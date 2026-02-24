Ciencia

Qué significa quedarse dormido en menos de diez minutos: lo que dice la ciencia sobre la latencia del sueño

La latencia del sueño, medida central en estudios clínicos, puede variar según factores como la edad, los hábitos diarios y el entorno, y su análisis es clave para comprender la calidad del descanso nocturno en la población adulta

Guardar
El promedio saludable de latencia
El promedio saludable de latencia del sueño en adultos se ubica entre 10 y 20 minutos, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de sueño, ya sea ocasional o crónica, tiene efectos negativos sobre la salud física y mental. En la actualidad, casi un tercio de la población mundial no puede dormir de 7 a 9 horas por noche, lo recomendado por la Fundación del Sueño de los Estados Unidos. Un estudio indica que el 31% de los adultos duerme menos tiempo del recomendado por los especialistas en medicina del sueño.

La latencia del sueño, el intervalo entre apagar las luces y quedarse dormido, es considerada un indicador central que permite reflejar la somnolencia general de una persona y brindar información sobre la calidad del sueño, según los Institutos Nacionales de Salud.

El promedio de latencia en adultos sanos se sitúa entre 10 y 20 minutos. Un periodo inferior a ocho minutos suele estar relacionado con altos niveles de somnolencia y deberse a una deuda de sueño acumulada o a trastornos subyacentes como la narcolepsia. En cambio, quienes tardan más de 20 minutos en dormirse, pueden tener problemas de insomnio o trastornos que dificultan la conciliación del sueño, de acuerdo a la Fundación del Sueño de EEUU.

“Una misma persona puede experimentar variaciones en la latencia del sueño, dependiendo de su nivel de sueño. Por ejemplo, si intenta acostarse más temprano de lo habitual, podría experimentar una latencia de sueño más larga. Al no estar tan cansada, tarda más en conciliar el sueño. Por el contrario, si una persona se despierta más temprano, es probable que experimente una latencia de sueño más corta debido a que está más cansada de lo habitual”, explica la fundación.

La falta de sueño, en el corto plazo, impacta el estado de ánimo, la concentración y la memoria, aumentando el riesgo de errores en el estudio o el trabajo. A largo plazo, se asocia a enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, obesidad, depresión y problemas cardíacos y renales.

Los factores que afectan la latencia normal del sueño

Tardar más de veinte minutos
Tardar más de veinte minutos en conciliar el sueño suele asociarse con insomnio y otros trastornos del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michelle Drerup, psicóloga especialista en medicina conductual del sueño en la Cleveland Clinic, señaló: “Cada persona es diferente” y recomendó no obsesionarse con una cifra exacta. Sin embargo, advirtió que desviarse de ese rango puede señalar dificultades en el descanso nocturno.

¿Qué factores pueden alterar la latencia normal del sueño?

El consumo de alcohol, la presencia de dolor crónico, el uso de determinados medicamentos y el “efecto de la primera noche” —dificultad para conciliar el sueño en un lugar nuevo, por ejemplo, cuando estamos en un hotel de vacaciones— pueden modificar de manera importante la latencia del sueño.

La edad y la cantidad de siestas diarias también inciden en el proceso. Alterar los horarios habituales o dormir más siestas de lo habitual puede acortar o prolongar el tiempo necesario para dormir, según el nivel de cansancio acumulado.

Una eficiencia del sueño menor
Una eficiencia del sueño menor al 85 por ciento puede indicar dificultades para mantener un descanso reparador (Imagen Ilsutrativa Infobae)

Cuando los profesionales del sueño hablan de eficiencia del sueño, se refieren al porcentaje de tiempo que una persona pasa durmiendo por la noche. Este número se obtiene al dividir el tiempo total dormido entre el tiempo total en cama y multiplicar ese resultado por 100. Como resalta la Fundación del Sueño, al tratar el insomnio, los médicos suelen buscar una eficiencia del sueño de al menos el 85 %.

Cuando la latencia aumenta, se reduce la eficiencia, pero también influyen otros factores como despertarse durante la noche o temprano por la mañana.

Una noche típica comprende varios ciclos de sueño que duran entre 90 y 120 minutos. Estos ciclos se distribuyen en cuatro fases: tres de sueño no REM y una REM. Las fases no REM abarcan la mayor parte del descanso físico reparador. Un inicio retrasado del sueño limita la posibilidad de completar todos los ciclos previstos y reduce la exposición a las fases de sueño reparadoras, especialmente la fase REM, clave para la memoria y la regulación emocional.

Deuda de sueño, latencia y salud

La edad y la cantidad
La edad y la cantidad de siestas diarias pueden modificar el tiempo necesario para conciliar el sueño por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que la latencia del sueño está relacionada con el cansancio, la medición también se ve influenciada por la deuda de sueño.

Esta se define como la diferencia acumulada entre las horas de sueño requeridas y las efectivamente dormidas. Así, si una persona necesita ocho horas y solo duerme seis, acumula dos horas de deuda, lo que repercute tanto en la salud física como en la capacidad cognitiva.

El doctor Joaquín Diez, especialista en psiquiatría y medicina del sueño, explicó a Infobae, que ni siquiera dormir más en el fin de semana puede amortiguar la falta de descanso. El sueño que se pierde no se recupera. A lo sumo, se amortigua un poco el impacto negativo de la fatiga acumulada. Dormir más los fines de semana puede ofrecer algunos beneficios temporales, como mejorar el estado de alerta o reducir la fatiga acumulada”.

