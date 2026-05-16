Cómo el whisky conquista a nuevas generaciones y reinventa su lugar en la coctelería

La popularidad del whisky crece entre jóvenes, impulsada por su protagonismo en la coctelería contemporánea y nuevas tendencias de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional del Whisky, celebrado cada tercer sábado de mayo desde 2012, rinde homenaje a este destilado legendario que ha cruzado fronteras y estilos de vida. Concebida por Blair Bowman, escritor y catador escocés, la efeméride reconoce tanto la sofisticación del whisky como su capacidad para adaptarse y conquistar a públicos renovados, impulsado en los últimos años por una presencia creciente entre los jóvenes y un rol protagónico en la coctelería contemporánea.

La historia de este destilado se inicia en las abadías de Escocia e Irlanda, donde surgió como un aguardiente rudimentario. Con el tiempo, el whisky se transformó en referencia mundial de elegancia y tradición. Su elaboración, basada en la destilación de malta de cereales —cebada, trigo, centeno, maíz—, fue modificada a lo largo de los siglos hasta dar origen a una diversidad de estilos, sabores y aromas únicos.

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Cada botella encapsula la pericia del destilador, la calidad de los ingredientes y los matices climáticos de su lugar de origen. Desde los ahumados de los single malts escoceses hasta la potencia especiada de los bourbons estadounidenses, el whisky ofrece un abanico sensorial sin rival.

El Día Internacional del Whisky, celebrado cada tercer sábado de mayo, honra la historia y diversidad del icónico destilado a nivel global /Freepik

En la actualidad, la fascinación por el whisky alcanza nuevas dimensiones gracias al trabajo de destilerías que producen variedades con maltas añejadas por 12, 15, 18, e incluso 25 años en barricas de Jerez, según precisó a Infobae el bartender Ezequiel Cunzolo.

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Esta escala temporal convierte cada botella en una cápsula del tiempo y en el resultado de una dedicación que trasciende generaciones. La coctelería y el acceso sin precedentes a la información han catalizado el interés de públicos inéditos, demoliendo mitos que identificaban al whisky exclusivamente con adultos mayores, dijo Cunzolo, quien se desempeña en Porte Bar.

El whisky: de abadías medievales a la barra global

Sobre su versatilidad en la coctelería, el bartender Emilio Torres, explicó a Infobae que el whisky “aporta profundidad, estructura y muchísima identidad” a los cócteles, ya sean clásicos o actuales. El especialista detrás de la barra de Enero Costanera añadió que “incluso combinado, sigue teniendo presencia y carácter”, lo que explica la vigencia de recetas legendarias como el Old Fashioned, Manhattan o Whisky Sour “después de más de un siglo”.

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Las destilerías experimentan con barricas de Jerez y procesos de añejamiento de 12, 15, 18 y hasta 25 años, realzando el perfil sensorial del whisky /Freepik

Coincide el bartender Braian Costa, de Sendero, al afirmar: “El whisky es un gran ingrediente porque, además de aportar sabor, suma carácter y complejidad al cóctel”, aunque advierte que su “diversidad hace que sea complejo crear combinaciones” y requiere “encontrar el equilibrio justo para potenciarlo sin que termine sobreponiéndose al resto de los sabores”.

Evolución del consumo: del estigma etario al disfrute social y consciente

El periodista y catador Blair Bowman impulsó el Día Internacional del Whisky para exaltar la diversidad y riqueza cultural de este destilado. Pero el fenómeno actual va más allá de la conmemoración: los especialistas consultados por Infobae coinciden en que el whisky experimenta “un cambio muy fuerte” de paradigma.

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“La coctelería tuvo un rol clave en eso. Muchos jóvenes llegan primero a través de un cóctel con whisky y después empiezan a explorar la categoría sola”, señaló Torres. Para Cunzolo, las nuevas generaciones “entienden mejor qué es lo que están bebiendo”, lo que fomenta una “cultura del consumo consciente” y multiplica la experimentación con nuevos estilos y etiquetas. Hugo de la Silva, jefe de barra de Tanta, destacó que “hoy, al haber más acceso a través de las redes sociales y a mayor información, la gente joven suele preferir mejores marcas y productos de mayor calidad”.

Bartenders destacan el whisky como ingrediente estrella en cócteles icónicos como el Old Fashioned, Manhattan y Penicillin, celebrando su versatilidad e identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Braian Costa enfatizó que la coctelería se convirtió en “el gran puente por el cual las nuevas generaciones se acercan al whisky”, con cócteles contemporáneos como el Penicillin —que combina suavidad de miel, jengibre y limón— funcionando como puerta de acceso “mucho más amigable para quienes recién empiezan a explorarlo”.

