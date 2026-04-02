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4 señales que anuncian el deterioro de una relación, según especialistas

Identificar estos patrones conductuales permite intervenir a tiempo para evitar rupturas y mejorar el vínculo afectivo, de acuerdo con expertos en psicología

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Hombre joven con camisa azul sentado al borde de una cama con las manos en la cabeza. Detrás, una mujer rubia de gris sentada en la cama, mirándolo.
Los expertos identifican las cuatro señales tempranas de deterioro en la pareja, conocidas como los 'jinetes del Apocalipsis' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones de pareja, expuestas a cambios, presiones externas y diferencias personales, pueden experimentar momentos de tensión que afectan la calidad del vínculo. En ese proceso, pueden surgir cuatro patrones que anticipan una crisis, definidos por especialistas en psicología como señales tempranas del deterioro relacional.

Estos comportamientos, según un análisis del diario estadounidense The Washington Post, suelen presentarse en las etapas previas a una separación o divorcio y permiten identificar cuándo la relación comienza a atravesar dificultades profundas.

La identificación temprana de estos comportamientos facilita abrir un diálogo y buscar estrategias para comprender el “dolor relacional” que los origina. De acuerdo con los expertos citados por The Washington Post, reconocerlos permite intervenir antes de que la distancia sea irreversible. Este enfoque, basado en la observación clínica, puede ayudar a reconstruir la conexión y prevenir una ruptura.

El psicólogo John Gottman, profesor emérito de la Universidad de Washington y referente en estudios sobre relaciones de pareja, describe estos cuatro patrones como los “jinetes del Apocalipsis”.

Qué son los cuatro patrones que anticipan la crisis de pareja

El primero de estos comportamientos, la crítica destructiva, implica atacar el carácter o la personalidad del otro en vez de referirse a un hecho concreto, lo que erosiona la confianza y dificulta la comunicación. El segundo patrón, la actitud defensiva, se manifiesta cuando uno de los miembros responde a una queja con excusas, victimización o contraataques, lo que impide la resolución de conflictos y refuerza la distancia emocional.

Cuatro paneles muestran a una pareja. Se les ve sentados en la cocina, el hombre gesticulando a la mujer de pie, y ambos sentados en un sofá con posturas cerradas y expresiones serias.
La crítica destructiva y la actitud defensiva figuran entre los patrones que anticipan crisis en relaciones de pareja, según psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer patrón, el desprecio, es considerado el más grave porque engloba actitudes como el sarcasmo, la burla y el desdén explícito. Esta forma de comunicación mina la autoestima del otro y contribuye a una atmósfera de hostilidad.

El cuarto comportamiento, el bloqueo emocional, consiste en retirarse física o emocionalmente del intercambio, cerrando la posibilidad de diálogo y dejando sin respuesta las necesidades afectivas de la pareja. De acuerdo con The Washington Post, la persistencia de estos patrones incrementa notablemente el riesgo de ruptura definitiva.

Por qué surgen estos comportamientos y cómo afectan la relación

La raíz de estos comportamientos suele estar en el dolor relacional, un concepto explicado por la psicóloga clínica Yael Schonbrun, profesora de la Universidad de Brown, citada por The Washington Post. Este malestar surge cuando uno o ambos integrantes experimentan una desconexión afectiva, lo que puede detonar respuestas como la crítica, el desprecio o el distanciamiento.

Schonbrun señala que estudios en neurociencia han demostrado que la sensación de no ser comprendido activa áreas cerebrales asociadas al dolor físico y emocional. Así, quienes se sienten heridos o rechazados tienden a percibir el entorno como más hostil y muestran menor tolerancia a la frustración. En contraste, sentirse comprendido activa circuitos de recompensa y fortalece la conexión social dentro de la pareja.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bloqueo emocional en la pareja impide el diálogo y deja sin respuesta las necesidades afectivas de ambos integrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando cada integrante interpreta las actitudes del otro desde sus propias heridas, la dinámica negativa se intensifica. El distanciamiento o la actitud defensiva puede desencadenar nuevas críticas o reproches, consolidando un círculo vicioso de incomprensión y malestar.

Reconocer que estos patrones provienen de un dolor emocional compartido es, según Schonbrun, el primer paso para restablecer la cercanía. “Puedes liberarte de los cuatro jinetes del Apocalipsis no perfeccionando la comunicación, sino comprendiendo el dolor relacional del otro”, afirma la especialista.

Estrategias recomendadas para abordar los patrones dañinos

Frente a estos desafíos, los especialistas citados porThe Washington Postsugieren acordar de manera explícita cómo pausar y retomar conversaciones difíciles, evitando el bloqueo o la evasión. Recomiendan no suponer lo que el otro siente, sino preguntar directamente y mostrar interés genuino por su perspectiva.

Primer plano de dos personas abrazándose. Una lleva un suéter gris claro y abraza a la otra vestida con una chaqueta vaquera azul oscuro. Sus caras no son visibles.
Sentirse comprendido en la pareja activa circuitos cerebrales de recompensa y refuerza la conexión afectiva, indica la neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validar las emociones de la pareja y comprobar activamente si se siente comprendida ayuda a reducir malentendidos y fortalecer la confianza. Schonbrun destaca que la comprensión mutua es un esfuerzo constante y que, si aparecen conductas de control o aislamiento, es necesario buscar asistencia profesional.

La transformación y el crecimiento en la relación, más que un obstáculo, pueden convertirse en una fuente de sentido y motivación, concluye el análisis deThe Washington Post.

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