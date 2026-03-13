La amistad después de los 40: cómo la madurez emocional transforma los círculos sociales femeninos

La madurez emocional impulsa a muchas mujeres a priorizar vínculos genuinos en la mediana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas mujeres en mediana edad están reduciendo su círculo social, pero, lejos de representar aislamiento, expertos consultados por HELLO! Magazine interpretan este cambio como una señal de madurez emocional y una búsqueda de relaciones más genuinas.

Mientras persiste la noción de que una amplia red social equivale al éxito, los especialistas explican que esta transformación se relaciona más con el bienestar emocional y el autoconocimiento.

El aumento de la selectividad entre aquellas que superan los 40 años responde a nuevas prioridades. El Dr. Rowan Burckhardt, psicólogo clínico y fundador del Sydney Couples Counselling Centre, indica que, en esta etapa, las demandas laborales, familiares y personales incrementan, por lo que se valora más cada interacción social.

“Con los años, las personas adquieren sabiduría, experiencia y una mejor comprensión de sí mismas. Se vuelven más asertivas y protectoras de su bienestar, y eso se nota en las amistades”, detalló Burckhardt a HELLO! Magazine.

El bienestar psicológico se fortalece al elegir relaciones auténticas por encima de la cantidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio no implica necesariamente un deseo de aislarse. Desde la perspectiva de los especialistas, se trata de una recalibración emocional. Muchas mujeres, frente a agendas exigentes y múltiples responsabilidades, reorganizan sus relaciones y eligen cuidadosamente a quién dedican su tiempo y energía.

Por qué las amistades selectivas ganan terreno en la mediana edad

La explicación psicológica predominante es la teoría de la selectividad socioemocional, presentada por los expertos en HELLO! Magazine. Según esta teoría, la percepción del tiempo cambia en esta etapa y las conexiones con valor emocional cobran mayor importancia que la cantidad de vínculos sociales.

Durante la juventud, las amistades suelen basarse en intereses compartidos o contexto. Pero en la mediana edad, la energía emocional se convierte en un recurso valioso y las relaciones auténticas y de confianza son las que se conservan.

Burckhardt aclara que muchas mujeres descubren los beneficios de pasar tiempo solas y lo viven como restaurador. Esto fomenta el apego a vínculos donde el disfrute es genuino y se relegan las relaciones superficiales.

La selectividad social en mujeres adultas responde a nuevas prioridades personales y familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienestar emocional y calidad en las relaciones

Biannka Brannigan, terapeuta de pareja y psicoterapeuta, sostuvo en diálogo con el medio citado que la investigación es contundente sobre el tema: “La evidencia acerca del bienestar y la felicidad es clara. Lo que importa es la calidad de las relaciones, no la cantidad. Las personas se sienten bien cuando tienen buenos vínculos. No se trata del número de asistentes a una fiesta”.

El énfasis está en forjar conexiones recíprocas y auténticas. Compartir un café con una amiga cercana, en vez de acudir a eventos multitudinarios, se convierte en una necesidad emocional más que en un acto antisocial.

Este enfoque prioriza los vínculos que aportan al bienestar psicológico. Mantener redes sociales grandes exige mucho esfuerzo, mientras que un círculo reducido facilita la confianza y la comunicación honesta.

Mitos culturales sobre el éxito social femenino

Aún persiste la idea de que el éxito femenino está ligado a una agenda social repleta y a un gran número de amistades. Tanto HELLO! Magazine como Brannigan cuestionan este mito. Para la experta, “la vida social en la mediana edad no es una reducción, sino una refinación”.

Cancelar planes sociales puede ser una forma de autenticidad y autocuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura, según los especialistas, ha impulsado a las mujeres a mantener grupos amplios y cohesionados. En este contexto, cancelar planes no significa distanciarse, sino responder con autenticidad a las propias necesidades.

“Se puede estar rodeada de gente y sentirse invisible, o tener un círculo pequeño y experimentar una conexión profunda”, explicó Brannigan al medio. La clave reside más en la calidad del contacto emocional que en el número de relaciones.

El manejo emocional al redefinir amistades

Un reto habitual es enfrentar la culpa al distanciarse de algunas amistades, especialmente en mujeres acostumbradas a organizar y cuidar de su círculo social.

Brannigan subrayó: “Muchas mujeres han sido educadas para mantener la armonía y el grupo unido. Cuando comienzan a reservar su energía o a establecer límites, aparece la culpa, porque dejan de desempeñar el papel de cuidadoras como antes”.

La reorganización de amistades en la mediana edad contribuye a una conexión emocional más profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar que ciertas relaciones corresponden a otra etapa vital no desmerece el pasado compartido. Para muchas, la transición ocurre de manera natural, acompañada de sensaciones encontradas de tristeza y alivio. En esta nueva etapa, predominan la autenticidad y el autoconocimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Redefinir el círculo social en la mediana edad no significa perder conexión, sino hallar una pertenencia más profunda y gratificante. Al seleccionar cuidadosamente los vínculos, muchas mujeres descubren un nuevo equilibrio emocional, donde la autenticidad y el significado real en sus relaciones cobran valor, concluyó HELLO! Magazine.