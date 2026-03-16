Anna Wintour brilló en los Oscar 2026 y reafirmó su influencia en la moda: las claves de su look

Anna Wintour en la alfombra roja de los Oscar con un blazer negro brocado, blusa blanca y falda larga decorada con aplicaciones florales en blanco y negro, acompañada de collar plateado y sus clásicos anteojos oscuros (REUTERS/Caroline Brehman)

En la ceremonia de los Premios Oscar 2026, Anna Wintour volvió a demostrar por qué es considerada un auténtico pilar en el universo de la moda. La histórica referente de Vogue se presentó con un estilo que capturó todas las miradas, fusionando su impronta clásica con guiños contemporáneos.

Wintour eligió para la gala un conjunto de alto impacto visual. Un blazer negro con textura brocada y detalles asimétricos cubría una blusa blanca, mientras que la falda larga, en blanco, sorprendía por las aplicaciones florales en negro y blanco dispuestas en relieve.

El estilismo se completó con un collar plateado de gran tamaño, anteojos oscuros, su sello distintivo, y sandalias blancas. Su peinado bob, castaño y perfectamente pulido, enmarcó el rostro. La elección de texturas, la combinación de blanco y negro, y la incorporación de elementos florales demostraron su capacidad para reinterpretar clásicos con un giro personal.

Anna Wintour y Anne Hathaway recrearon “El diablo viste a la moda”

Uno de los momentos más recordados de la ceremonia fue protagonizado por Anna Wintour y Anne Hathaway, quienes subieron juntas al escenario para entregar los premios a Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. El público asistió a una escena cargada de referencias a la película “El diablo viste a la moda”, con guiños que encendieron la nostalgia cinéfila y el universo fashionista.

Anna Wintour y Anne Hathaway recrearon la mítica dupla de “El diablo viste a la moda” durante la ceremonia, despertando nostalgia y complicidad entre los presentes (REUTERS/Mike Blake)

Durante la presentación, Wintour, fuente de inspiración para el personaje de Miranda Priestly, adoptó una actitud fría y distante, evocando el temple que Meryl Streep plasmó en la pantalla. El instante más comentado llegó cuando Wintour, al dirigirse a Hathaway, la llamó “Emily”, en alusión al personaje interpretado por Emily Blunt.

El gesto, lejos de ser un error, funcionó como guiño humorístico en la sala, recordando una de las dinámicas más icónicas del filme sobre el mundo editorial y la moda.

Por su parte, Anne Hathaway apostó en los Oscar por un diseño de Valentino que mezcló clasicismo y destellos modernos. La actriz lució un vestido largo de corte sirena, confeccionado en terciopelo negro y adornado con bordados florales en tonos suaves y detalles plateados.

Anne Hathaway en los Oscar con vestido sirena de terciopelo negro, bordados florales, guantes largos y collar de piedras transparentes (REUTERS/Mike Blake)

El escote strapless dejó sus hombros al descubierto, mientras que unos guantes largos en negro cubrían ambos brazos, sumando un aire glamuroso y teatral.

El cinturón ancho, del mismo tejido, marcó la cintura y la cola del vestido se desplegó con flores bordadas que captaron la atención bajo la luz artificial.

Hathaway completó el look con un collar de piedras transparentes y pendientes colgantes, el cabello recogido hacia atrás y un maquillaje suave, logrando una imagen que equilibró sofisticación y frescura sobre la alfombra roja.

Otros looks destacados de Anna Wintour

Anna Wintour en el desfile de Chanel en París, luciendo abrigo grueso de cuadros blanco y negro con flecos, blusa de cuello cerrado y collar de piedras de colores (REUTERS/Abdul Saboor)

A lo largo de los años, Anna Wintour consolidó un guardarropa que combina piezas clásicas con toques vanguardistas.

Entre sus atuendos recientes, se destacó el que usó para el desfile de Chanel en París, con un abrigo de tejido grueso en patrón de cuadros blanco y negro, decorado con flecos en las solapas y cuello, acompañado por una blusa blanca de cuello cerrado y un collar de piedras de colores.

Anna Wintour en los CFDA Fashion Awards 2025, con vestido largo negro de estampado floral blanco, abrigo blanco recto y accesorios celestes (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para los CFDA Fashion Awards 2025 eligió un vestido largo de fondo negro y estampado floral blanco, cubierto por un abrigo blanco recto adornado con broches y colgantes azul celeste, además de sandalias abiertas.

Anna Wintour en la Semana de la Moda de Milán, con vestido largo blanco de flores multicolores, detalles verdes y sandalias blancas de taco (REUTERS/Yara Nardi)

Su habilidad para mezclar tonos y detalles se evidenció también durante un desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán 2025, un vestido largo de manga larga con fondo blanco y flores multicolores, con detalles verdes en cuello, puños y borde inferior, acompañado de sandalias blancas de taco.

Anna Wintour en la Met Gala 2025, con abrigo largo celeste, vestido de satén azul claro bordado y collar doble de perlas grises (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de sus looks más refinados fue durante la Met Gala 2025 e incluyó un destacado abrigo largo de color celeste con un broche mismo tono en forma de corazón.

Abajo llevó un vestido largo de satén azul claro con bordados vegetales blancos. El collar doble de perlas grises y la presencia en la alfombra azul subrayaron el sentido de armonía cromática que caracteriza todas sus elecciones.

Otros looks destacados de Anne Hathaway

Anne Hathaway en la New York Fashion Week 2026, con vestido negro de tirantes, falda vaporosa y estola de plumas oscuras (REUTERS/Angelina Katsanis)

Anne Hathaway demostró versatilidad en sus elecciones de moda, al alternar entre lo clásico y lo experimental.

Uno de sus conjuntos más celebrados, que eligió para el desfile de Ralph Lauren en la New York Fashion Week 2026, fue un vestido negro de tirantes finos con falda vaporosa y una estola de plumas oscuras en tonos marrón y negro, acompañada de anteojos de sol y el cabello largo y ondulado.

Anne Hathaway en la Met Gala 2025, combinando camisa blanca de mangas abullonadas, pollera larga de franjas negras y plateadas, collar azul y plata, y coleta alta (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición, durante la Met Gala 2025 Hathaway combinó una camisa blanca de algodón, de cuello amplio y mangas abullonadas, con una pollera larga de corte recto con franjas negras y plateadas, decoradas con aplicaciones brillantes.

Un collar voluminoso en azul y plata y varios anillos complementaron el estilismo, junto con una coleta alta que realzó el conjunto.