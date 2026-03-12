Entre texturas y metalizados, las celebridades marcaron el pulso de la moda en el Louvre de París

Los mejores looks de las celebridades

El Museo del Louvre vivió una tarde singular en el cierre de la Semana de la Moda de París. Donde millones buscan arte e historia, las celebridades transformaron la explanada en un escenario de tendencias y fotografía. Decenas de figuras internacionales acudieron al encuentro previo a la presentación de la colección Women’s Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027, de Louis Vuitton.

A la sombra de la pirámide de cristal, la moda y el espectáculo se fundieron en una pasarela sin pasarela, con estilismos que anticipan los próximos movimientos de la industria.

Zendaya

Zendaya posó con un conjunto blanco de Louis Vuitton, compuesto por una camisa de cuello alto y falda globo, acompañado de un cinturón negro y peinado bob rizado (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Entre los asistentes, la actriz Zendaya acaparó flashes y comentarios con un look arquitectónico firmado por Louis Vuitton. La actriz eligió una camisa de cuello extremadamente alto y rígido, que enmarcaba el rostro como una escultura. La prenda destacaba por su volumen controlado, con una falda blanca tipo globo que aportaba un aire etéreo.

El increíble look de la actriz (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El blanco dominaba el conjunto, interrumpido solo por un cinturón negro delgado que definía la cintura. Zendaya y su estilista Law Roach apostaron por una estética que mezcla vanguardia y elegancia clásica en partes iguales. El peinado, un bob rizado con flequillo lateral, añadía misterio y suavidad al conjunto. El maquillaje en tonos bronce y tierra, junto a joyas discretas, completó una aparición que reafirmó su liderazgo en la moda contemporánea.

Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor lució una blusa blanca abullonada y pantalones cigarette negros, con bolso Petite Malle y pumps afilados, en una propuesta minimalista (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La actriz de “Bridgerton”, Phoebe Dynevor, apostó por el minimalismo romántico con una blusa blanca abullonada y pantalones cigarette negros cortos. El bolso Petite Malle y los pumps afilados reforzaron la silueta femenina. El corte bob y el maquillaje luminoso completaron la presencia. Phoebe Dynevor ofrece una propuesta fresca y equilibrada para el día.

Ana de Armas

Ana de Armas eligió un vestido blanco de cuello alto y mangas largas, gafas doradas y bolso negro acolchado, apostando por una estética serena y sofisticada (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Ana de Armas se inclinó por el minimalismo escultural con un vestido blanco de cuello alto y mangas largas. La caída fluida y los hombros caídos definieron una silueta delicada. Las gafas doradas de montura fina aportaron un giro intelectual, mientras el bolso negro acolchado generó contraste. El recogido bajo y los labios en tono frambuesa suavizaron la propuesta. Ana de Armas proyecta serenidad y sofisticación intelectual.

Giulia Maenza

Giulia Maenza se destacó con un conjunto negro de punto acanalado, cuello snood gigante y labios rojos, reinventando el volumen en clave monocromática (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Giulia Maenza sorprendió con un atuendo que explora el volumen extremo y la textura táctil. El conjunto, íntegramente en punto acanalado negro, se articulaba en torno a un cuello “snood” gigante que envolvía el rostro y redefinía la silueta. Las mangas y pantalones abullonados, junto a una cintura marcada, crearon un efecto escultórico. Las botas de piel con texturas horizontales aportaron contraste utilitario, mientras los labios rojos intensos sirvieron como único punto de color. La propuesta de la modelo italiana es ejemplo de cómo el monocromo puede reinventar el volumen en la moda.

Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz apostó por un conjunto blanco crema de inspiración athleisure, con top en V, joggers y accesorios icónicos de la marca (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La actriz Chloë Grace Moretz eligió una aproximación utilitaria con un conjunto blanco crema de inspiración athleisure. La prenda, confeccionada en napa o material sintético de alta calidad, se componía de un top con cuello en V y pantalones jogger con elásticos en los tobillos. El cinturón negro rompía la monocromía y definía la figura. Los accesorios icónicos de la marca, como el bolso monogram y los pumps negros, elevaron el estilismo. El maquillaje natural y el cabello suelto con ondas reforzaron el aire relajado. La propuesta de Moretz equilibra comodidad y lujo francés.

Alysa Liu

Alysa Liu llevó un conjunto denim shimmer en tono bronce, chaqueta trucker y botas de plataforma, sumando guiños urbanos y detalles de la Generación Z (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Alysa Liu, patinadora olímpica estadounidense, optó por un conjunto de denim con acabado shimmer en tono bronce y chaqueta tipo trucker. El detalle del bolsillo en piel camel y los pantalones oversize reforzaron el aire urbano. Botas de plataforma y un bolso de mano con monograma completaron el look. El peinado bicolor y el maquillaje discreto aportaron una imagen fresca, alineada con la estética de la Generación Z. Liu reinterpretó el workwear con una visión elevada y juvenil.

Catherine Deneuve

Catherine Deneuve apareció con un abrigo peacoat blanco, conjunto negro, bolso bucket y labios rojos, reflejando elegancia parisina atemporal (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Leyenda viva del cine, Catherine Deneuve encarnó la elegancia parisina con un abrigo peacoat blanco de doble botonadura y conjunto negro total debajo. Los mocasines con herrajes dorados y un bolso bucket en piel granulada con tachuelas doradas confirmaron la apuesta por el lujo silencioso. Pendientes de aro dorado y labios rojos intensos definieron el toque final. La aparición de Deneuve es una lección de estilo atemporal.

Jennifer Connelly

Jennifer Connelly vistió un vestido columna crema con patrón floral calado, drapeado central y cuello alto metálico, resaltando la belleza minimalista (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La actriz Jennifer Connelly eligió un vestido columna en tono crema con patrón floral calado y drapeado central. El cuello alto cerrado con piezas metálicas doradas añadió rigidez y sofisticación. El bolso reinterpretado y los pumps negros de punta afilada completaron un estilismo de fuerte carga conceptual. El peinado recogido y el maquillaje etéreo subrayaron la apuesta por la belleza minimalista. Connelly desafió las convenciones y mostró la moda como arquitectura.

Felix

Felix combinó una chaqueta negra texturizada, vaqueros baggy rotos y top blanco, con accesorios monocromáticos y cabello platino, mostrando fluidez de género (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El integrante de Stray Kids, Felix, fusionó códigos andróginos con actitud urbana. Destacó con una chaqueta negra texturizada, vaqueros baggy rotos y top blanco básico. Collares en layering, bolso monogram y zapatos blancos de punta cerraron el conjunto. El cabello platino y la piel porcelánica acentuaron su imagen contemporánea. Felix encarna la fluidez de género en la moda actual.

Jaden Smith

Jaden Smith optó por chaqueta de cuero metalizada, prendas negras en capas y trenzas esculpidas, reinterpretando el streetwear de alta gama (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Jaden Smith cerró el desfile de estilismos con una chaqueta de cuero metalizada y prendas negras en capas. El cuello alto y las trenzas esculpidas aportaron carácter. El contraste entre texturas y la actitud minimalista marcaron su aparición. Smith reescribe los códigos del streetwear de alta gama.

La jornada en el Louvre dejó una imagen clara: Louis Vuitton y sus invitados convierten la moda en un laboratorio de identidades y estéticas, donde cada look proyecta una visión del presente y el futuro inmediato.