Café o matcha: ¿qué bebida ofrece más energía y beneficios reales?

Comparación visual entre una taza de café y una de matcha, mostrando diferencias de color y presentación. (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre las mejores bebidas energéticas suma un nuevo protagonista: el matcha, té japonés en polvo. Este producto, elaborado a partir de hojas de té verde molidas, gana popularidad como alternativa saludable al café.

El matcha promete energía equilibrada, múltiples beneficios para la salud y una experiencia sensorial diferente. Consumidores de todo el mundo buscan reemplazar el café para evitar nerviosismo, problemas digestivos y manchas en los dientes.

De acuerdo con la revista The Tea Makers of London, el matcha contiene cafeína, aunque en menor cantidad que el café tradicional. Una taza de matcha aporta unos 70 mg de cafeína, frente a los 100 o 140 mg de una taza de café. Sin embargo, la clave está en la forma de absorción, ya que libera la cafeína de manera progresiva.

Según Harvard Health Publishing, el matcha contiene una alta concentración de antioxidantes y polifenoles, así como L-teanina, un aminoácido que modula el efecto de la cafeína y contribuye a una energía más estable, mejora la concentración y reduce el riesgo de nerviosismo o caídas bruscas de energía típicas del café. Además, sus compuestos pueden favorecer la salud cardiovascular, la reducción de la inflamación y la protección frente a enfermedades crónicas.

Además, destaca por su alto nivel de antioxidantes. Su preparación, que utiliza la hoja entera, multiplica el contenido de polifenoles, superando ampliamente al té verde clásico y al propio café. Los antioxidantes ayudan a combatir infecciones, retrasar el envejecimiento, reducir la inflamación y proteger frente a enfermedades crónicas. Los estudios comparan el poder antioxidante de una taza de matcha con diez tazas de té verde.

Beneficios energéticos y efectos sobre el sistema nervioso

El café puede manchar los dientes, mientras que el matcha ayuda a reducir la acumulación de placa bacteriana. (Freepik)

En paralelo, el consumo de café suele provocar un aumento rápido del estado de alerta, seguido de una caída brusca de energía y, en muchos casos, nerviosismo o temblores. El matcha, en cambio, ofrece un efecto más suave y prolongado. La L-teanina, exclusiva del matcha, modula la absorción de la cafeína y favorece la concentración sin aumentar los niveles de ansiedad.

En línea con la evidencia sobre nutrición de Harvard, las personas sensibles a la cafeína encuentran en el matcha una opción más adecuada, ya que reduce la probabilidad de palpitaciones y alteraciones en el sueño. El efecto calmante de la L-teanina lo convierte en la bebida preferida para quienes buscan claridad mental y serenidad, como los monjes budistas que lo eligen durante la meditación.

A diferencia del café, la bebida japonesa no genera dependencia. La interrupción del consumo de café puede causar dolores de cabeza, fatiga y otros síntomas de abstinencia. El matcha evita estos efectos, ya que la energía que proporciona no depende de picos intensos de cafeína. Las personas que alternan días sin matcha reportan buen ánimo y ausencia de molestias.

Salud bucal, control de peso y facilidad de preparación

En contrapunto, los especialistas remarcan que el café mancha los dientes y favorece la acumulación de placa. El matcha, por el contrario, cuida la salud bucal gracias a sus antioxidantes, que frenan el desarrollo de bacterias. El consumo regular de matcha reduce la halitosis y mejora la higiene oral, sin dejar residuos oscuros en la dentadura.

Estudios vinculan el consumo de matcha con una mayor quema de grasa y mejor metabolismo respecto al café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha también apoya la pérdida de peso. Sus compuestos aceleran el metabolismo y favorecen la quema de grasa sin elevar la presión arterial ni los niveles de cortisol. Diversos estudios resaltan que el consumo de este antes del ejercicio físico potencia la reducción de grasa corporal.

La preparación resulta sencilla. Solo se necesita polvo de matcha y agua caliente. Batir la mezcla durante unos segundos genera una bebida espumosa y lista para consumir. Quienes prefieren una versión más cremosa pueden agregar leche y preparar un matcha latte. No se requiere cafetera ni equipamiento sofisticado.

Sabor, dosis recomendada y consejos para principiantes

El perfil sensorial combina notas herbáceas, dulces y un agradable toque umami. El sabor intenso y equilibrado invita a repetir, y la calidad del producto define la experiencia final. Se recomienda consumir entre una y tres tazas al día, con una dosis media de 1 a 2 gramos por porción.

Las tiendas especializadas ofrecen sets de iniciación que incluyen batidor, cuenco y matcha de grado ceremonial. Explorar distintas variedades ayuda a encontrar la mezcla ideal según el gusto personal.

De esta manera, esta bebida representa una opción saludable y versátil frente al café, con beneficios que abarcan la energía, la salud general y el bienestar diario. La elección entre ambas bebidas depende del estilo de vida y las preferencias individuales, pero la evidencia científica y la experiencia de los consumidores posicionan al matcha como una alternativa superior para quienes valoran el equilibrio y la calidad nutricional.