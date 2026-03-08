Tendencias

Qué es la friction-maxxing, la tendencia que busca recuperar la atención y reducir la sobrecarga cognitiva

Especialistas analizan alternativas que priorizan el esfuerzo consciente en cada tarea diaria, con el objetivo de favorecer el autocontrol mental y promover hábitos más saludables en contextos dominados por estímulos digitales

Guardar
El friction-maxxing propone incorporar obstáculos
El friction-maxxing propone incorporar obstáculos cotidianos para mejorar la concentración y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés por el friction-maxxing en la vida diaria refleja una búsqueda activa de estrategias para contrarrestar el efecto de la tecnología sobre la concentración.

Esta tendencia, que invita a incorporar pequeñas dificultades cotidianas como volver a métodos analógicos o evitar atajos digitales, suma seguidores en todo el mundo.

El caso del artista británico Stuart Semple, quien modificó de forma radical sus hábitos tecnológicos, se convierte en ejemplo de los nuevos intentos por combatir la dependencia digital, mientras psicólogos y expertos debaten sus efectos y limitaciones, como detalla la BBC.

La estrategia del “friction-maxxing”, que consiste en añadir deliberadamente obstáculos a tareas diarias, busca restablecer la capacidad de concentración y promover el bienestar mental ante el avance de la tecnología. Aunque la evidencia científica sobre sus beneficios es mixta, algunos estudios y testimonios recabados por la BBC sugieren que sumar fricción puede ayudar a reducir la fatiga mental, aumentar la satisfacción personal y favorecer la autonomía.

La tendencia de volver a
La tendencia de volver a métodos analógicos gana adeptos frente al avance de la tecnología digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semple, de 45 años y residente en Bournemouth, Reino Unido, relató a la BBC que no podía concentrarse más de media hora seguida en sus pinturas por la constante distracción de su teléfono. Decidió entonces establecer pausas tecnológicas y restringir el acceso al dispositivo. Su objetivo era “desarrollar la capacidad de sentarse en la incomodidad o incluso el aburrimiento para conectar con la creatividad”.

Según contó, al intercambiar la gratificación instantánea de Instagram por interacciones más duraderas en Substack y preferir cartas manuscritas a correos electrónicos, sintió un crecimiento personal notable y una mejora en su creatividad.

El friction-maxxing gana apoyo entre quienes buscan revertir el impacto de la “gratificación instantánea” de la vida digital. Optar por leer libros en vez de ver vídeos breves, orientarse por señales en lugar de aplicaciones y cocinar en casa en vez de pedir a domicilio son ejemplos de este regreso a lo analógico.

Para Semple, los retos y recompensas son fundamentales; atribuye su avance personal a la práctica consciente de actividades más exigentes.

Psicólogos advierten que la dependencia
Psicólogos advierten que la dependencia tecnológica puede afectar la atención y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate científico sobre la concentración y la tecnología

La comunidad científica mantiene, según expone la BBC, un intenso debate sobre el papel de la tecnología en el deterioro de la atención.

Gloria Mark, psicóloga de la Universidad de California en Irvine, advierte que la capacidad de concentración ha experimentado un “descenso alarmante” en las últimas dos décadas.

Mark y su equipo midieron que la atención frente a una pantalla se redujo de dos minutos y medio en 2004 a apenas 47 segundos en 2016. El estudio, centrado en trabajadores de oficina y estudiantes, concluye que la tecnología fomenta el hábito de realizar varias tareas a la vez, lo que incrementa tanto los errores como el tiempo necesario para completarlas.

El psicólogo Larry Rosen, de la California State University, Dominguez Hills, apoya la idea de que la dependencia tecnológica provoca una “sobrecarga cognitiva”. Según destacó, la tecnología ha asumido el control del comportamiento, lo que refuerza la necesidad de recuperar la autonomía y fomentar la resiliencia con actividades que exijan más esfuerzo.

Actividades como la lectura y
Actividades como la lectura y la jardinería se asocian a una mayor satisfacción y menor estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el medio citado recoge la opinión de especialistas que matizan la gravedad de este fenómeno. Algunos destacan que la tecnología agiliza tareas y reduce errores, pero advierten de una posible disminución de la memoria, la inteligencia social y el razonamiento crítico, especialmente al delegar tareas en la inteligencia artificial generativa.

¿Funciona el friction-maxxing para mejorar el bienestar mental?

Existen diversos estudios y testimonios que indican que incrementar la dificultad de las actividades cotidianas podría permitir recuperar la concentración y dar un mayor sentido de propósito. El psiquiatra Srini Pillay considera que el friction-maxxing puede actuar como herramienta para profundizar en la vida cotidiana y fortalecer la conexión personal.

