El Louvre se convirtió en una pasarela: los increíbles looks de la gala más exclusiva de París

Referentes de la moda y el arte se reunieron en la Cour Marly del Louvre para una noche exclusiva de alta costura

El Museo del Louvre transformó su icónica Cour Marly en el epicentro de la alta costura internacional. Más de 300 figuras clave del arte, la moda y el cine se dieron cita en París para celebrar el Grand Dîner du Louvre, una gala que redefine los límites entre el arte y la moda y marca un nuevo estándar para los eventos exclusivos de la Semana de la Moda.

El evento, que incluyó un recorrido privado por la exposición “Louvre Couture: objets d’art, objets de mode”, reunió a las casas más influyentes y a las personalidades más reconocidas del sector. La noche cerró bajo la pirámide de cristal, consolidando la cita como una de las más esperadas del calendario fashionista global.

El 3 de marzo la moda se convirtió en un lenguaje artístico. Los looks de las invitadas más destacadas no solo respondieron a los códigos de la alta costura, sino que dialogaron con el entorno y la narrativa del museo, confirmando que la moda puede ser tan trascendente como una obra de arte. El ambiente reflejó la fusión entre lujo, patrimonio y filantropía en el corazón de la capital francesa.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy lució un vestido blanco de Dior inspirado en los años 50 y apostó por el minimalismo elegante Photo © 2026 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Anya Taylor-Joy, protagonista de éxitos internacionales como “Gambito de dama” y referente absoluto de estilo, brilló con un vestido satinado blanco de Dior, confeccionado en raso de seda bajo la dirección de Jonathan Anderson.

El diseño, inspirado en la silueta de los años 50, combinó la tradición de la maison francesa con un giro contemporáneo: corte midi, escote en V y un delicado lazo en el hombro que aportó un toque romántico. El acabado satinado del tejido reflejó la luz de manera sutil, armonizando con el tono de piel y el cabello de la actriz.

La célebre actriz optó por sandalias slingback y prescindió de accesorios llamativos, apostando por la pureza de las líneas y la calidad del tejido como únicos protagonistas.

El maquillaje, con labios rojos intensos, y el cabello liso con raya lateral reforzaron la estética minimalista y sofisticada de un conjunto que evocó la elegancia parisina en su máxima expresión. La actriz demostró que el impacto puede residir en la sencillez bien ejecutada y en la confianza personal, consolidándose como una de las presencias más magnéticas de la velada.

Gigi Hadid

Gigi Hadid optó por un vestido geométrico en plata y oro, con cristales y lentejuelas Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Gigi Hadid, una de las supermodelos más influyentes y reconocidas del mundo, se decantó por un vestido escultural de bloques geométricos en plata y oro, recubierto de cuentas, cristales y lentejuelas metálicas. El diseño, de gran complejidad técnica, jugó con la dualidad entre lo clásico y lo contemporáneo: un escote asimétrico y una manga caída evocaron el glamour de Hollywood, mientras que la estructura arquitectónica y los materiales aportaron un giro moderno y audaz.

Hadid enriqueció el look con varias cadenas de oro y una selección de anillos, apostando por la opulencia relajada y el layering en accesorios.

El peinado de ondas marcadas al estilo Old Hollywood y el maquillaje luminoso aportaron cohesión al total look, cerrando una imagen que conectó perfectamente con la riqueza visual de las esculturas y el entorno del propio Louvre. Su elección confirmó por qué sigue siendo una de las favoritas en cada alfombra roja y pasarela internacional.

Ester Expósito

Ester Expósito eligió un diseño textil de efecto tridimensional y manicura roja de Marine Serre Photo © 2026 Best Image/The Grosby Group

Ester Expósito, reconocida internacionalmente por su trabajo en cine y televisión y convertida en un auténtico referente de estilo, eligió un diseño que desafió las convenciones y acaparó todas las miradas. Su vestido largo de Marine Serre, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2026, se presentó como una auténtica escultura textil: confeccionado con cabezas de brochas que simulan escamas, cada pieza se integró para crear un efecto visual orgánico y moderno al mismo tiempo.

El escote halter y la espalda completamente al descubierto aportaron un aire contemporáneo y sensual, mientras que la textura tridimensional del vestido jugó con las luces y las sombras bajo la pirámide del Louvre.

Expósito acompañó este look con joyas mínimas y un peinado recogido pulido, permitiendo que la prenda fuera la protagonista absoluta de su estilismo. La manicura en rojo intenso destacó como detalle clásico y sofisticado, rompiendo la paleta oscura y sumando un matiz de elegancia atemporal.

Paris Jackson

Paris Jackson llevó un vestido negro de macramé que integró sus tatuajes en el estilismo Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Paris Jackson, reconocida por su singular estilo y su presencia en el mundo artístico y musical, aportó un giro distintivo a la velada con un diseño de estética neo-gótica y bohemia. Eligió un vestido largo en color negro con un cuerpo de macramé que integró sus tatuajes como parte del diseño, logrando que su arte corporal dialogara con la prenda.

Las mangas largas y abiertas, junto con una falda de gran volumen y acabado mate, generaron una silueta de aire mitológico y vanguardista. El peinado recogido hacia atrás y el maquillaje en tonos neutros completaron un look en el que la textura y la personalidad fueron protagonistas, consolidando a Paris Jackson como una de las invitadas más auténticas y originales de la noche.

Diane Kruger

Diane Kruger destacó con un vestido dorado de estructura escultórica de Iris van Herpen Photo © 2026 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Diane Kruger, una de las figuras más influyentes del cine europeo y habitual en los eventos de alta costura, apostó por una de las piezas más audaces de la noche. Eligió un vestido de Iris van Herpen en tonos dorados, caracterizado por su imponente estructura escultórica y sus volúmenes impactantes. El diseño, auténtica obra de ingeniería textil, jugó con formas orgánicas y plisados metalizados que parecían brotar del cuerpo de la actriz, generando una silueta dinámica y vanguardista.

Los cortes estratégicos en el torso y la cadera equilibraron la fuerza visual del metalizado con la ligereza de la piel expuesta, aportando sensualidad sin perder sofisticación. Kruger complementó el conjunto con joyas de líneas limpias y sandalias minimalistas, logrando que cada elemento reforzara la estética de obra viviente.

Un recogido pulido y un maquillaje en tonos cálidos contribuyeron a mantener la armonía y la elegancia, permitiendo que el vestido fuera el centro indiscutible de atención.