El auge global de las freidoras de aire redefine el consumo y la innovación en la cocina

Las freidoras de aire destacan por su capacidad de cocinar con menos aceite y tiempos reducidos, ganando popularidad en hogares europeos y norteamericanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de las freidoras de aire ha consolidado una tendencia internacional hacia métodos de cocción más saludables y eficientes, con un crecimiento sostenido en ventas y avances tecnológicos en 2026, según informes de The Guardian y análisis sectoriales recientes. La expansión del mercado responde tanto a la demanda de alimentos con menos aceite como a la búsqueda de soluciones rápidas y multifuncionales para la cocina doméstica.

Según The Guardian, las freidoras de aire han dejado de ser un electrodoméstico novedoso para convertirse en parte habitual de los hogares de Europa y Norteamérica. El atractivo principal reside en la reducción de grasas durante la cocción, un factor que motiva a consumidores preocupados por la salud, aunque expertos consultados recuerdan que la calidad nutricional final depende del tipo de alimento preparado.

También, la publicación resalta la capacidad de estos dispositivos para cocinar una variedad de platos, desde papas fritas hasta pollo y vegetales, con tiempos de cocción inferiores a los métodos tradicionales y un consumo energético más bajo.

De acuerdo con el informe de Market.us News, el mercado global de freidoras de aire alcanzará los USD 7.890 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 7%. Market.us News detalla que el 39% de los adultos en Reino Unido utiliza la freidora de aire para preparar papas, el 38% para pollo y el 33% para papas asadas, lo que confirma la preferencia por alternativas a la fritura convencional.

El análisis indica que China y Estados Unidos concentran los mayores volúmenes de ventas, seguidos de cerca por mercados europeos como Alemania y Reino Unido.

Tendencias de mercado y crecimiento global

La tecnología de las freidoras de aire evoluciona hacia funciones cada vez más conectadas y fáciles de utilizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las innovaciones recientes, el medio señala la integración de funciones inteligentes, como el control por voz a través de asistentes digitales y la conectividad Wi-Fi, presentes en el 30% de los modelos vendidos en 2026. Además, la incorporación de materiales cerámicos y vidrio creció un 40% respecto al año anterior, en respuesta a inquietudes de los consumidores sobre la seguridad de los recubrimientos tradicionales.

El 53% de los hogares británicos que poseen una freidora de aire la elige por su eficiencia en el consumo energético, dado que estos dispositivos requieren menos tiempo y energía para cocinar, lo que se traduce en ahorros en la factura eléctrica, de acuerdo con The Guardian.

Por su parte, Market.us News informa que el precio medio global de una freidora de aire ronda los USD 91, aunque existen opciones desde modelos básicos hasta equipos avanzados que superan los USD 200.

De acuerdo con el informe de Market.us News, la preferencia por la cocina saludable y la facilidad de uso son los principales motores de la demanda. El segmento de freidoras digitales y multifunción lidera las ventas, porque los consumidores buscan equipos que permitan hornear, asar, recalentar y deshidratar alimentos.

El sector comercial, especialmente restaurantes de comida rápida y cafeterías, ha comenzado a incorporar freidoras de aire industriales para ofrecer menús bajos en grasas y acelerar los tiempos de preparación.

Una tendencia relevante es el avance de estos productos en mercados emergentes. El crecimiento constante responde a la urbanización y al aumento de la clase media, especialmente en Asia y América Latina, donde se expande el interés en electrodomésticos inteligentes y eficientes.

Innovaciones y funciones inteligentes

La venta de freidoras de aire alcanzó niveles récord en 2026, impulsada por la búsqueda de opciones alimenticias más saludables y rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de las freidoras de aire evoluciona hacia funciones cada vez más conectadas. Modelos con comando de voz, acceso remoto y monitoreo desde aplicaciones móviles se han convertido en estándar en 3 de cada 10 aparatos comercializados en 2026, según Market.us News. Los fabricantes apuestan por la versatilidad y el diseño seguro como elementos diferenciadores frente a la creciente competencia.

El empleo de cerámica y vidrio, en reemplazo de recubrimientos tradicionales, busca mejorar la resistencia al uso y, sobre todo, reducir preocupaciones por posibles transferencias químicas hacia los alimentos. Este cambio representa un incremento del 40% en la presencia de estos materiales en el último año.

En el mercado minorista, las cadenas de electrodomésticos experimentan un aumento significativo de la demanda. Tanto en Europa como en Asia, la categoría de freidoras de aire ha superado por primera vez a las ventas de otros pequeños eléctricos para cocina, según datos agregados de Market.us News.

La variabilidad de precios refleja la diversidad de la oferta: desde equipos económicos para usuarios primerizos hasta modelos inteligentes con conectividad Wi-Fi y recetas automáticas. La tendencia indica que los compradores valoran cada vez más la facilidad de uso y la integración con sistemas domóticos del hogar.

Factores económicos y preferencias de los usuarios

El 53% de los hogares británicos adquiere freidoras de aire por su eficiencia energética, que contribuye a bajar la factura de electricidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el aspecto económico, estos dispositivos ganan terreno por sus ventajas en consumo energético y ahorro. Según The Guardian, las familias británicas que adoptan la freidora de aire reportan una reducción directa en la factura de electricidad, al necesitar menos energía para preparar cada comida.

Market.us News resalta las motivaciones de los usuarios: el 31% de los usuarios elige la freidora de aire por su menor consumo energético y un 43% destaca la posibilidad de reducir la ingesta de grasas. La facilidad de limpieza y la velocidad de cocción se suman al atractivo de estos electrodomésticos en diferentes franjas demográficas.

El liderazgo en ventas del segmento digital y multifunción responde a una demanda de versatilidad en la preparación de alimentos. Aparatos capaces de hornear, asar y deshidratar responden a un consumidor que busca optimizar espacio y funcionalidad en la cocina.

En los mercados de Asia y América Latina, el crecimiento de la clase media y la urbanización han impulsado la adquisición de freidoras de aire inteligentes y conectadas, reflejando la convergencia entre tendencia saludable y modernización del hogar.

Desafíos y perspectivas futuras

En relación con los desafíos, The Guardian advierte que las freidoras de aire no reemplazan la necesidad de mantener una dieta equilibrada. Además, la percepción de que este método siempre es saludable depende tanto de los alimentos como de sus ingredientes y preparación.

Un riesgo en estudio, según entidades regulatorias internacionales citadas por el medio británico, es la formación de acrilamidas en ciertos alimentos cocinados a alta temperatura. Estas sustancias, que pueden formarse al calentar alimentos ricos en almidón como papas y pan a temperaturas superiores a 120°C, están asociadas a posibles efectos nocivos para la salud, aunque su vínculo con enfermedades está bajo investigación.

Las compañías fabricantes y autoridades regulatorias trabajan en optimizar la tecnología para reducir estos compuestos, mediante mejoras en los programas de cocción y recomendaciones sobre el tipo de productos que se deben procesar en las freidoras de aire.

Los analistas de Market.us News concluyen que la tendencia de crecimiento continuará en los próximos años, especialmente en mercados emergentes donde la adopción de dispositivos inteligentes y la preocupación por la alimentación sana sigue en aumento.