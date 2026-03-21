Cómo elegir el color perfecto para cada ambiente de tu casa (y sentirte mejor)

La diseñadora de interiores comenta sobre las ventajas funcionales de ciertos colores en la composición visual de los espacios, invitando a descubrir alternativas cromáticas que generan sensación de calidez y originalidad en interiores

Cuando pensamos en cambiar un espacio, muchas veces creemos que estamos tomando una decisión estética. Pero la realidad es otra: elegir un color es elegir cómo queremos sentirnos en ese ambiente.

Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no percibe los espacios de forma neutral. Interpreta constantemente los estímulos visuales —y el color es uno de los más poderosos— generando respuestas emocionales y físicas. Por eso, una misma casa puede sentirse completamente distinta solo cambiando su paleta.

El color de los ambientes modifica la experiencia y el bienestar en el hogar

Un color puede activar, calmar, expandir, contraer, energizar o relajar. Y lo más interesante es que esto no es subjetivo: hay patrones que se repiten.

Por eso hoy quiero invitarte a mirar el color desde otro lugar.No desde “qué me gusta”, sino desde: ¿cómo quiero sentirme en cada espacio de mi casa?

El living: donde el color abraza

El living es uno de los espacios más sociales del hogar, y ahí el color cumple un rol clave: invitar a quedarse. El living es mucho más que un espacio de estar. Es donde recibimos, donde conversamos, donde compartimos. Es un espacio de vínculo.

Y por eso, el color que elijamos acá tiene que acompañar esa función: generar conexión, apertura y comodidad.

Las tonalidades adecuadas para cada habitación inciden en la relajación, la energía o la amplitud visual

Naranja: el color de la comunicación

El naranja es uno de los colores más interesantes desde la neurociencia. Está asociado a la sociabilidad, la conversación y la cercanía emocional. Estos colores están asociados a elementos naturales como la arcilla o el atardecer, y ayudan a bajar la activación del sistema nervioso.

No hace falta pintar todo de naranja. Puede aparecer en: una pared, un sillón, objetos decorativos o textiles

No es casual: es un color cálido, vibrante, pero no agresivo como el rojo. Activa, pero de una forma amable. Los tonos cálidos como los terracotas, los naranjas suaves o los tonos tierra generan una sensación inmediata de contención.

Cuando incorporamos tonos naranja —especialmente en versiones más apagadas como terracotas o naranjas quemados— generamos un ambiente que invita a hablar, a compartir, a quedarse. El cerebro lo interpreta como un entorno cálido, seguro y estimulante al mismo tiempo.

Verde oliva: equilibrio y naturaleza

El verde oliva tiene una particularidad:es un color que equilibra.

Desde la neurociencia, el verde está asociado a la naturaleza. Nuestro cerebro lo interpreta como algo familiar, seguro, estable y conecta con lo natural.

Tonos verdes y azules en el living generan una atmósfera cálida, favorecen la activación aunque promueven la relajación al conectarnos con la naturaleza

Pero el verde oliva, al ser más profundo y menos brillante, suma sofisticación. No es un verde infantil ni vibrante, es un verde adulto. Genera calma, pero también elegancia.

Azul empolvado: calma con sofisticación

El azul grisáceo es uno de esos colores que funcionan casi siempre.

Tiene la calma del azul —que baja la frecuencia cardíaca y relaja— pero con el gris que le quita intensidad y genera paz visual.

El resultado es un tono sofisticado, sereno, elegante.

"Elegir el color de una pared parece algo simple… pero en realidad influye muchísimo en cómo nos sentimos dentro de un espacio" comenta Male Eirin, Diseñadora de Interiores para Infobae Deco

Tonos tierra: el refugio emocional

Los tonos tierra —beige, arena, marrones suaves— tienen algo muy profundo:nos conectan con lo esencial.

Son colores que el cerebro reconoce como naturales, estables, predecibles. Y eso genera seguridad.

Los tonos tierra hacen que el living se sienta más confortable y armonioso

En un mundo tan acelerado, estos tonos funcionan como un ancla. Podes usar bases neutras que después podes intervenir.

El dormitorio: el arte de calmar la mente

Si hay un lugar donde el color deja de ser decorativo para volverse funcional, es el dormitorio.

Los tonos suaves —verdes claros, azules, beiges cálidos o grises suaves— están directamente relacionados con estados de calma. Estudios en neurociencia muestran que estos colores pueden incluso ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y facilitar el descanso.

Male Eirin señala: “el dormitorio es probablemente el espacio donde más influye el color”

Por eso, acá menos es más: evitar colores muy intensos o saturados puede marcar la diferencia entre un espacio que relaja… y uno que estimula demasiado. Clave: pensá el dormitorio como un “refugio visual”.

Verde suave: descanso natural

El verde suave es uno de los colores más recomendados para dormitorios.

