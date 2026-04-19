Gigi Hadid regresó a la alfombra roja con un look retro y un exclusivo vestido de seda

El regreso de Gigi Hadid a la alfombra roja marcó tendencia con un vestido de seda blanco y detalles brillantes, evocando el glamour clásico en los Premios Breakthrough (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gigi Hadid reapareció ante los reflectores durante la 12.ª edición de los Premios Breakthrough en Los Ángeles y acaparó la atención con un estilismo que evocó el glamour clásico y las tendencias del pasado en la moda.

La modelo apostó por un vestido largo blanco de seda, confeccionado a medida por David Koma, que resaltó su figura y marcó su retorno a los grandes eventos de la moda internacional. En esta ocasión, revivió el escote halter, un clásico de las décadas anteriores, dotando al conjunto de una sensación nostálgica y fresca a la vez.

El diseño de la prenda se distinguió por los tirantes adornados con un broche de gran tamaño, decorado con múltiples piedras brillantes. Este detalle no solo aportó un punto focal al look, sino que también añadió un aire de sofisticación y lujo sin excesos.

La modelo estadounidense brilló en los Premios Breakthrough gracias a un diseño hecho a medida (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hadid completó su atuendo con mules Carol 75 de Andrea Wazen, realizadas en satén blanco, con hebillas de cristal y punta abierta, un calzado que reforzó la armonía cromática del conjunto. Las joyas sumaron destellos adicionales, elevando la composición visual.

La elección del peinado mantuvo la línea de elegancia relajada: Hadid llevó el cabello suelto, con ondas suaves y una sección recogida en la parte superior, aportando dinamismo y desenfado. El maquillaje, por su parte, destacó por tonos neutros y luminosos, lo que permitió que la atención se centrara en el vestido y los accesorios.

Más looks icónicos de Gigi Hadid

A lo largo de su carrera, la modelo se distinguió por una versatilidad estilística que le permitió experimentar con texturas, siluetas y colores, consolidando una colección de apariciones memorables sobre la pasarela y en eventos.

Vestido metálico de un solo hombro: texturas y relieves

El vestido metálico de un solo hombro definió la silueta de Gigi Hadid y destacó por su efecto tridimensional y reflejos de luz sobre la pasarela (The Grosby Group)

Al salir del prestigioso hotel Royal Monceau durante la Semana de la Moda de París apostó por un vestido largo de un solo hombro, compuesto por piezas metálicas en tonos plata y dorado. La superficie de la prenda presentó aplicaciones geométricas que generaron un efecto tridimensional y reflejaron la luz en múltiples direcciones.

El diseño alternó secciones lisas con otras de textura tipo escama, mientras que la silueta se ciñó al cuerpo y la falda se extendió hasta el suelo. El peinado retro y las joyas doradas acentuaron la atmósfera escultórica del conjunto.

Conjunto de dos piezas con accesorios metálicos

El conjunto marrón de dos piezas, con botas altas y accesorios metálicos, demostró la versatilidad estilística de Gigi Hadid en eventos de alto perfil (REUTERS/Angelina Katsanis)

En otra ocasión, para el desfile de Otoño 2026 de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York eligió un conjunto de dos piezas en tejido marrón, conformado por un chaleco corto de botones y una pollera larga, ambos superpuestos sobre un suéter negro de cuello alto ceñido.

El atuendo se completó con botas altas de cuero oscuro, un bolso estructurado y un cinturón de cadenas plateadas con monedas. Los tonos neutros y terrosos dotaron de sobriedad al look, mientras que los accesorios metálicos ofrecieron un contraste visual interesante.

El cinturón ancho como elemento central en un vestido de terciopelo

El vestido de terciopelo marrón, ceñido y con cinturón ancho, sumó sofisticación y movimiento a la colección de looks escénicos de Gigi Hadid (REUTERS/Angelina Katsanis)

Hadid desfiló para Ralph Lauren con un vestido largo de terciopelo marrón, desde el cuello alto hasta los pies, donde el detalle clave fue un cinturón ancho de hebilla plateada que enmarcó la cintura y rompió la continuidad del tejido. Las mangas transparentes, cubiertas de pequeñas aplicaciones brillantes, sumaron ligereza y movimiento.

Explosión de color: conjunto rosa monocromático y volumen floral

El conjunto rosa monocromático y el abrigo floral aportaron color y energía a la presencia de Gigi Hadid en la pasarela, consolidando su imagen de ícono de la moda (REUTERS/Brendan McDermid)

Sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show, la modelo lució un conjunto de lencería rosa, con un conjunto de encaje, acompañado de un abrigo largo cubierto de aplicaciones florales en el mismo tono. El volumen del abrigo contrastó con la silueta ajustada de la ropa interior. El calzado de tiras finas y el maquillaje en tonos cálidos completaron el look.

Conjunto blanco y alas de gran formato

El corsé y minifalda blancos, acompañados de las alas de gran formato, evocaron la estética clásica de los desfiles de Victoria’s Secret en una de las apariciones más recordadas de Gigi Hadid (REUTERS/Brendan McDermid)

En ese mismo desfile, apareció con un corsé de tirantes y minifalda blancos, acompañados de unas alas acolchadas de gran tamaño que evocaron la estética clásica de los desfiles de Victoria’s Secret.

Vestido halter con destellos metálicos

El vestido halter dorado, cubierto de lentejuelas, reafirmó la preferencia de Gigi Hadid por los detalles brillantes y la sofisticación en la alfombra azul (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala 2025 llevó un vestido largo dorado con escote halter, cubierto de lentejuelas y aplicaciones brillantes. La prenda se ajustó en la cintura mediante drapeados laterales y presentaba una amplia cola que caía sobre la alfombra azul. El peinado estructurado y los pendientes colgantes reforzaron la sofisticación.

Volumen extremo: conjunto rojo con abrigo acolchado

El conjunto rojo de vinilo y el abrigo acolchado de volumen extremo cerraron con impacto uno de los desfiles más comentados de la carrera de Gigi Hadid (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La modelo asistió a la Met Gala 2022 con un conjunto de vinilo rojo brillante, formado por corsé, pantalones ajustados y un abrigo largo acolchado de gran volumen. Las solapas altas y la estructura ondulada del abrigo dominaron la imagen. El maquillaje intenso y un collar de piedras completaron el estilismo.