Del cabello a las uñas y otros beneficios inesperados: cuál es el rol desconocido de la biotina para la salud

Expertos en nutrición resaltan la importancia de sumar fuentes de biotina a la alimentación cotidiana e identificar los principales signos que revelan su déficit. Cuáles son las formas sencillas de incorporarla en la rutina diaria

La biotina, vitamina esencial para
La biotina, vitamina esencial para el cabello, la piel y las uñas, contribuye a fortalecer estos tejidos desde el metabolismo celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotina, también conocida como vitamina B8 o vitamina H, es un micronutriente esencial del complejo B con funciones críticas en el metabolismo humano. Este compuesto hidrosoluble es ampliamente reconocido por su impacto en la salud del cabello, las uñas y la piel, pero su relevancia fisiológica abarca procesos metabólicos clave.

Según el portal especializado Vida Sana y la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la biotina es indispensable como coenzima en la conversión de carbohidratos, grasas y proteínas en energía, así como en la síntesis de ácidos grasos y glucosa.

El cuerpo humano no puede sintetizar biotina en cantidades suficientes, por lo que su obtención depende de la ingesta diaria de alimentos. La recomendación para adultos es de 30 microgramos al día, según organismos internacionales de salud pública. Aunque la deficiencia es poco frecuente, puede presentarse en personas con trastornos de absorción, dietas restrictivas o consumo habitual de clara de huevo cruda, ya que la avidina dificulta la absorción de la vitamina.

La biotina interviene en la síntesis de queratina, esencial para el crecimiento y mantenimiento de cabello, uñas y piel. Según la revista médica The Lancet, su déficit puede causar pérdida de cabello, dermatitis, eccema y alteraciones neurológicas leves.

El consumo diario de alimentos
El consumo diario de alimentos con biotina como huevo cocido, vísceras y pescados grasos ayuda a prevenir la caída del cabello y uñas quebradizas

Obtener suficiente biotina mediante la alimentación es posible y, en la mayoría de los casos, no requiere suplementos. Incluir alimentos ricos en biotina a diario ayuda a fortalecer el cabello, proteger las uñas y cuidar la piel, según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud.

Alimentos con alto contenido de biotina

La biotina se encuentra en una amplia variedad de alimentos de consumo habitual. Entre las fuentes más concentradas destacan el huevo cocido —principalmente la yema—, las vísceras de origen animal como hígado y riñón de cerdo, y pescados grasos como salmón, atún y sardinas. Además de biotina, estos pescados aportan ácidos grasos omega 3, que contribuyen al brillo y estructura del cabello, según la Fundación Española de la Nutrición.

Los frutos secos y semillas como avellanas, almendras, castañas de cajú y semillas de girasol son también fuentes relevantes. Se recomienda consumirlos triturados o molidos para mejorar la absorción de nutrientes. Dentro del grupo de verduras, sobresalen espinacas, acelgas, brócoli y coliflor; cocinarlas al vapor o ligeramente ayuda a conservar su contenido de biotina, ya que el calor excesivo puede degradarla.

Una dieta rica en verduras
Una dieta rica en verduras como espinaca, acelga, brócoli y coliflor favorece el aporte de biotina para el cuidado integral de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las frutas, la palta, tomate, banana, frutillas y frambuesas presentan aportes significativos de biotina. Las legumbres como guisantes, lentejas, soja y cacahuetes complementan el aporte de esta vitamina y contribuyen además con fibra y proteína vegetal.

Consecuencias y prevención del déficit de biotina

Un consumo insuficiente de biotina puede provocar debilitamiento y caída del cabello, piel seca o descamada, y uñas quebradizas. En casos severos, pueden aparecer alteraciones neurológicas leves. Para prevenir estos efectos, los expertos recomiendan una dieta variada que incluya regularmente fuentes naturales de biotina.

La suplementación solo se indica en situaciones clínicas específicas, como trastornos de absorción o deficiencias diagnosticadas, y siempre bajo supervisión médica. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria coinciden en que, para la mayoría de personas sanas, no es necesaria la suplementación de biotina.

El déficit de biotina puede
El déficit de biotina puede producir pérdida de cabello, dermatitis, eccema y alteraciones neurológicas leves según especialistas en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de déficit de biotina suele basarse en la aparición de síntomas clínicos y, en casos justificados, pruebas de laboratorio. La deficiencia es poco frecuente, pero puede observarse en personas sometidas a nutrición parenteral prolongada, con consumo excesivo de clara de huevo cruda o enfermedades que afectan la absorción intestinal, como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn.

Para prevenir el déficit de biotina, se recomienda incluir a diario alimentos como huevo cocido, vísceras, pescados grasos, frutos secos, semillas, verduras y legumbres. Una dieta equilibrada suele ser suficiente para cubrir los requerimientos y mantener la salud del cabello, la piel y las uñas, sin necesidad de suplementos en personas sanas.

Entidades como la revista médica The Lancet y la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos coinciden en priorizar fuentes naturales de biotina y limitar la suplementación a casos clínicos específicos.

