Manu Ríos se consolida como ícono de glamour en la moda masculina: los mejores looks del actor de “Élite”

Las elecciones de Manu Ríos, conocido por Élite, muestran cómo las prendas con relieve y efecto visual se incorporan como apuestas clave en la moda (@manurios)

En los últimos años, Manu Ríos se consolidó como una de las figuras más aclamadas de la moda masculina. Las elecciones de vestuario del actor español, conocido por sus papeles en las series Élite y Respira, tanto en alfombras rojas como en eventos informales, reflejaron una visión personal del estilo, caracterizada por la experimentación con texturas, colores y siluetas.

Cada uno de sus looks propuso un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo, posicionándolo como un referente indiscutido para las nuevas generaciones. A continuación, diez de los estilismos más llamativos que fueron parte de su recorrido:

1- Contraste relajado en clave formal

El look de rayas y corte relajado de Manu Ríos en la alfombra roja de los Oscar combina elegancia clásica con un aire contemporáneo (THE GROSBY GROUP)

En la alfombra roja de los Oscar 2026, eligió una camisa de rayas verticales en tonos blanco, gris y negro, con puños doblados que dejaban ver el forro interior. La combinó con una corbata de rayas diagonales y pantalones negros de pinzas de caída recta. Los zapatos marrón oscuro de charol completaron el conjunto. El ajuste holgado de la camisa y el pantalón aportó un aire relajado sobre una base formal.

2- Flecos y texturas en un conjunto que desafía lo convencional

La camisa de flecos y textura tridimensional resalta la apuesta de Manu Ríos por prendas audaces y originales en la moda masculina (Photo by Nacho Lopez / SOPA Images/Sipa USA)

En una de sus apariciones, durante el photocall de “Respira” en Madrid eligió una camisa de manga corta en tonos beige y marrón cuya superficie estuvo íntegramente cubierta por flecos cortos, generando un efecto visual voluminoso. Esta prenda, gracias a su textura tridimensional, captó la atención y se transformó en el foco del conjunto. La camisa se combinó con pantalones de vestir negros de caída suave, lo que permitió equilibrar la audacia táctil de la parte superior con la sobriedad de una base clásica.

3- Sobriedad monocromática con traje negro

El traje negro monocromático y las gafas rectangulares aportan sofisticación y modernidad a la presencia de Manu Ríos en eventos exclusivos (SOPA Images Limited)

Durante una alfombra roja organizada para el aniversario de Netflix España, apostó por un traje negro de doble botonadura, con solapas satinadas y camisa a juego, creando una base monocromática elegante y sobria. El accesorio que definió el conjunto fueron unos anteojos de sol rectangulares negros, que aportaron modernidad y desviaron la atención hacia el rostro.

4- Estallido de color: círculos multicolores y accesorios metálicos

La camisa de satén con círculos multicolores muestra cómo Manu Ríos integra el color y los detalles metálicos para lograr conjuntos llenos de energía (Foto: Instagram/@elite)

En una fotografía junto a otro miembro del elenco de Élite, André Lamoglia, optó por una camisa de satén blanca decorada con círculos multicolores que evocaban planetas. Los tonos vibrantes de la prenda superior contrastaron con unos pantalones negros lisos, resultando en un conjunto dinámico y lleno de energía. La elección de un collar dorado y anillos discretos sumó detalles metálicos que complementaron la paleta cromática.

5- Minimalismo estructurado

La chaqueta negra sin mangas y los accesorios metálicos sitúan a Manu Ríos en la vanguardia del estilo masculino contemporáneo (SGP/Sipa USA)

Durante el 76th Cannes Film Festival Women’S Stories Gala eligió un chaleco de blazer negro sin mangas, de corte largo y solapas anchas. Al prescindir de la camisa, dejó los brazos al descubierto, lo que acentuó la estructura de la prenda principal y aportó un aire contemporáneo al conjunto. Completó el atuendo con pantalones negros, zapatos de charol, un reloj metálico y gafas oscuras.

6- Geometría y volumen: camisa estructurada y pantalones amplios

La silueta amplia y geométrica creada por la camisa sin mangas y los pantalones anchos revela el interés de Manu Ríos por el diseño arquitectónico en la moda (CAMERA PRESS/Thomas Razzano)

Durante un desfile de Jacquemus al aire libre, eligió una camisa beige estructurada, sin mangas y con bolsillo de parche, que combinó con pantalones negros anchos de talle alto. Esta combinación generó una silueta amplia y geométrica, donde la prenda superior estructurada dialogó con el volumen del pantalón. Los zapatos negros de punta cuadrada y un cinturón sencillo reforzaron la estética arquitectónica.

7- Pureza visual: total black y líneas limpias

El conjunto completamente negro y minimalista de Manu Ríos en el desfile de moda destaca la fuerza de la simplicidad y la estructura en el vestuario masculino (Photo by Riccardo Giordano/IPA/Sipa USA)

En un desfile de moda en la Fashion Week de Milán 2025, posó con un conjunto completamente negro, formado por una camisa de manga larga con cierre al frente y pantalón sastre de corte recto. La ausencia de accesorios y la uniformidad cromática resaltaron la limpieza visual del look, permitiendo que la silueta y la estructura de las prendas fueran las protagonistas.

8- Estampado integral: conjunto coordinado con motivos gráficos

El conjunto coordinado de camisa y pantalón con estampado gráfico expresa la inclinación de Manu Ríos por las combinaciones llamativas y desenfadadas en su estilo (Instagram @manurios)

En otra ocasión se pudo ver su inclinación por la coordinación total y los estampados llamativos. Optó por un conjunto de camisa y pantalón de tela ligera con estampado gráfico en tonos azul, blanco y negro. El patrón abstracto, de inspiración ikat, cubría toda la superficie de ambas piezas. El cuello abierto de la camisa y la manga corta aportaron un aire desenfadado, mientras el pantalón de corte recto mantuvo la cohesión visual del conjunto.

9- Casual refinado: superposición de camisas y detalles dorados

La camisa beige abierta sobre camiseta blanca y pantalones ajustados refleja el equilibrio entre lo casual y lo pulcro en los looks más relajados de Manu Ríos

En un look más casual, eligió una camisa beige de manga corta con finas rayas blancas, llevada abierta sobre una camiseta blanca sin mangas. Los pantalones negros ajustados y un anillo dorado completaron el conjunto.

10- Estética urbana: campera de jean estampada y juego de contrastes

La chaqueta Fendi y el entorno urbano hacen de la logomanía y el contraste visual elementos clave en la propuesta de Manu Ríos (Instagram @manurios)

En un entorno urbano, se inclinó por una campera de jean marrón. La combinó con un suéter negro de cuello alto y pantalones oscuros. El estampado gráfico de la campera generó un juego visual de la moda, destacando el contraste que define muchas de sus elecciones más urbanas.