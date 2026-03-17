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Un mes sin redes sociales: el experimento que probó cómo el exceso de celular deteriora la cognición

Una periodista argentina se sometió a un detox digital de treinta días con seguimiento neurocientífico y comprobó mejoras en memoria, atención y bienestar emocional. El hallazgo, presentado en Infobae a la Tarde, revela el impacto real de la hiperconectividad

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Brenda Caretto realizó un experimento de detox digital durante 30 días y logró mejorar su memoria, atención y bienestar emocional según estudios neurocientíficos

En una entrevista, la periodista Brenda Caretto detalló en Infobae a la Tarde el proceso y los resultados de un experimento personal: 30 días de detox digital para medir el impacto del uso excesivo de redes en la atención, la memoria y el bienestar emocional

Durante su paso por el programa de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, Caretto compartió el testimonio de un proceso que combinó su experiencia como creadora de contenido y un seguimiento científico en el Instituto de Neurología de Buenos Aires.

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Brenda Caretto y el experimento de dejar las redes sociales

“Empecé a notar que perdía el control. Me iba a dormir decidido a dejar el celular, pero volvía a buscarlo y me quedaba scrolleando en el living”, admitió Caretto sobre el momento en que el uso digital se volvió un problema. Explicó que la compulsión no era solo por trabajo, sino por una sensación de vacío y malestar: “Ya no me sentía cómoda, me sentía en un loop”.

La periodista decidió entonces realizar un detox de 30 días, borrando Instagram y TikTok, acompañado de evaluaciones neurocognitivas. “Me hice un estudio con una neuropsicóloga antes y después del detox. Nunca me frustré tanto en un test. No me acordaba de nada”, confesó al reconstruir el primer examen.

Un estudio del Instituto de
Un estudio del Instituto de Neurología de Buenos Aires demostró que reducir el uso de redes sociales impacta positivamente en la cognición y la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado tras el mes sin redes fue contundente: “Hubo mejoras generales en la memoria episódica y visual, en la atención, en las funciones ejecutivas, lenguaje, más estabilidad cognitiva, menos intrusiones en memoria y mejor de ánimo”. Aseguró que la psicóloga notó cambios en la regulación emocional y una baja marcada en la ansiedad: “Sentí alivio, como sacarme una mochila”.

El diseño adictivo de las redes y el deterioro cognitivo

“Ya ni siquiera lo consideramos obsesivo, es compulsivo”, advirtió Caretto sobre la normalización del uso excesivo del smartphone. Relató que, al consultar estudios científicos, encontró evidencia de que cuatro horas diarias de uso pueden reducir en un 35% la capacidad cognitiva. “Hay trabajos que muestran que si dejás el celular dos semanas, podés recuperar el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo”, afirmó.

En el debate, Paula Guardia Bourdin introdujo la teoría de la mente extendida, que plantea que el celular funciona como una memoria externa. Caretto reconoció: “No soy especialista, pero el problema no es usar Google Calendar, sino la lógica adictiva de las redes sociales: están diseñadas para captar la atención”.

El equipo analizó la dificultad de distinguir entre contenido útil y el consumo compulsivo de reels y videos breves: “El problemón es el scrolleo infinito y el autoplay, que te enganchan aunque no te interese. El diseño se les fue de las manos, lograron que el tiempo en pantalla sea el máximo posible”, remarcó la invitada.

El debate en Infobae a
El debate en Infobae a la Tarde abordó cómo la hiperconectividad y el scrolleo infinito afectan la percepción del tiempo y la calidad de vida cotidiana (Dean Lewins/AAP Image vía AP)

Cambios en la vida cotidiana y la percepción del tiempo después del detox

Al reconstruir el mes sin redes, Caretto describió: “Los días eran larguísimos, sentía que duraban 28 horas. Hice deporte, desarrolle un documental, avancé con cosas pendientes y mejoró mi ánimo”. Insistió en que la hiperconectividad afecta la percepción del tiempo y las relaciones: “El multitasking es un gran problema, no es la solución a todo. No solo es la ansiedad, sino la dispersión y la dificultad para sostener la atención”.

La conversación giró también hacia el rol de las redes en la democratización del acceso y el trabajo, pero sin dejar de advertir sobre los riesgos. “No se trata de demonizarlas, pero hay que tomar conciencia de hasta qué punto moldean nuestra identidad y nuestro bienestar”, concluyó Caretto.

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