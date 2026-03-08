Qué es la friction-maxxing, la tendencia que busca recuperar la atención y reducir la sobrecarga cognitiva

El friction-maxxing propone incorporar obstáculos cotidianos para mejorar la concentración y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés por el friction-maxxing en la vida diaria refleja una búsqueda activa de estrategias para contrarrestar el efecto de la tecnología sobre la concentración.

Esta tendencia, que invita a incorporar pequeñas dificultades cotidianas como volver a métodos analógicos o evitar atajos digitales, suma seguidores en todo el mundo.

El caso del artista británico Stuart Semple, quien modificó de forma radical sus hábitos tecnológicos, se convierte en ejemplo de los nuevos intentos por combatir la dependencia digital, mientras psicólogos y expertos debaten sus efectos y limitaciones, como detalla la BBC.

La estrategia del “friction-maxxing”, que consiste en añadir deliberadamente obstáculos a tareas diarias, busca restablecer la capacidad de concentración y promover el bienestar mental ante el avance de la tecnología. Aunque la evidencia científica sobre sus beneficios es mixta, algunos estudios y testimonios recabados por la BBC sugieren que sumar fricción puede ayudar a reducir la fatiga mental, aumentar la satisfacción personal y favorecer la autonomía.

La tendencia de volver a métodos analógicos gana adeptos frente al avance de la tecnología digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semple, de 45 años y residente en Bournemouth, Reino Unido, relató a la BBC que no podía concentrarse más de media hora seguida en sus pinturas por la constante distracción de su teléfono. Decidió entonces establecer pausas tecnológicas y restringir el acceso al dispositivo. Su objetivo era “desarrollar la capacidad de sentarse en la incomodidad o incluso el aburrimiento para conectar con la creatividad”.

Según contó, al intercambiar la gratificación instantánea de Instagram por interacciones más duraderas en Substack y preferir cartas manuscritas a correos electrónicos, sintió un crecimiento personal notable y una mejora en su creatividad.

El friction-maxxing gana apoyo entre quienes buscan revertir el impacto de la “gratificación instantánea” de la vida digital. Optar por leer libros en vez de ver vídeos breves, orientarse por señales en lugar de aplicaciones y cocinar en casa en vez de pedir a domicilio son ejemplos de este regreso a lo analógico.

Para Semple, los retos y recompensas son fundamentales; atribuye su avance personal a la práctica consciente de actividades más exigentes.

Psicólogos advierten que la dependencia tecnológica puede afectar la atención y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate científico sobre la concentración y la tecnología

La comunidad científica mantiene, según expone la BBC, un intenso debate sobre el papel de la tecnología en el deterioro de la atención.

Gloria Mark, psicóloga de la Universidad de California en Irvine, advierte que la capacidad de concentración ha experimentado un “descenso alarmante” en las últimas dos décadas.

Mark y su equipo midieron que la atención frente a una pantalla se redujo de dos minutos y medio en 2004 a apenas 47 segundos en 2016. El estudio, centrado en trabajadores de oficina y estudiantes, concluye que la tecnología fomenta el hábito de realizar varias tareas a la vez, lo que incrementa tanto los errores como el tiempo necesario para completarlas.

El psicólogo Larry Rosen, de la California State University, Dominguez Hills, apoya la idea de que la dependencia tecnológica provoca una “sobrecarga cognitiva”. Según destacó, la tecnología ha asumido el control del comportamiento, lo que refuerza la necesidad de recuperar la autonomía y fomentar la resiliencia con actividades que exijan más esfuerzo.

Actividades como la lectura y la jardinería se asocian a una mayor satisfacción y menor estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el medio citado recoge la opinión de especialistas que matizan la gravedad de este fenómeno. Algunos destacan que la tecnología agiliza tareas y reduce errores, pero advierten de una posible disminución de la memoria, la inteligencia social y el razonamiento crítico, especialmente al delegar tareas en la inteligencia artificial generativa.

¿Funciona el friction-maxxing para mejorar el bienestar mental?

Existen diversos estudios y testimonios que indican que incrementar la dificultad de las actividades cotidianas podría permitir recuperar la concentración y dar un mayor sentido de propósito. El psiquiatra Srini Pillay considera que el friction-maxxing puede actuar como herramienta para profundizar en la vida cotidiana y fortalecer la conexión personal.

Pillay sugiere que cada uno debe valorar si la tecnología hace la vida más “eficiente y superficial” o si abre espacio para la reflexión personal y el contacto social. Señala que el aprendizaje por prueba y error favorece la maestría, y que escribir a mano antes de digitar solidifica las ideas y fomenta la introspección.

La llamada “paradoja del esfuerzo” subraya que los beneficios psicológicos suelen ser mayores cuando requieren sacrificio o dedicación. Un ejemplo es el “efecto Ikea”: montar muebles por cuenta propia puede ofrecer tanta satisfacción como el trabajo profesional, siempre que el proceso se complete de manera autónoma.

La “paradoja del esfuerzo” sugiere que los desafíos generan mayor recompensa emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la neurociencia, las áreas del cerebro vinculadas a la recompensa muestran mayor actividad cuando el logro implica un esfuerzo considerable. Experimentos con personas y animales confirman que incrementar la dificultad incrementa la satisfacción obtenida.

Mark apunta que la tecnología favorece un bienestar hedonista, vinculado al placer inmediato, en detrimento del bienestar eudaimónico, relacionado con el sentido vital y la realización personal.

Actividades como la lectura, las manualidades y otras formas de “meditación activa” se asocian a mayor satisfacción y menos estrés, según investigaciones que incluyen un estudio de 2024 en Inglaterra con más de 7.000 adultos.

Limitaciones y perspectivas futuras de la tendencia

Sin embargo, la evidencia acumulada sigue siendo mixta. Como destaca el medio, los efectos de las pausas tecnológicas y métodos analógicos varían: en algunos casos mejoran el ánimo y la concentración, en otros, el impacto es neutro o negativo.

Estudios recientes muestran que breves pausas lejos de la tecnología potencian la autonomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosen se muestra escéptico con respecto al “friction-maxxing”, describiéndolo como una idea curiosa que puede resultar útil si ayuda a gestionar conscientemente el uso de la tecnología, pero pone en duda la efectividad de aplicar este enfoque de manera sistemática. Según él, pequeñas pausas de 15 minutos lejos de dispositivos pueden fortalecer la autonomía, aunque no ve demostrado un beneficio universal.

Mark matiza que, si bien el “friction-maxxing” no resuelve por sí solo el problema, introducir dosis de trabajo arduo promueve la intención y la reflexión personal. Las actividades analógicas, como la jardinería o la escritura, pueden funcionar para muchas personas como “meditación activa”, ayudando a regular el estrés.

El debate sobre el futuro de esta estrategia sigue abierto. Los especialistas citados por la BBC reclaman más estudios a gran escala para medir su verdadero alcance.

Mientras tanto, las actividades que introducen fricciones positivas se consolidan como alternativas recomendadas para quienes buscan recuperar el control en la era digital.

A partir de la experiencia de Semple, el crecimiento y la satisfacción no siempre están ligados a la facilidad: incorporar desafíos puede devolver profundidad y propósito a la vida diaria, como concluye la BBC.