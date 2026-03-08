El último gran look de Grace Kelly: la historia del vestido reciclado que cambió la moda en la alfombra roja

El vestido reciclado de Grace Kelly anticipa la moda sostenible en Hollywood (The Grosby Group)

En apenas cinco años y con once películas, Grace Kelly se convirtió en una figura indeleble de Hollywood. Su magnetismo en pantalla y la naturalidad con la que enfrentaba cada papel le aseguraron un lugar de privilegio entre las grandes leyendas del cine.

Kelly demostró una versatilidad y elegancia que marcaron una época, influenciando la moda y el imaginario colectivo para siempre.

El 30 de marzo de 1955, en el Teatro RKO Pantages de Los Ángeles, se celebró la 27ª edición de los Premios de la Academia. Estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en “La angustia de vivir” (“The Country Girl”), un personaje que le exigió dejar de lado el glamur habitual para interpretar a una mujer destruida por la vida.

A pesar de la sobriedad de su personaje en pantalla, Kelly llegó a la ceremonia con un look que se convertiría en leyenda y sellaría su imagen como la mujer más elegante del mundo.

La elegancia atemporal de Grace Kelly inspira a generaciones de diseñadores (Bettmann)

La elección del vestido para esa noche no fue casual. Solo unos meses antes, la figurinista Edith Head, la diseñadora con más premios Oscar de la historia, con ocho estatuillas, había creado para ella un modelo que ya había lucido en el estreno de la película. Sin embargo, la actriz decidió “reciclarlo” y llevarlo nuevamente en la alfombra roja, anticipándose por décadas a la tendencia de repetir vestidos en eventos públicos.

El vestido reciclado: diseño, materiales y significado

El vestido que eligió para los Oscar era una auténtica obra de arte en seda francesa, cuyo color todavía genera debate más de 65 años después: un delicado tono entre azul hielo, turquesa y verde menta, todos favoritos de la actriz.

El diseño destacaba por sus tirantes tubulares dobles y una estructura de drapeado lateral que abrazaba el abdomen y realzaba la cintura, logrando una silueta sofisticada y atemporal.

Con un costo de 4.000 dólares de la época, por los materiales y la confección, se trató del vestido más caro que había desfilado por la ceremonia hasta ese momento. En una época en la que no existía la conciencia ecológica actual, repetir vestido era simplemente una costumbre sensata y no una declaración de sostenibilidad.

Accesorios clásicos y flores: el sello de estilo de Grace Kelly en los Oscar (Bettmann)

Sin embargo, el gesto de Kelly anticipó sin pretenderlo una de las grandes discusiones de la moda contemporánea.

El impacto de su outfit no se limitó al vestido. Kelly supo complementar el diseño clásico con accesorios sorprendentes para la época: guantes de ópera blancos, un chal a juego sobre los hombros, un pequeño bolso brocado y pendientes de perlas.

El verdadero quiebre estuvo en su peinado, donde incorporó rosas de pitiminí amarillas en su recogido trenzado, desafiando las tendencias y protocolos de la moda de entonces. Este detalle fue calificado por la crítica como rompedor y audaz, y consolidó a la actriz como un referente de estilo dentro y fuera de la pantalla.

Pocas semanas después, en el Festival de Cannes, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco y decidió abandonar Hollywood para siempre. El vestido de seda con drapeados, que la acompañó en su consagración, pasó a la historia como su último gran look de alfombra roja.

Otros looks memorables de Grace Kelly

El vestido brocado metálico de Grace Kelly redefine la moda en la corte de Mónaco (The Grosby Group)

En eventos de gala posteriores a su matrimonio con el príncipe Rainiero III, ya como princesa de Mónaco, Kelly llevó un vestido largo de brocado metálico con escote cerrado y manga corta. La textura reflectante del tejido aportaba modernidad a la ceremonia sin perder la sobriedad que definía a la princesa. Completó este look con guantes largos blancos, un pequeño ramo de flores y zapatos de tacón metalizado cerrado.

El look de organza rosa pastel de Grace Kelly en Sevilla fusiona romanticismo y elegancia (Sipa via AP Images)

En el desfile de Sevilla de 1966, junto a su esposo, eligió un vestido de organza rosa pastel con mangas amplias y volantes de encaje, escote en V y tocado floral. Rodeada de figuras como Sean Connery, la princesa integró el romanticismo a contextos públicos, demostrando coherencia y refinamiento en cada aparición.

El vestuario de Grace Kelly en eventos oficiales influye en la moda internacional (AP Photo)

A su llegada a Mónaco antes de la boda, en abril de 1956, fue vista con un vestido de día claro y abrigo-capa de pelo beige, guantes blancos, zapatos de salón oscuros y bolso estructurado. Esta primera imagen en el principado consolidó su identidad visual, marcada por la discreción y la coherencia cromática.