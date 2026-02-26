El aire acondicionado se consolida como segunda opción en hogares de Estados Unidos

Un aire acondicionado portátil funciona en una sala moderna, ofreciendo una solución eficiente contra el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado se ha posicionado como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares de Estados Unidos durante todas las estaciones, situándose en el segundo lugar de preferencia según un reciente estudio publicado por World Population Review.

Según la investigación, en vastas regiones de Estados Unidos el aire acondicionado resulta esencial para la vida cotidiana, sobre todo en el suroeste y el sureste del país, donde las altas temperaturas y la humedad pueden llegar a ser insoportables.

El aire acondicionado representa una porción significativa del consumo energético nacional, lo que genera inquietudes sobre la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de su uso generalizado.

Factores que influyen en el uso del aire acondicionado en Estados Unidos

La investigación realizada por World Population Review señala cuatro factores fundamentales:

Incremento de la temperatura: El cambio climático y el consecuente aumento de las temperaturas globales impulsan el uso de aire acondicionado.

El cambio climático y el consecuente aumento de las temperaturas globales impulsan el uso de aire acondicionado. Urbanización: La mayor densidad poblacional y el número creciente de espacios interiores hacen que este electrodoméstico sea habitual en zonas urbanas y grandes ciudades.

La mayor densidad poblacional y el número creciente de espacios interiores hacen que este electrodoméstico sea habitual en zonas urbanas y grandes ciudades. Valores culturales: La adopción de la comodidad, el confort personal y la eficiencia energética por parte de la sociedad incrementa la frecuencia de uso del aire acondicionado.

La adopción de la comodidad, el confort personal y la eficiencia energética por parte de la sociedad incrementa la frecuencia de uso del aire acondicionado. Economía: En los países con ingresos más altos, los hogares tienden a utilizar de manera más extendida este tipo de tecnologías.

Temperatura promedio recomendada para el aire acondicionado

Es aconsejable que la diferencia entre la temperatura interior y exterior del hogar no supere los 12 grados, tanto en verano como en invierno. Para la temporada estival, la temperatura óptima del aire acondicionado se ubica entre 24 y 26 grados.

Al llegar a la vivienda tras un día caluroso, se recomienda esperar a aclimatarse y evitar bajar la temperatura de manera excesiva. Si se utiliza el aire acondicionado durante la noche, lo ideal es programarlo entre 24 y 27 grados.

Maximizar el ahorro energético implica orientar el flujo de aire frío hacia arriba, emplear la función automática y el temporizador si el equipo los posee, y apagarlo en ausencia de personas. El modo automático ayuda a regular tanto la temperatura como la velocidad del ventilador de acuerdo a las condiciones exteriores, optimizando el consumo.

Temperatura recomendada para el aire acondicionado en invierno

Durante el invierno, la temperatura recomendada del aire acondicionado varía entre 20 °C y 22 °C, permitiendo equilibrar el clima exterior sin sensación de frío en el hogar, según el sitio oficial de Repsol.

Además de los diferentes sistemas de calefacción disponibles, muchos aires acondicionados cuentan con bomba de calor para climatizar la vivienda en meses fríos.

Por la noche, se aconseja programar el aire acondicionado para precalentar la habitación aproximadamente una hora antes de dormir, manteniendo una temperatura de entre 15 °C y 17 °C, considerada la ideal para descansar. La salida de aire caliente debe dirigirse hacia abajo, ya que su tendencia natural es ascender.

La temperatura ideal del aire acondicionado en invierno debe situarse entre 19 y 21 ℃. Las razones principales son dos: hay menos necesidad de renovar el aire, lo que permite abrir las ventanas solo diez minutos, y es posible ajustar fácilmente la temperatura al salir de casa, incluso hasta los 15 ℃ para lograr un mayor ahorro de energía.

¿Cuál es la temperatura ideal aire acondicionado para ahorrar?

Establecer una temperatura adecuada no solo influye en el consumo energético, sino que también ayuda a reducir el precio de la factura de luz. Es recomendable fijar una temperatura confortable pero moderada, evitando los extremos que incrementan de forma innecesaria el gasto de energía.

Utilizar el modo ECO

Ahorrar con el aire acondicionado es posible utilizando el modo ECO presente en la mayoría de los equipos. Activar esta función permite optimizar el rendimiento del aparato y reducir el consumo eléctrico sin sacrificar el confort.

Combinar el aire acondicionado con ventiladores

Una estrategia efectiva para mejorar la distribución del aire frío es combinar ventiladores con el aire acondicionado. Los ventiladores facilitan la circulación del aire fresco en toda la habitación, lo que permite disfrutar de mayor confort y ajustar la temperatura del aire acondicionado a un nivel algo más alto.

Programar el aire acondicionado

La programación y el uso de termostatos inteligentes resultan muy útiles para ahorrar energía. Estas opciones permiten fijar horarios y temperaturas concretas según las necesidades del momento, evitando el consumo cuando la climatización no es necesaria.