¿Por qué? Porque el cerebro lo asocia con entornos naturales tranquilos. Y eso genera una respuesta automática de relajación. Este color: baja el estrés, favorece la calma y ayuda a desconectar

Los tonos azules y verdes están asociados a estados de calma

Beige: la neutralidad que abraza

El beige es un color que no invade. Y eso es clave en un dormitorio. No estimula en exceso, no distrae, no satura. Permite que el cuerpo entre en un estado de descanso más fácilmente.

La diseñadora aclara: cuando decoramos las habitaciones evitamos colores muy intensos o estimulantes en dormitorios

Gris cálido: equilibrio emocional

El gris cálido combina neutralidad con un leve toque acogedor. A diferencia del gris frío, que puede resultar distante, el gris cálido genera contención. Genera estabilidad, silencio visual y sensación de orden.

Nuestro cerebro reacciona emocionalmente a los colores. Por eso los diseñadores elegimos paletas distintas para cada ambiente, subraya Eirin

Azul claro: el color del descanso profundo

El azul claro es probablemente el color más asociado al descanso. Desde la neurociencia, se sabe que puede ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y generar una sensación de tranquilidad.

Los tonos azules pueden ayudar a reducir el ritmo cardíaco y generar sensación de tranquilidad

Cocina: luz, energía y claridad

La cocina es un espacio activo, dinámico, donde el color acompaña la funcionalidad.

Los tonos claros como blancos cálidos, arenas, verdes suaves o azules luminosos ayudan a reflejar la luz —natural y artificial—, haciendo que el espacio se perciba más limpio, amplio y ordenado.

Y esto no es solo percepción estética: el cerebro interpreta los espacios luminosos como más seguros y funcionales, lo que impacta directamente en cómo nos movemos y usamos ese ambiente.

Blanco cálido: luz y amplitud

El blanco refleja la luz como ningún otro color. Y eso tiene un impacto directo en cómo percibimos el espacio:más grande, más limpio, más ordenado. El efecto cerebral que genera: sensación de claridad, percepción de higiene y mayor funcionalidad.

Los colores claros ayudan a reflejar la luz natural y artificial

Verde: frescura y vitalidad

El verde en cocina conecta con lo natural: alimentos, frescura, vida. Ideal para: cocinas donde se cocina mucho, espacios con plantas y ambientes familiares.

“El baño es un lugar donde se puede jugar más con el color” opina la diseñadora

Azul suave: equilibrio en la actividad

El azul suave baja un poco la intensidad del espacio sin apagarlo. Genera calma dentro del movimiento y equilibrio emocional. Es apto para cocinas pequeñas.

Los colores luminosos hacen que el espacio se perciba más limpio y más amplio. Y el cerebro interpreta esos ambientes como más funcionales

Arena: calidez sin saturación

El tono arena aporta calidez sin sobrecargar. Es ideal si no querés una cocina fría pero tampoco intensa.

Los tonos inspirados en agua o piedra conectan con la idea de spa y relajación

Baños: pequeños espacios, grandes experiencias

El baño es uno de los lugares donde más podemos jugar con el color al ser uno de los lugares más sensoriales de la casa.

A diferencia de otros ambientes, acá funcionan muy bien los tonos profundos: azules intensos, verdes oscuros, terracotas o colores piedra. ¿Por qué? Porque generan una sensación envolvente, casi de refugio.

Estos colores están asociados a la naturaleza —agua, minerales— y logran recrear esa sensación de spa que tanto buscamos en casa.

Azul profundo: efecto spa

El azul profundo genera una sensación envolvente. Nos remite al agua, a la profundidad, al silencio. Genera un efecto de relajación y sensación de refugio.

Los colores profundos generan sensación de refugio. Y en espacios más pequeños, como el baño, esto puede crear una atmósfera muy envolvente, concluye Male Eirin

Terracota: calidez inesperada

El terracota en baño rompe con lo tradicional. Genera un espacio cálido, original, muy sensorial.

La diseñadora destaca la versatilidad de las tonalidades terracota, para lograr ambientes acogedores

Verde medios y oscuros: naturaleza envolvente

Los tonos verdes crean un ambiente casi selvático aunque transmitan calma y conexión con nuestro mundo natural. Son ideales para baños con buena iluminación y propuestas más jugadas.

Los baños permiten experimentar con colores intensos como azul profundo, terracota o verdes en diferentes tonalidades para crear sensaciones envolventes y ambientes inspirados en spas

Tonos piedra: conexión con lo esencial

Los tonos piedra generan una sensación de solidez, permanencia y calma.

La neurociencia demuestra que el color de cada ambiente influye directamente en el estado de ánimo y percepción espacial dentro del hogar

El color no es decoración: es experiencia

Entender el color desde la neurociencia nos cambia la forma de diseñar. Ya no se trata solo de qué combina con qué, sino de qué emoción queremos generar en cada espacio.

Porque al final, diseñar una casa no es solo hacerla linda. Es hacerla coherente con cómo queremos vivirla. Y ahí, el color… lo cambia todo.