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Flavia Arroyo, bartender de Casa Cavia y CIMA, consideró que el cambio generacional incluye el surgimiento de “comunicadores que colaboran en acercar el whisky”, facilitando así una elección despojada de prejuicios sobre edad o contexto social.

Soffo Abbruzzese, jefa de barra de Harrison, identificó una ruptura con el consumo tradicional: “Antes parecía una bebida intocable o asociada a cierta edad, por eso al público más joven le daba miedo. Hoy entendieron que el whisky puede convivir con ingredientes frescos, técnicas modernas y conceptos nuevos sin perder identidad”.

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El significado del tiempo y la tradición en la vigencia del whisky

La perdurabilidad del whisky, que ha mantenido su atractivo durante siglos, está directamente relacionada con su proceso de elaboración y la carga simbólica que porta cada botella. “El whisky no es solamente una bebida; es cultura, tradición y tiempo”, advirtió Emilio Torres. “Cada botella cuenta algo: el origen, el clima, la madera, el proceso, las personas detrás de la producción. Y al mismo tiempo, el whisky supo evolucionar sin perder identidad”.

La vigencia del whisky se explica por la pasión, la dedicación intergeneracional y la capacidad de adaptarse a nuevas técnicas y públicos en constante cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Cunzolo, la clave está en “la escala cronológica de este destilado”, desde maltas reposadas por décadas hasta barricas custodiadas por maestros que a menudo no llegarán a verlas convertidas en producto final. El profesional considera que esa “inversión de paciencia y dedicación solo se sostiene con una pasión que trasciende generaciones”. A esto suma Costa la idea de un “trabajo por desestigmatizar su consumo y mostrar que puede disfrutarse de distintas maneras, ya sea con soda, en cócteles o solo”, manteniendo siempre “un carácter único”.

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Hugo de la Silva subrayó el rol de la calidad sostenida en el tiempo: “Quien disfruta del whisky lo elige por su sabor y por la calidad que ha sabido mantener a lo largo del tiempo”. Por su parte, Arroyo atribuyó la persistencia del whisky a la “consistencia y la perseverancia de cada destilería. Cada whisky es un lujo, por el trabajo que lleva detrás”.

De acuerdo con Abbruzzese, el whisky “sobrevivió guerras, migraciones, prohibiciones y cambios generacionales porque siempre encontró una manera de adaptarse”, y en una era dominada por la fugacidad, “abrir una botella que esperó años para existir genera respeto”.

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Tradición, innovación y diversidad: el whisky en el siglo XXI

Hoy, el whisky está lejos de ser un monolito inmóvil: las destilerías experimentan con métodos de añejamiento, nuevas materias primas e intercambios culturales que amplían el repertorio sensorial de la categoría. Las barricas de ex Jerez, el uso de ríos protegidos y la labor de maestros destiladores son sólo el ejemplo visible de un oficio donde la transmisión intergeneracional es central.

El whisky ha superado estigmas generacionales y sociales, evolucionando hacia una bebida que se disfruta en combinaciones modernas sin perder su carácter único (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto cultural y simbólico del whisky resulta inseparable de su presencia en momentos históricos. Para Costa, la identidad de este destilado “siempre estuvo acompañada de cierta mística y estatus”, pero el desafío actual pasa por “mostrar que puede disfrutarse de distintas maneras”, apelando tanto a la tradición como a la exploración constante de nuevos escenarios.

Los cócteles firmados por nombres esenciales del repertorio internacional —Old Fashioned, Rob Roy, Penicillin— conviven con creaciones vanguardistas, mientras la experimentación con ingredientes frescos y técnicas modernas expande los límites del whisky en las barras de todo el mundo.

La constante evolución del whisky es visible también en la actitud de quienes lo eligen. Para los bartenders entrevistados por Infobae, el respeto por el producto convive hoy con un impulso innovador. Braian Costa observa que la tendencia actual es “mostrar que puede disfrutarse con soda, en cócteles o solo”, sin que esto le reste carácter o profundidad.

Abbruzzese explica que “abrir una botella que esperó años para existir genera respeto”, señalando que la persistencia de la pasión se basa en la voluntad de “sentarse, bajar un cambio y realmente sentir lo que está bebiendo”.