La gastronomía argentina en lo más alto: qué parrillas de Buenos Aires están entre las 101 mejores del mundo

El ranking World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 destacó a cuatro restaurantes de Buenos Aires entre los mejores del mundo según estrictos criterios de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2026 del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants destacó a varios exponentes de la carne argentina entre los mejores del mundo, todos ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

Esta selección evalúa a más de 900 establecimientos alrededor del mundo bajo criterios rigurosos que incluyen calidad de los cortes, métodos de maduración, origen de los productos, precisión en la cocción y nivel de atención al cliente, así como el conocimiento técnico del equipo.

En el listado, que aún no se completó pero comenzó a publicarse paulatinamente, figuran Fogón Asado en el puesto 22, Madre Rojas en el 47, Elena en el 54 y Happening Costanera en el 82. Aún resta saber cuál será el top 10.

Fogón Asado, Madre Rojas, Elena y Happening Costanera figuran en los puestos 22, 47, 54 y 82 respectivamente en la nueva lista de los mejores restaurantes de carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe fue elaborado por Upper Cut Media House Ltd. Este ranking global se produce bajo nueve criterios rigurosos, que abarcan desde el sabor y origen de la carne, las razas animales y los métodos de preparación, hasta detalles como la selección de vinos, la atención en el servicio y la experiencia online internacional, según detalla la propia empresa.

La evaluación excluye cualquier pago por publicidad y recurre a la experiencia de entre dos y cuatro especialistas del sector —incluyendo chefs galardonados y expertos en Wagyu certificados—, quienes realizan visitas anónimas en todos los continentes seleccionados: América del Norte, Sudamérica, Europa, África, Oriente Medio, Asia y Pacífico. Estos Embajadores de la Carne analizan, entre otros factores, la descripción técnica de los cortes ofrecidos (raza, origen, método de maduración, edad al sacrificio) y la calidad del diseño y el ambiente del restaurante.

Según Upper Cut Media House, cada establecimiento incluido en la lista recibe al menos una visita antes de la decisión final. El proceso, acumulado tras más de treinta años de experiencia en el sector, tiene como objetivo distinguir los estándares más altos de la gastronomía cárnica internacional.

La historia de las parrillas premiadas

La selección internacional evaluó más de 900 establecimientos bajo parámetros como origen de la carne, métodos de cocción, atención al cliente y maduración de los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fogón Asado, abrió sus puertas en 2018 en Palermo tras la alianza entre Alex Pels, Danielle Jenster y el chef argentino Sebastián Cardamoni. Su concepto se distancia de los modelos clásicos al diseñar un espacio donde una gran barra rodea la parrilla central, permitiendo que los comensales vivan el ritual del asado en primera persona. El menú de nueve pasos, acompañado por una curada selección de vinos nacionales, busca acercar la cultura del asado argentino a quienes visitan la ciudad, especialmente viajeros internacionales y turistas atraídos por el sabor y la mística de la carne local.

Reconocido por su legado, Happening Costanera nació en el entorno de los históricos carritos de la Costanera y, con más de seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los puntos ineludibles para degustar carne en la ciudad. El restaurante se define por la continuidad de su tradición, proyectada actualmente bajo el liderazgo de Lucas Brucco, quien representa la nueva generación al frente del establecimiento.

El plato que resume el perfil de la casa es el asado del centro, convertido en emblema propio. Esta preparación es valorada no solo por la calidad del corte, sino por su ejecución precisa y constante, sin ornamentos innecesarios. La permanencia de este estilo durante más de 60 años confirma la capacidad de Happening Costanera para adaptarse sin perder la esencia que lo distingue, de acuerdo con el testimonio recogido en el texto fuente.

Elena, ubicado en un espacio de dos niveles con diseño que conjuga ladrillos a la vista, asientos de cuero y detalles en hierro, ha logrado reconocimiento bajo la dirección del chef ejecutivo Juan Gaffuri. Su propuesta recrea la tradición argentina de la parrilla en diálogo con técnicas internacionales, e incorpora elementos de lujo y calidez que evocan a una brasserie europea sin perder identidad local.

En el caso de Madre Rojas, el local se ubica en una esquina de Villa Crespo y va más allá del formato de parrilla convencional. Cada corte servido busca reflejar el origen y la trazabilidad de la carne, rindiendo homenaje a los protocolos de bienestar animal y a una ganadería atenta a la biodiversidad argentina. El sello Wagyu, reconocido mundialmente por su calidad, es bandera en su menú y marca el diferencial del restaurante.

Upper Cut Media House, organizador del ranking 2026, exige visitas anónimas por especialistas con décadas de experiencia para garantizar un análisis independiente y sin publicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dominio argentino en el ranking de 2025

En la edición anterior, correspondiente a 2025, Don Julio —parrilla ubicada en el barrio de Palermo— ocupó el primer lugar del mundo por tercer año consecutivo. Según el equipo detrás de World’s 101 Best Steak Restaurants, el local dirigido por Pablo Rivero “se mantiene como una de las instituciones más emblemáticas del panorama culinario mundial. Al entrar en 2025, su legado se profundiza: un restaurante donde la esencia de la cocina argentina y la hospitalidad se celebran con una dedicación inigualable”.

La performance argentina en 2025 incluyó otras ubicaciones destacadas del rubro. Fogón Asado se ubicó en el puesto 35. En la descripción oficial, los organizadores caracterizaron el lugar como “una oda contemporánea a la tradición del asado argentino”.

En el puesto 56 figuró Elena. La lista de 2025 incluyó también el restaurante Hermanos, en San Isidro, que ocupó el puesto 95. Se trata del proyecto de Christian, Lucas y Roberto Petersen, enfocado en la parrilla argentina con un enfoque moderno y productos de estación trazables.

Así las cosas, el nuevo listado 2026 confirma la continuidad del protagonismo argentino en la elite mundial de la gastronomía cárnica, con un sólido núcleo de restaurantes de Buenos Aires que mantienen y renuevan su prestigio internacional en el universo de la carne premium.