De los Campos Elíseos al centro del mayor robo en el Louvre: quién es el acusado conocido como Doudou Cross Bitume

La policía recuperó ADN en el lugar del robo; tres sospechosos identificados, uno prófugo, joyas aún no halladas. REUTERS/Noemie Olive. (AP foto/Thomas Padilla)

Abdoulaye N., de 39 años, originario de Aubervilliers, suburbio del norte de París, permanece en el centro de las investigaciones tras el espectacular robo a la Galería Apolo corredor perteneciente al Palacio del Louvre.

Su entorno lo reconoce por su carácter alegre y generoso, así como por su pasado como piloto estrella de motocross urbano bajo el apodo Doudou Cross Bitume. El hombre, que dejó atrás la vida de acrobacias y notoriedad pública, enfrenta ahora la acusación de participar en el robo de joyas de la corona francesa valoradas en más de USD 100 millones.

Según un artículo publicado por The New York Times, los amigos del gimnasio al aire libre donde entrena describen a Abdoulaye N. como una persona amable, dedicada a su familia y distante de su pasado rebelde. Amistades como Medhy Camara manifestaron incredulidad ante la noticia de su arresto. Camara, vecino de infancia y compañero de entrenamiento, aseguró: “Todavía no puedo creer que esté implicado en esto”. Otros allegados destacaron su costumbre de compartir fruta y pastel con el grupo, así como su hábito de retirarse temprano para cuidar de sus hijos.

Desde el medio señalaron que la fiscal jefa de París, Laure Beccuau, informó que Abdoulaye N. figura como uno de los cuatro sospechosos del robo, ocurrido en el museo más famoso de Francia. Las autoridades lo identificaron por su ADN, hallado en objetos abandonados durante la huida. El acusado posee antecedentes penales, incluidos delitos de robo y daños, que facilitaron su inclusión en la base de datos criminal nacional.

El robo al Louvre involucró una tiara imperial con 212 perlas y casi 3.000 diamantes incrustados. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)

Un pasado de acrobacias, fama y cambios personales

Durante sus años de mayor notoriedad, Abdoulaye N. dominó la escena del motocross urbano en París. Realizó acrobacias a alta velocidad en los Campos Elíseos, publicó videos de sus proezas y ganó reconocimiento entre raperos y figuras de la cultura urbana. El periódico francés Le Parisien identificó al sospechoso como el famoso Doudou Cross Bitume, una leyenda local para la comunidad de motocross.

Según el portal de noticias, varios conocidos, entre ellos el atleta Shenty Alexis y el influencer Weediful, confirmaron la identidad del hombre tras su arresto. El sospechoso evitaba hablar de sus años como piloto, aludiendo a su deseo de proteger a sus hijos y dejar atrás la imagen rebelde. Los rodeos urbanos, que protagonizó, pasaron de ser una actividad admirada a considerarse un delito en la ciudad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el periódico, el acusado trabajó en empleos diversos, como repartidor, obrero y conductor sin licencia. La fiscala jefa detalló que su historial incluye quince antecedentes, entre ellos un choque contra un cajero automático en 2008 y un robo en 2015.

El asalto al Louvre y la reacción en la comunidad

El asalto ocurrió en la Galería Apolo; los ladrones usaron motocicletas de gran cilindrada para escapar. (red social X)

El robo a la Galería Apolo del Louvre se perpetró mediante el uso de amoladoras para abrir vitrinas blindadas y sustraer objetos de alto valor, incluida una tiara imperial con más de 3.000 diamantes. Los asaltantes huyeron en motocicletas de gran cilindrada y abandonaron pruebas clave que permitieron la identificación de tres de los cuatro implicados. Un sospechoso continúa prófugo y las joyas siguen sin aparecer.

El caso generó impacto en Aubervilliers, barrio con una fuerte presencia migrante y un proceso de gentrificación. Abdoulaye N. se convirtió en un personaje discutido en la zona, donde algunos lo apodan “el Lupin de Aubervilliers” en referencia al ladrón ficticio popularizado por la serie Lupin. La noticia de su detención provocó rumores y debates en el parque y los gimnasios al aire libre que solía frecuentar.

Durante la audiencia, los dos hombres acusados de ingresar al Louvre reconocieron su participación, pero minimizaron su implicación directa. Los abogados del acusado evitaron declaraciones públicas tras la detención y priorizaron la privacidad de su cliente.

Presente y repercusiones para el entorno

Shenty Alexis dijo que solía entrenarse en aparatos de ejercicio al aire libre junto a Abdoulaye N.Credit. Dmitry Kostyukov para The New York Times

No obstante, el arresto de Abdoulaye N. impactó a quienes lo consideraban un referente en el deporte y la vida comunitaria. Es más, videos recientes lo muestran entrenando y sonriendo, alejado de su pasado en el motocross y enfocado en el bienestar físico. Sus amigos insisten en que abandonó la vida de riesgo tras convertirse en padre.

El efecto mediático de la detención alcanzó a su círculo, como en el caso de Shenty Alexis, quien recibió acusaciones infundadas después de aparecer en redes junto al sospechoso. La confusión desencadenó molestias y situaciones incómodas para personas ajenas al caso.

En tanto, el sistema judicial francés continúa el proceso contra el sospechoso y los demás acusados. La investigación mantiene la atención sobre el barrio de Aubervilliers y suma capítulos a la historia personal de un hombre que transitó de la fama urbana al centro de una de las causas policiales más resonantes de Francia.