Pillay sugiere que cada uno debe valorar si la tecnología hace la vida más “eficiente y superficial” o si abre espacio para la reflexión personal y el contacto social. Señala que el aprendizaje por prueba y error favorece la maestría, y que escribir a mano antes de digitar solidifica las ideas y fomenta la introspección.

La llamada “paradoja del esfuerzo” subraya que los beneficios psicológicos suelen ser mayores cuando requieren sacrificio o dedicación. Un ejemplo es el “efecto Ikea”: montar muebles por cuenta propia puede ofrecer tanta satisfacción como el trabajo profesional, siempre que el proceso se complete de manera autónoma.

La “paradoja del esfuerzo” sugiere
La “paradoja del esfuerzo” sugiere que los desafíos generan mayor recompensa emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la neurociencia, las áreas del cerebro vinculadas a la recompensa muestran mayor actividad cuando el logro implica un esfuerzo considerable. Experimentos con personas y animales confirman que incrementar la dificultad incrementa la satisfacción obtenida.

Mark apunta que la tecnología favorece un bienestar hedonista, vinculado al placer inmediato, en detrimento del bienestar eudaimónico, relacionado con el sentido vital y la realización personal.

Actividades como la lectura, las manualidades y otras formas de “meditación activa” se asocian a mayor satisfacción y menos estrés, según investigaciones que incluyen un estudio de 2024 en Inglaterra con más de 7.000 adultos.

Limitaciones y perspectivas futuras de la tendencia

Sin embargo, la evidencia acumulada sigue siendo mixta. Como destaca el medio, los efectos de las pausas tecnológicas y métodos analógicos varían: en algunos casos mejoran el ánimo y la concentración, en otros, el impacto es neutro o negativo.

Estudios recientes muestran que breves
Estudios recientes muestran que breves pausas lejos de la tecnología potencian la autonomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosen se muestra escéptico con respecto al “friction-maxxing”, describiéndolo como una idea curiosa que puede resultar útil si ayuda a gestionar conscientemente el uso de la tecnología, pero pone en duda la efectividad de aplicar este enfoque de manera sistemática. Según él, pequeñas pausas de 15 minutos lejos de dispositivos pueden fortalecer la autonomía, aunque no ve demostrado un beneficio universal.

Mark matiza que, si bien el “friction-maxxing” no resuelve por sí solo el problema, introducir dosis de trabajo arduo promueve la intención y la reflexión personal. Las actividades analógicas, como la jardinería o la escritura, pueden funcionar para muchas personas como “meditación activa”, ayudando a regular el estrés.

El debate sobre el futuro de esta estrategia sigue abierto. Los especialistas citados por la BBC reclaman más estudios a gran escala para medir su verdadero alcance.

Mientras tanto, las actividades que introducen fricciones positivas se consolidan como alternativas recomendadas para quienes buscan recuperar el control en la era digital.

A partir de la experiencia de Semple, el crecimiento y la satisfacción no siempre están ligados a la facilidad: incorporar desafíos puede devolver profundidad y propósito a la vida diaria, como concluye la BBC.

Temas Relacionados

Bienestar MentalFriction MaxxingBournemouthCalifornia State UniversityNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ester Expósito deslumbró con un vestido de escamas en una gala en París: las claves del look

La actriz española acaparó todas las miradas en la exclusiva cena benéfica del Louvre al lucir una creación que fusionó moda, arte y sostenibilidad

Ester Expósito deslumbró con un

Del hiyab al burka: qué significan los distintos tipos de velo que usan mujeres en Medio Oriente

La vestimenta femenina abarca una amplia variedad de prendas que responden a creencias, costumbres locales y disposiciones legales

Del hiyab al burka: qué

El último gran look de Grace Kelly: la historia del vestido reciclado que cambió la moda en la alfombra roja

La inolvidable elección de la actriz en 1955 marcó un antes y un después en el glamour. Cómo inspiró a generaciones de diseño y de actores

El último gran look de

Por qué la sinceridad de los padres puede ayudar a que los hijos desarrollen empatía y confianza

Especialistas en psicología familiar destacan que reconocer los errores y mostrar vulnerabilidad en casa enseña a los niños a aceptar sus emociones y a construir vínculos más sólidos. Cómo ponerlo en práctica

Por qué la sinceridad de

El tiempo ideal de pesas para aumentar la masa muscular

Nuevos hallazgos científicos reconfiguran el enfoque de quienes buscan ganar fuerza y volumen. Ejercicios compuestos y estrategias alimenticias se entrelazan para lograr resultados visibles. Qué evitar para no frenar el avance

El tiempo ideal de pesas
DEPORTES
“Sabía que mi destino era

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

TELESHOW
Las famosas se sumaron al

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió al secretario militar del depuesto líder supremo de Irán en un ataque aéreo en Teherán

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de los 18 años pese a la prohibición del matrimonio infantil