Jennifer Lopez y su hija Emme reinventan los jeans baggy: el look que conecta generaciones

Jennifer Lopez y Emme Anthony destacan la versatilidad de los jeans baggy como tendencia urbana que une generaciones y estilos (The Grosby Group)

El estilo de Jennifer Lopez se consolidó como referencia de generaciones y escenarios, ya que integra tendencias urbanas, el glamour de la alfombra roja y la moda relajada en la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la artista demostró una versatilidad única: supo apropiarse tanto de los jeans baggy como de los vestidos de alta costura, logrando reinventar clásicos y anticipar tendencias. Así, se posicionó como una de las figuras más influyentes en el universo de la moda y el espectáculo.

En su faceta más cotidiana, Jennifer Lopez apostó por los jeans baggy, una prenda que conectó estilos juveniles y adultos y que compartió en más de una ocasión con su hija, Emme Anthony. Ambas fueron vistas luciendo pantalones de mezclilla amplios, de tiro alto y corte relajado, combinados con camisas abotonadas claras y chaquetas de textura lisa.

La moda de Jennifer Lopez brilla en cada aparición, desde vestidos de alta costura hasta looks informales con su hija Emme (The Grosby Group)

Los accesorios jugaron un papel fundamental en sus estilismos: eligieron cinturones negros para marcar la silueta, bolsos de cuero marrón de asas cortas y gafas de sol amplias para darle un toque contemporáneo. El cabello largo, liso y con reflejos de Jennifer, junto al estilo juvenil y desenfadado de Emme, terminaron de definir una imagen fresca y sofisticada, siempre enmarcada por la luz natural de la ciudad.

La tendencia de los jeans baggy se consolidó como un eje central en la moda urbana, y tanto madre como hija supieron reinterpretarla con complicidad y autenticidad. Emme optó por llevar los pantalones anchos doblados en el bajo, acompañados de camisetas de tonos neutros y zapatillas deportivas oscuras con puntera blanca.

Su peinado corto y ondulado, junto a accesorios como auriculares blancos, reforzaron una imagen natural y genuina.

Looks icónicos de Jennifer Lopez: estilo en cada aparición

Los accesorios y detalles elegidos por Jennifer Lopez y Emme Anthony marcan la diferencia en sus estilismos urbanos y sofisticados (REUTERS/Mike Blake)

En los Globos de Oro 2026, deslumbró al vestirse con un vestido de tul en tonos nude y beige, ajustado al cuerpo y decorado con bordados marrones en relieve. El diseño, de manga larga y cuello alto, se adaptó como una segunda piel y terminó en una falda voluminosa de tul que aportó dramatismo al look.

En esa ocasión, llevó el cabello recogido alto y pulido, lo que realzó su rostro y destacó los pendientes dorados. El maquillaje enfatizó su mirada con tonos ahumados, completando un conjunto memorable.

Los cambios de looks de Jennifer Lopez, desde la alfombra roja hasta la rutina diaria, demuestran su influencia como ícono de la moda contemporánea (The Grosby Group)

En otra de sus apariciones, eligió los lunares como principales en su look, con un vestido largo marrón de lunares blancos para un paseo informal. El modelo, de tirantes anchos y escote cuadrado, le dio un aire retro y desenfadado. Sobre los hombros llevó un suéter blanco de punto, atado de manera informal, y completó el look con botas negras robustas. Dejó el cabello suelto y ligeramente despeinado.

Los detalles como cinturones, bolsos y gafas de sol aportan el toque contemporáneo que caracteriza a los estilismos de Jennifer Lopez (REUTERS/Allison Dinner)

Para un evento de Hollywood Reporter’s en 2025, vistió un conjunto sastre marrón chocolate, compuesto por chaqueta oversize y falda lápiz midi. El escote profundo sumó sofisticación sin perder sobriedad. En esta ocasión, apostó por el cabello suelto, con ondas suaves y raya al medio, aportando frescura al estilismo. Llevó un clutch rígido marrón oscuro y stilettos nude.

Entre vestidos de tul, trajes sastre y outfits urbanos, Jennifer Lopez reafirma su lugar como referente indiscutible en el mundo de la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la gala de los Premios Oscar de 2025, sorprendió con un vestido de corte sirena en terciopelo negro, escote corazón y detalles laterales en satén claro que se abrieron en una falda amplia y dramática. El look se completó con guantes largos de terciopelo negro y clutch a tono. Lució el cabello semi recogido, con mechones sueltos enmarcando el rostro, aportando sofisticación y romanticismo, mientras que los pendientes colgantes sumaron el toque final de brillo.

La capacidad de Jennifer Lopez para reinventarse a través de la moda y compartir tendencias con su hija Emme demostró cómo el estilo logró unir generaciones, transmitir mensajes personales y adaptarse a cualquier contexto, siempre con un sello inconfundible.