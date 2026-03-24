Receta de pan de jengibre, rápida y fácil

Decorar el pan de jengibre con azúcar impalpable resalta su presentación y agrega un toque final clásico, especialmente en las fiestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de jengibre, con su mezcla inconfundible de especias y dulzor, forma parte de los sabores que suelen asociarse a la infancia y a los momentos en familia. Prepararlo en casa transforma la cocina en un espacio acogedor: el aroma que desprende al hornearse invita a acercarse y a compartir. La combinación de jengibre, canela y miel crea un perfume cálido que acompaña reuniones, charlas y meriendas en los días de frío.

En Argentina, este clásico europeo se integró con naturalidad a las costumbres locales. Aunque su presencia se acentúa durante las fiestas, especialmente en Navidad, muchas familias eligen prepararlo durante el invierno o en cualquier época del año. Se sirve tanto en desayunos como en meriendas y suele acompañar el mate o un café caliente, convirtiéndose en un símbolo de encuentro y celebración.

Receta de pan de jengibre rápido y fácil

El pan de jengibre es un bizcocho especiado, húmedo y aromático, elaborado con harina, azúcar, huevos, manteca y una mezcla de jengibre, canela y otras especias. Se puede hacer en budinera o molde rectangular, logrando una miga tierna y un sabor inconfundible, sin necesidad de batidora ni técnicas complicadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación : 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

250 gr de harina 0000

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de nuez moscada

½ cucharadita de clavo de olor molido (opcional)

120 gr de azúcar negra (puede ser rubia)

2 huevos

100 gr de manteca derretida

180 cc de leche

2 cucharadas de miel (o melaza)

Ralladura de 1 naranja (opcional)

1 pizca de sal

El corte del pan de jengibre revela una miga húmeda, resultado de la combinación de miel y aceite o manteca en la receta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de jengibre, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una budinera o molde rectangular. Mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, jengibre, canela, nuez moscada, clavo, azúcar y sal. En otro bol, batir apenas los huevos, agregar la manteca derretida, la leche, la miel y la ralladura de naranja. Incorporar los líquidos a los secos, mezclando solo hasta integrar (no batir de más, para que quede tierno). Volcar la mezcla en el molde y emparejar la superficie. Llevar al horno durante 35 minutos, o hasta que un palillo salga apenas húmedo (no seco del todo, para que quede húmedo). Dejar enfriar unos minutos y desmoldar. Servir tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.