Tendencias

El último gran look de Grace Kelly: la historia del vestido reciclado que cambió la moda en la alfombra roja

La inolvidable elección de la actriz en 1955 marcó un antes y un después en el glamour. Cómo inspiró a generaciones de diseño y de actores

Guardar
El vestido reciclado de Grace
El vestido reciclado de Grace Kelly anticipa la moda sostenible en Hollywood (The Grosby Group)

En apenas cinco años y con once películas, Grace Kelly se convirtió en una figura indeleble de Hollywood. Su magnetismo en pantalla y la naturalidad con la que enfrentaba cada papel le aseguraron un lugar de privilegio entre las grandes leyendas del cine.

Kelly demostró una versatilidad y elegancia que marcaron una época, influenciando la moda y el imaginario colectivo para siempre.

El 30 de marzo de 1955, en el Teatro RKO Pantages de Los Ángeles, se celebró la 27ª edición de los Premios de la Academia. Estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en “La angustia de vivir” (“The Country Girl”), un personaje que le exigió dejar de lado el glamur habitual para interpretar a una mujer destruida por la vida.

A pesar de la sobriedad de su personaje en pantalla, Kelly llegó a la ceremonia con un look que se convertiría en leyenda y sellaría su imagen como la mujer más elegante del mundo.

La elegancia atemporal de Grace
La elegancia atemporal de Grace Kelly inspira a generaciones de diseñadores (Bettmann)

La elección del vestido para esa noche no fue casual. Solo unos meses antes, la figurinista Edith Head, la diseñadora con más premios Oscar de la historia, con ocho estatuillas, había creado para ella un modelo que ya había lucido en el estreno de la película. Sin embargo, la actriz decidió “reciclarlo” y llevarlo nuevamente en la alfombra roja, anticipándose por décadas a la tendencia de repetir vestidos en eventos públicos.

El vestido reciclado: diseño, materiales y significado

El vestido que eligió para los Oscar era una auténtica obra de arte en seda francesa, cuyo color todavía genera debate más de 65 años después: un delicado tono entre azul hielo, turquesa y verde menta, todos favoritos de la actriz.

El diseño destacaba por sus tirantes tubulares dobles y una estructura de drapeado lateral que abrazaba el abdomen y realzaba la cintura, logrando una silueta sofisticada y atemporal.

Con un costo de 4.000 dólares de la época, por los materiales y la confección, se trató del vestido más caro que había desfilado por la ceremonia hasta ese momento. En una época en la que no existía la conciencia ecológica actual, repetir vestido era simplemente una costumbre sensata y no una declaración de sostenibilidad.

Accesorios clásicos y flores: el
Accesorios clásicos y flores: el sello de estilo de Grace Kelly en los Oscar (Bettmann)

Sin embargo, el gesto de Kelly anticipó sin pretenderlo una de las grandes discusiones de la moda contemporánea.

El impacto de su outfit no se limitó al vestido. Kelly supo complementar el diseño clásico con accesorios sorprendentes para la época: guantes de ópera blancos, un chal a juego sobre los hombros, un pequeño bolso brocado y pendientes de perlas.

El verdadero quiebre estuvo en su peinado, donde incorporó rosas de pitiminí amarillas en su recogido trenzado, desafiando las tendencias y protocolos de la moda de entonces. Este detalle fue calificado por la crítica como rompedor y audaz, y consolidó a la actriz como un referente de estilo dentro y fuera de la pantalla.

Pocas semanas después, en el Festival de Cannes, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco y decidió abandonar Hollywood para siempre. El vestido de seda con drapeados, que la acompañó en su consagración, pasó a la historia como su último gran look de alfombra roja.

Otros looks memorables de Grace Kelly

El vestido brocado metálico de
El vestido brocado metálico de Grace Kelly redefine la moda en la corte de Mónaco (The Grosby Group)

En eventos de gala posteriores a su matrimonio con el príncipe Rainiero III, ya como princesa de Mónaco, Kelly llevó un vestido largo de brocado metálico con escote cerrado y manga corta. La textura reflectante del tejido aportaba modernidad a la ceremonia sin perder la sobriedad que definía a la princesa. Completó este look con guantes largos blancos, un pequeño ramo de flores y zapatos de tacón metalizado cerrado.

El look de organza rosa
El look de organza rosa pastel de Grace Kelly en Sevilla fusiona romanticismo y elegancia (Sipa via AP Images)

En el desfile de Sevilla de 1966, junto a su esposo, eligió un vestido de organza rosa pastel con mangas amplias y volantes de encaje, escote en V y tocado floral. Rodeada de figuras como Sean Connery, la princesa integró el romanticismo a contextos públicos, demostrando coherencia y refinamiento en cada aparición.

El vestuario de Grace Kelly
El vestuario de Grace Kelly en eventos oficiales influye en la moda internacional (AP Photo)

A su llegada a Mónaco antes de la boda, en abril de 1956, fue vista con un vestido de día claro y abrigo-capa de pelo beige, guantes blancos, zapatos de salón oscuros y bolso estructurado. Esta primera imagen en el principado consolidó su identidad visual, marcada por la discreción y la coherencia cromática.

Temas Relacionados

Grace KellyModaHollywoodEstilismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué la sinceridad de los padres puede ayudar a que los hijos desarrollen empatía y confianza

Especialistas en psicología familiar destacan que reconocer los errores y mostrar vulnerabilidad en casa enseña a los niños a aceptar sus emociones y a construir vínculos más sólidos. Cómo ponerlo en práctica

Por qué la sinceridad de

El tiempo ideal de pesas para aumentar la masa muscular

Nuevos hallazgos científicos reconfiguran el enfoque de quienes buscan ganar fuerza y volumen. Ejercicios compuestos y estrategias alimenticias se entrelazan para lograr resultados visibles. Qué evitar para no frenar el avance

El tiempo ideal de pesas

Del cabello a las uñas y otros beneficios inesperados: cuál es el rol desconocido de la biotina para la salud

Expertos en nutrición resaltan la importancia de sumar fuentes de biotina a la alimentación cotidiana e identificar los principales signos que revelan su déficit. Cuáles son las formas sencillas de incorporarla en la rutina diaria

Del cabello a las uñas

Diez vinos elaborados por mujeres para brindar en su día

Detrás de cada botella argentina, siempre hay una hacedora involucrada en el proceso, ya sea en el viñedo, en la bodega o en cualquier otra área de la empresa. Y en las últimas décadas, cada vez con mayor protagonismo

Diez vinos elaborados por mujeres

De Budapest a Río: las cafeterías más bellas y emblemáticas del mundo

Estos lugares se destacan por su valor arquitectónico, su influencia en la vida cultural y por haber sido punto de encuentro de escritores, artistas y políticos a lo largo de distintas épocas

De Budapest a Río: las
DEPORTES
La curiosa reflexión del director

La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Un derrumbe en una mina

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

Una de cada cuatro mujeres en Ecuador inició su vida conyugal antes de los 18 años pese a la prohibición del matrimonio infantil

El programa de arte y tecnología “Presente Continuo” abrió su convocatoria a 24 becas federales