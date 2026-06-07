Wabi-sabi y japandi, dos estilos distintos que llevan la calma a la decoración del hogar

El wabi-sabi y el japandi priorizan la calma como eje del diseño de la sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, wabi-sabi y japandi en el diseño de interiores se han convertido en tendencias destacadas para quienes buscan crear una sala de estar que transmita serenidad y bienestar. Aunque comparten el objetivo de generar ambientes tranquilos, presentan diferencias claras en filosofía y estilo, según AD Latinoamérica.

Estos estilos provienen de tradiciones diferentes, pero comparten su compromiso con la calma en el hogar. Wabi-sabi es parte de la filosofía japonesa y el budismo zen, centrado en la autenticidad y el aprecio por lo natural y antiguo. Japandi fusiona la sabiduría japonesa con el bienestar escandinavo, priorizando la sencillez, la calidad y la conexión con la naturaleza.

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Ambos buscan propiciar ambientes relajados, aunque sus resultados visuales difieren notablemente, según el análisis del medio citado.

Claves del estilo wabi-sabi para una sala serena

El wabi-sabi valora lo auténtico, lo natural y lo antiguo desde una mirada zen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la sala de estar, el wabi-sabi se revela a través de materiales envejecidos como madera y piedra, cerámica artesanal y textiles naturales, como lino y algodón. Las formas orgánicas y una paleta terrosa —arena, beige, arcilla, gris o café— refuerzan la unión con la naturaleza y el paso del tiempo.

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El mobiliario exhibe acabados imperfectos y cada pieza narra una historia personal, fomentando la autenticidad y una atmósfera introspectiva.

Pros y contras del wabi-sabi

Los materiales envejecidos, como la madera y la piedra, sostienen la estética wabi-sabi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales beneficios del wabi-sabi, el medio resalta la sensación de calma genuina en espacios acogedores, fuera de la presión por la perfección. Este estilo favorece la valoración de objetos con historia y materiales duraderos, reduciendo el consumismo.

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Inspira la aceptación del desgaste como signo de vida y autenticidad. El autor Richard R. Powell definió su esencia: “Nada dura, nada está completado y nada es perfecto”.

No obstante, adoptar wabi-sabi puede llevar al error si se interpreta la imperfección como descuido, existiendo una diferencia sutil entre lo intencionado y la carencia de mantenimiento. Además, lograr coherencia estética con materiales auténticos puede tener un coste elevado si se busca durabilidad.

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Qué aporta el estilo japandi al hogar

El japandi fusiona serenidad japonesa y bienestar escandinavo con sencillez y calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El japandi introduce funcionalidad y un minimalismo acogedor. Este estilo se caracteriza por líneas definidas, espacios despejados y el empleo de maderas claras, como el roble o el fresno.

Su paleta de color incluye tonos neutros: beige, blanco, negro y gris. Los objetos decorativos son mínimos, lo que favorece el orden y la claridad visual. Así se consigue una sensación de mayor amplitud y luz en la sala de estar.

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Japandi representa la unión de la serenidad japonesa y la practicidad escandinava, creando una atmósfera de armonía y bienestar escandinavo, apuntan los especialistas consultados por AD Latinoamérica.

Ventajas y limitaciones del enfoque japandi

Las líneas definidas y los espacios despejados son la base funcional del japandi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal virtud del japandi radica en la combinación de funcionalidad y belleza: cada elemento cumple un propósito visual y práctico. Este estilo es versátil y atemporal, adaptable tanto a casas como a apartamentos, con potencial para resistir el paso de las modas gracias a su sencillez y materialidad.

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Sin embargo, un minimalismo extremo puede aportar frialdad si no se agregan texturas y accesorios cálidos. La selección minuciosa de materiales de calidad y piezas destacadas puede incrementar los costes, lo que dificulta personalizar la decoración o conservar objetos sentimentales.

Cómo elegir entre wabi-sabi y japandi

La elección entre ambos estilos depende del gusto por la artesanía o por el orden visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre estos estilos depende del carácter y las preferencias de cada usuario. Wabi-sabi resulta idóneo para quienes aprecian la artesanía y las formas orgánicas con historia, mientras que Japandi es más adecuado para quienes priorizan el orden, la limpieza visual y el diseño contemporáneo funcional.

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AD Latinoamérica recomienda experimentar y unir elementos de ambos estilos en función de la autenticidad y el bienestar personal, sin rigidez ni renuncia al disfrute cotidiano de la sala.