producía desde 1972. Experimentan una combinación de emociones intensas y rutinas cotidianas. Al mismo tiempo muestran el lado humano de la exploración espacial.

Es la primera vez desde la misión Apolo 17 que una nave tripulada toma este rumbo. La tripulación, compuesta por cuatro personas, vive durante los diez días del viaje en un espacio de cinco metros de diámetro por tres metros y medio de alto. Alternan turnos de sueño y ejercicios en microgravedad dentro de la cápsula Orión, mientras prevén regresar a la Tierra el 10 de abril.

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Cómo viven los astronautas durante el viaje a la Luna

Los astronautas distribuyen sus descansos en bloques de cuatro horas cada uno, aunque si la jornada es menos exigente pueden dormir hasta ocho o nueve horas seguidas. Usan un saco de dormir que atan a las paredes de la cápsula para evitar desplazarse involuntariamente, debido a la falta de gravedad.

Los cuatro tripulantes de Artemis II conviven durante diez días en la cápsula Orión, de solo cinco metros de diámetro REUTERS/Steve Nesius
Los cuatro tripulantes de Artemis II conviven durante diez días en la cápsula Orión, de solo cinco metros de diámetro REUTERS/Steve Nesius

El interior de la cápsula corresponde aproximadamente al tamaño de una camioneta. Cada mañana despiertan con música seleccionada y aprobada por la tripulación, con canciones como “Sleepyhead” de Young and Sick o “Greenlight” de Shawn Legend, que amenizan el inicio del día.

Las interacciones y mensajes de apoyo, como “lo hacemos por toda la humanidad” o “vamos por nuestros compañeros”, ilustran el compromiso colectivo y el ánimo de la misión.

Rutinas de ejercicio y salud en el espacio

El ejercicio físico es obligatorio en condiciones de microgravedad. Cada integrante debe dedicar al menos treinta minutos de ejercicio diario para mantener la fuerza muscular y la densidad ósea.

El entrenamiento se realiza con un dispositivo de volante de inercia que es más pequeño que una valija de mano y permite ejercicios como remo, sentadillas y peso muerto. En ocasiones, la actividad puede extenderse a una hora, según la tolerancia física de cada astronauta. Reid Wiseman, por ejemplo, completó una sesión intensiva recientemente, fundamental para contrarrestar los efectos de la ingravidez.

Los astronautas implementan bloques de descanso de cuatro horas, usando sacos de dormir sujetados a las paredes por la microgravedad REUTERS/Steve Nesius
Los astronautas implementan bloques de descanso de cuatro horas, usando sacos de dormir sujetados a las paredes por la microgravedad REUTERS/Steve Nesius

Higiene personal y ocio en la misión Artemis II

La falta de gravedad y el espacio limitado exigen adaptaciones específicas para la higiene. Cada astronauta cuenta con un kit personal que incluye artículos de higiene personal: shampoo, cepillo de dientes, accesorios de afeitado y toallitas húmedas, ya que el uso de duchas es inviable.

El baño dispone de un inodoro especial con sujeción y filtros que almacenan residuos en tanques diseñados para varios días. Cada procedimiento requiere autorización y comunicación constante con el centro de control, incluyendo operaciones como la limpieza de ventanillas de la cápsula.

El entretenimiento también es parte de la rutina. Los astronautas tienen computadoras portátiles y tablets precargadas con películas y juegos digitales. Estos momentos de ocio permiten relajarse mientras observan el paisaje y avanzan hacia la Luna.

Cada miembro de Artemis II mantiene la higiene con kits personales y usa el inodoro espacial adaptado para almacenar residuos durante varios días (Jessica Meir/NASA vía AP)
Cada miembro de Artemis II mantiene la higiene con kits personales y usa el inodoro espacial adaptado para almacenar residuos durante varios días (Jessica Meir/NASA vía AP)

Artemis II no implica descender sobre la superficie lunar; sin embargo, sienta las bases para futuras misiones con ese fin. Si todo transcurre según lo planeado, los cuatro astronautas volverán a la Tierra el 10 de abril. La misión representa un paso fundamental en la nueva etapa de exploración humana fuera del planeta.

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