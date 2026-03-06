El truco del aire acondicionado que puede ayudar a dormir mejor y a ahorrar energía

El monitoreo y la mejora de la ventilación nocturna contribuyen a la salud respiratoria y al bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado cuenta con una función poco conocida, el modo deshumidificador o dry, que mejora el ambiente en hogares y oficinas. Esta función permite eliminar el exceso de humedad en el aire, tanto en días húmedos como en noches cálidas, generando un entorno más saludable y confortable. Resulta ideal para quienes padecen alergias o problemas respiratorios y ayuda a reducir el gasto energético.

Según la firma CoolFy, dedicada a la climatización, el compresor se enciende y apaga en función del nivel de humedad, lo que reduce el consumo eléctrico. En la misma línea, el experto Gastón Williams, reconocido en redes sociales por brindar recomendaciones al público, ratificó que el modo dry se activa con el símbolo de unas gotitas en el control remoto. Este ajuste elimina la humedad del aire y evita la sensación de ambiente pesado, proporcionando frescura sin enfriar tanto como el modo cool.

En este contexto, los beneficios del modo deshumidificador incluyen la prevención de humedad en paredes, la mejora del descanso nocturno y el alivio de síntomas respiratorios. El modo dry mantiene el aire más liviano y limita el uso continuo del compresor, lo que impacta directamente en el ahorro energético y en el bienestar general.

Ventajas para la salud y el ahorro energético

Una ventilación deficiente eleva los niveles de contaminantes en el ambiente y dificulta un descanso reparador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, el modo dry favorece la calidad del aire en habitaciones donde el ambiente resulta sofocante o húmedo. Las personas con alergias o asma pueden notar mejoría, ya que la reducción de la humedad dificulta la proliferación de ácaros y hongos. Dormir con el modo dry activo evita el exceso de frío y ayuda a mantener una temperatura agradable.

Además, el ajuste deshumidificador es útil en días lluviosos o cuando la humedad relativa supera el 60%. El compresor funciona intermitentemente, lo que disminuye el gasto eléctrico respecto al modo de enfriamiento tradicional. El aire acondicionado regula la humedad sin producir corrientes de aire frío, por lo que el confort aumenta.

Por otro lado, la activación del modo dry resulta sencilla. Basta con presionar el botón correspondiente hasta que aparezca el ícono de la gota de agua en la pantalla del control remoto. Esta opción está disponible en la mayoría de los modelos modernos y su uso adecuado prolonga la vida útil del equipo.

Calidad del aire y el sueño nocturno, un factor clave

Diversos estudios internacionales, respaldados por la revista médica Sleep Health, confirman que la acumulación de dióxido de carbono, humedad y partículas en habitaciones cerradas deteriora la calidad del aire durante la noche.

Estudios internacionales relacionan el aumento de CO₂ en dormitorios con síntomas respiratorios como congestión, tos y sequedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras dormimos, los niveles de dióxido de carbono aumentan progresivamente como resultado de la exhalación. Sin una adecuada circulación de aire, este gas y otros contaminantes permanecen en el ambiente, lo que incrementa síntomas respiratorios como congestión, tos o sequedad y dificulta alcanzar un sueño verdaderamente reparador.

De acuerdo con una investigación publicada por el sitio, un incremento de dióxido de carbono en el dormitorio se asocia con una reducción en los principales indicadores del sueño y un descenso en la capacidad cognitiva al día siguiente. En ambientes cerrados, el CO₂ actúa como marcador directo de ventilación deficiente, y su acumulación puede ser significativa en apenas unas horas.

Recomendaciones para un uso óptimo

Asimismo, los especialistas aconsejan utilizar el modo deshumidificador en jornadas húmedas, pero no extremadamente calurosas. En caso de calor intenso, el modo cool sigue siendo la mejor opción para bajar la temperatura. Alternar entre ambos modos según las condiciones climáticas maximiza la eficiencia del sistema y mejora el ambiente interior.

Al mismo tiempo, mantener la humedad relativa entre 40% y 60% previene la aparición de moho y minimiza el riesgo de enfermedades respiratorias. El modo dry no sustituye la ventilación natural, por lo que se recomienda airear los espacios regularmente. La combinación de aire acondicionado, ventilación y control de humedad garantiza un entorno más saludable.

Por último, el conocimiento y el uso del modo dry permiten ahorrar energía y disfrutar de ambientes más confortables, especialmente en zonas con alta humedad. El ajuste deshumidificador representa una alternativa eficaz para quienes buscan bienestar y eficiencia sin renunciar a la frescura en el hogar.