La falta de sueño, ya
La falta de sueño, ya sea ocasional o crónica, tiene efectos negativos sobre la salud. En el corto plazo, impacta el estado de ánimo, la concentración y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y señaló: “Dormir bien todas las noches es crucial para el funcionamiento óptimo del cerebro y el cuerpo. La regularidad en el sueño permite mantener un ritmo circadiano equilibrado, esencial para procesos como la memoria, el sistema inmune y la regulación hormonal. Dormir más los fines de semana puede aliviar algunos síntomas del mal dormir, pero tiene mucho menor impacto que un descanso constante y de calidad todos los días”.

Las personas no siempre son conscientes de los problemas cognitivos causados ​​por su deuda de sueño, ni siempre se sienten somnolientas, afirma la Biblioteca Nacional de Medicina, Información Biotecnológica.

“Al experimentar déficit de sueño, medir la latencia del sueño puede ayudar a identificar cuándo existe un déficit de sueño. Incluso sin sensación subjetiva de cansancio, una persona generalmente se duerme más rápido cuando necesita dormir. Las personas con latencias de sueño muy cortas probablemente experimenten déficit de sueño”. afirma la Fundación del Sueño, y recomienda que un cambio notable en el tiempo para conciliar el sueño debe motivar la consulta médica y, si es necesario, la realización de pruebas específicas.

Los estudios que miden la latencia del sueño

El test de latencia múltiple
El test de latencia múltiple del sueño es una herramienta diagnóstica utilizada para medir el tiempo que se tarda en dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar una latencia particularmente corta o prolongada puede contribuir al diagnóstico de trastornos como la narcolepsia, la hipersomnia idiopática y el insomnio. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda siempre interpretar este indicador junto a otros parámetros clínicos.

Entre los métodos diagnósticos principales figuran, según la Fundación del Sueño, el test de latencia múltiple del sueño (MSLT), el test de mantenimiento de la vigilia (MWT) y la polisomnografía.

  1. El MSLT ofrece al paciente entre cuatro y cinco oportunidades para dormir durante el día, registrando el tiempo que tarda en dormirse en cada una. Personas sanas suelen presentar una latencia media de 10 minutos, mientras que quienes padecen narcolepsia o hipersomnia idiopática suelen registrar menos de ocho minutos. Además, los pacientes con narcolepsia presentan mayor frecuencia de entradas en fase REM durante estas siestas.
  2. El MWT evalúa cuánto tiempo puede una persona resistir el sueño bajo condiciones propicias. Un resultado inferior a ocho minutos se considera anómalo.
  3. La polisomnografía se realiza durante la noche y monitorea numerosas variables fisiológicas —actividad cerebral, movimiento corporal, respiración— además de la latencia. Es requisito registrar un diario de sueño previo a la prueba, ya que alterar los hábitos de descanso en los días anteriores puede modificar artificialmente los tiempos de latencia obtenidos.

Temas Relacionados

PolisomnografíaLatencia del SueñoTrastornos del SueñoSalud mentalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encuentran marcas de 40.000 años de antigüedad que podrían ser precursoras de la escritura

Las piezas descubiertas en cuevas del Jura de Suabia, en el suroeste de Alemania, muestran signos que anticipan los sistemas visuales de transmisión de datos, según un estudio publicado en PNAS

Encuentran marcas de 40.000 años

Combustibles, sellos y un cohete gigante: cómo la NASA logró “dominar” al hidrógeno para llegar a la Luna

Después de años de fugas y pruebas fallidas, el equipo de Artemis II consiguió cargar por completo el SLS y logró resolver el principal reto técnico frente a la próxima misión

Combustibles, sellos y un cohete

Cómo los agujeros negros supermasivos impactan en la formación de estrellas, según un nuevo estudio

Científicos identificaron que la radiación extrema de estos cuerpos puede reducir la actividad estelar en sistemas cercanos

Cómo los agujeros negros supermasivos

Un vuelo imposible, una distancia récord y un misterio ambiental: la historia del albatros de las Galápagos que desafió los límites de su especie

Científicos internacionales investigan cómo este ejemplar recorrió casi 5.000 kilómetros fuera de su hábitat. Por qué su avistamiento abre el debate sobre los desafíos y las adaptaciones de estas aves ante el cambio climático, según National Geographic

Un vuelo imposible, una distancia

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia

Los hallazgos sobre océanos ultrafríos y salados transforman el debate científico y sugieren que la resiliencia de la vida en el planeta podría inspirar la búsqueda de organismos en otros mundos

¿Puede existir vida cuando los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cultura anuncia conciertos y festivales

Cultura anuncia conciertos y festivales gratuitos en 2026: Carin León encabezará uno de los eventos

Roy Barreras pidió acuerdo en el Pacto Histórico y criticó falta de diálogo en la coalición: “Llamé a Iván Cepeda, no me contestó”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella mantienen la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia: esto dice encuesta de Celag

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que reciben su pago hoy 24 de febrero

Cuáles son los efectos de beber bebidas alcohólicas y energéticas como el café en personas con hipertensión

INFOBAE AMÉRICA
Murtra asegura que Telefónica ejecuta

Murtra asegura que Telefónica ejecuta el ERE según lo previsto, pero aún negocia acuerdos en zonas rurales

Arbeloa: "La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan la lucha contra el racismo"

SOLTI lanza una formación pionera para que pacientes con cáncer de mama ayuden en la toma de decisiones en ensayos

Zelenski impone sanciones contra "académicos" y responsables de "difundir propaganda" a favor de Rusia

Marionetas, música brasileña, teatro a pie de calle y danza, en la programación de marzo de 21 distritos

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand se vuelve a

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas