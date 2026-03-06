Las argentinas que deslumbraron en la Semana de la Moda de París

París fue testigo de la creatividad y personalidad de figuras argentinas clave

Del 2 al 10 de marzo, Francia se convierte en el centro mundial de la moda durante una nueva edición de la Paris Fashion Week. Las firmas más influyentes presentan sus colecciones otoño-invierno 2026-2027, marcando las tendencias que definirán el vestuario de la próxima temporada.

Entre las figuras destacadas de esta edición aparecieron jóvenes talentos y referentes que representan a la Argentina como Valentina Zenere, Valentina Ferrer, Anya Taylor-Joy y Bela Morelli, cada una con un perfil propio y estilos que resumieron la diversidad de la industria.

Valentina Zenere

Valentina Zenere lució un naked dress de malla y plumas en Schiaparelli

La actriz y modelo argentina, Valentina Zenere deslumbró al asistir a la pasarela de la maison Schiaparelli con un look que llevó al límite la tendencia del naked dress.

Su vestido largo de malla marrón oscuro se ajustó como una segunda piel, decorado con apliques de pelo y plumas blancas que aportaron volumen y movimiento en el pecho, la cadera y el bajo. El contraste de texturas y el efecto visual de las motas flotantes intensificaron el impacto del diseño, reforzado por stilettos de vinilo con punta negra y laterales transparentes, que estilizaron la figura.

La ausencia de joyas concentró la atención en el vestido y la silueta. Un peinado recogido con raya al medio y labios oscuros completaron el look de sofisticación nocturna.

En Nina Ricci, eligió negro total y capas con vestido lencero y chaqueta

En otra aparición, Zenere asistió al desfile de Nina Ricci y apostó por el negro total y el juego de capas, combinando un vestido lencero de encaje con una chaqueta estructurada de hombros marcados.

El cabello suelto y ondulado, junto a un maquillaje de mirada intensa, aportó una imagen de elegancia oscura y poder femenino.

Valentina Ferrer

Valentina Ferrer llevó denim efecto cuero y chaqueta futurista en Off White valentinaferrer

Valentina Ferrer, modelo y presentadora argentina con proyección internacional, en la Paris Fashion Week sorprendió con una interpretación del “motocore” en clave de lujo experimental para asistir al desfile de Off White. Su conjunto utilizó denim tratado con técnicas trompe-l’œil para simular cuero envejecido y metal.

La chaqueta ajustada recordó una armadura futurista, combinada con una falda larga de corte sirena que aportó movimiento y peso visual al conjunto.

Los detalles técnicos y el bolso de mano en tonos tierra aportaron coherencia y calidez. Un peinado recogido y una actitud segura equilibraron la fuerza visual del look.

En Dior, desfiló con abrigo largo bordado y gafas oversize valentinaferrer

En la propuesta utilizada en el desfile de Dior, Ferrer apareció con un abrigo largo de lana gris marengo, bordado con flores que crecieron en tamaño desde la parte superior hasta el bajo.

Los accesorios en tonos neutros y las gafas de sol oversize reforzaron el aire de sofisticación moderna y romanticismo contemporáneo.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy eligió vestido de seda moaré melocotón y corte midi REUTERS/Stephane Mahe

Anya Taylor-Joy, actriz de fama internacional, que aunque nació en Estados Unidos, es hija de padres argentinos, lo que la vincula directamente con el país sudamericano.

Durante la Paris Fashion Week, Taylor-Joy eligió un minimalismo escultural con un vestido de seda moaré en tono melocotón, que destacó por el efecto de aguas en la falda y un drapeado asimétrico que envolvió el torso. El corte midi y la caída fluida mantuvieron la esencia clásica de la maison.

Las sandalias blancas de tiras cruzadas completaron el look, mientras la ausencia de joyas dirigió la atención a la arquitectura de la prenda y el rostro de la actriz. Un recogido pulido y maquillaje natural, con énfasis en la luminosidad de la piel, reforzaron la imagen de lujo sobrio y elegancia atemporal.

Bela Morelli

Bela Morelli destacó con abrigo oversize de jacquard floral en Dior belamorellii

La modelo y referente de la nueva generación en la industria, Bela Morelli impactó con su presencia en la pasarela de Dior y se distinguió por un enfoque maximalista y artesanal.

El abrigo oversize de jacquard, con motivos florales y una paleta de colores vibrante, evocó el lujo de un tapiz antiguo. El diseño cruzado y el cinturón de la misma tela relajaron la estructura, logrando naturalidad y desenfado.

La superposición de prendas masculinas, como una camisa blanca y un pantalón ancho oscuro, equilibró la intensidad del abrigo. Botines marrón tierra y un bolso en piel canela completaron el conjunto. El cabello ligeramente despeinado y un maquillaje sutil reforzaron el aire boho-chic contemporáneo, donde la comodidad y la riqueza textil se fusionaron en una propuesta actual.