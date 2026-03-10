Blanco, rosa y marrón: cómo encontrar el ruido más efectivo para dormir mejor

Un dormitorio tranquilo con una máquina de sonido emitiendo ruido blanco para enmascarar ruidos externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido ambiental puede influir en la calidad del sueño. Las personas que tienen dificultades para dormir buscan opciones como el ruido blanco, rosa o marrón para mejorar su descanso. Cada color de ruido posee características específicas y puede favorecer a distintos perfiles de personas. La elección adecuada depende de la sensibilidad individual y del entorno en el que se descanse. La pregunta central apunta a cuál de estos sonidos resulta más efectivo para dormir mejor.

De acuerdo con estudios publicados por Northwestern Medicine, el color del ruido se define por la distribución de frecuencias sonoras. El ruido blanco incluye todas las frecuencias audibles con igual intensidad y se asemeja a una cascada o a la estática de un televisor. El ruido rosa también abarca todo el espectro sonoro, pero destaca por un tono más profundo y suave, similar al sonido de la lluvia o las olas. El ruido marrón concentra la energía en las frecuencias más bajas, lo que produce un sonido grave y envolvente, como un trueno lejano o una cascada intensa.

El Dr. Roneil G. Malkani, neurólogo y especialista en medicina del sueño de Northwestern Medicine, señala que las personas sensibles a los ruidos o residentes en zonas urbanas suelen beneficiarse de los ruidos de fondo constantes. Estos sonidos enmascaran los ruidos repentinos, como ladridos o tráfico, que pueden interrumpir el sueño. El ruido blanco actúa como una barrera acústica y resulta útil para quienes tienen el sueño ligero o dificultades para conciliar el sueño.

Ruido blanco: una barrera uniforme para el descanso

El ruido blanco bloquea los cambios repentinos del ambiente y ayuda a crear un entorno estable para conciliar el sueño, ideal para quienes se despiertan con facilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido blanco se posiciona como el enmascarador más versátil entre los tres tipos. Su sonido constante bloquea eficazmente los cambios repentinos en el ambiente, lo que ayuda a quienes se despiertan fácilmente.

Además, el zumbido monótono facilita la relajación y puede reducir el tiempo necesario para dormir. Muchos usuarios encuentran que el ruido blanco crea un entorno estable, ideal para quienes disponen de poco tiempo para descansar o tienen rutinas laborales exigentes.

El acceso al ruido blanco es sencillo. Existen grabaciones en línea, aplicaciones móviles y dispositivos específicos que permiten ajustar tanto el volumen como la duración del sonido. La clave radica en mantener el volumen bajo para evitar que el propio ruido interrumpa el sueño.

Ruido rosa: suavidad y profundidad para un sueño reparador

El ruido rosa, más suave y natural, favorece un sueño profundo y la relajación, ayudando a consolidar la memoria y a quienes buscan descansar sin estímulos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido rosa presenta una variante más grave y natural en comparación con el ruido blanco. Resulta menos intenso, lo que agrada a quienes perciben el ruido blanco como demasiado fuerte. Este tipo de ruido ayuda a enmascarar el entorno y contribuye a un ambiente relajante.

Investigaciones citadas por Northwestern Medicine indican que el ruido rosa podría mejorar el sueño profundo y favorecer la consolidación de la memoria, especialmente en adultos mayores.

El ruido rosa puede encontrarse en sonidos de la naturaleza, como hojas al viento o la lluvia constante. Las aplicaciones y máquinas de sonido suelen incluir opciones de ruido rosa para facilitar el descanso durante periodos prolongados. La preferencia por este tipo de ruido aumenta entre quienes buscan relajación sin estímulos intensos.

Ruido marrón: la opción más grave y envolvente

El ruido marrón destaca por sus frecuencias graves que calman la mente y reducen la ansiedad, enmascarando sonidos molestos y facilitando el sueño en ambientes ruidosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido marrón, también conocido como ruido rojo, se caracteriza por una intensidad aún mayor en las frecuencias bajas. Su sonido profundo lo convierte en una alternativa ideal para quienes padecen ansiedad o estrés.

Además, ayuda a calmar la mente y a reducir pensamientos que dificultan el sueño. Además, enmascara ruidos de baja frecuencia, como el funcionamiento de un aire acondicionado, que pueden interrumpir el descanso.

Este tipo de ruido suele resultar menos intrusivo para quienes consideran el ruido blanco o rosa demasiado agudos. La selección de ruido marrón depende de la preferencia personal y de la respuesta individual ante los diferentes sonidos. Las herramientas digitales ofrecen una amplia variedad de grabaciones para que cada persona encuentre la opción más adecuada.