La fórmula mágica de Gauss: sumar rápido, ganar tiempo y el enigma del 666 en la ruleta

La suma de los números del 1 al 36 en la ruleta arroja 666, un enigma matemático curioso vinculado al azar y supersticiones populares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En matemáticas, muchas veces un problema que parece largo y tedioso se resuelve con una idea sorprendentemente simple. Uno de los ejemplos más famosos involucra a un niño que, años más tarde, se convertiría en uno de los mayores genios de la historia: Carl Friedrich Gauss, conocido como el “príncipe de la matemática”.

La anécdota se remonta a finales del siglo XVIII, cuando Gauss era apenas un alumno de primaria en una escuela de Brunswick, en Alemania. Aparentemente, su maestro buscaba mantener ocupados a los estudiantes durante un rato y les propuso una tarea aparentemente larga: sumar todos los números del 1 al 100.

Es decir:

1 + 2 + 3 + 4 + … + 100

La idea era que los alumnos tardaran varios minutos haciendo cuentas. Pero el joven Gauss levantó la mano casi de inmediato con la respuesta correcta.

El resultado era 5050.

A finales del siglo XVIII, cuando Gauss era apenas un alumno de primaria en una escuela de Brunswick, resolvió una larga tarea en segundos

¿Cómo lo hizo tan rápido?

El truco consiste en observar una simetría simple. Si escribimos la suma en orden ascendente y también en orden descendente, aparece un patrón muy elegante:

1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1

Si ahora sumamos cada columna, ocurre algo interesante: todas las parejas dan el mismo resultado.

1 + 100 = 1012 + 99 = 1013 + 98 = 101

Y así sucesivamente.

En total hay 100 parejas, cada una con valor 101. Pero al hacer esto en realidad contamos la suma dos veces, porque escribimos la lista duplicada. Entonces basta dividir por dos.

El cálculo queda:

100 × 101 / 2 = 5050

En realidad, este razonamiento funciona para cualquier cantidad de números consecutivos. Si queremos sumar del 1 al número n, el resultado siempre es:

n(n + 1) / 2

Es una de las fórmulas más elegantes de la matemática elemental, y aparece en muchos contextos, desde la combinatoria hasta la informática.

No sorprende que una idea así esté asociada a Gauss. A lo largo de su vida, Carl Friedrich Gauss realizó aportes fundamentales en numerosos campos de la ciencia. Demostró el teorema fundamental del álgebra y realizó contribuciones decisivas a la teoría de números y a la geometría.

También dejó su huella en la astronomía al calcular en 1801 la órbita del planeta enano Ceres a partir de pocas observaciones. Desarrolló instrumentos científicos como el heliótropo y realizó importantes trabajos en geodesia, perfeccionando métodos para medir la forma de la Tierra.

Hace poco probé este mismo método con los números de la ruleta (del 0 al 36). Si sumamos todos los números del 1 al 36 ocurre algo llamativo. Aplicando la misma fórmula que usó Gauss:

36 × 37 / 2 = 666

Sí: la suma total de los números de la ruleta es 666.

Tal vez no haya mejor advertencia matemática antes de apostar.