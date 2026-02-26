Cuáles son las señales que anticipan la necesidad de iniciar terapia de pareja, según expertos

La terapia de pareja es una opción recomendada ante crisis recurrentes, dificultades de comunicación o para prevenir conflictos mayores en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia de pareja surge como una alternativa ante las crisis en una relación. Muchas personas se preguntan cuándo buscar ayuda profesional, qué esperar de este proceso y si existe el riesgo de que el especialista favorezca a uno de los miembros. No hay una solución única para todas las parejas, según el portal australiano Mindfood, y resulta esencial comprender los objetivos y los límites de este acompañamiento antes de tomar una decisión.

En la misma línea, la Universidad de Navarra, a través del proyecto E(f)FECTS realizado en colaboración con la Brigham Young University, afirmó que la terapia focalizada en las emociones mejora la satisfacción y fortalece el apego seguro en parejas hispanohablantes, validando su eficacia en contextos culturales diversos.

Motivos para iniciar terapia de pareja

Entre los motivos frecuentes para iniciar terapia de pareja se encuentran los ciclos de discusiones, desencuentros y periodos de insatisfacción que no se resuelven de manera espontánea. De acuerdo con expertos consultados por Mindfood, las razones más habituales incluyen el deseo de mejorar la comunicación, superar crisis vinculadas a infidelidades o a factores de estrés como las demandas laborales o el cuidado familiar, así como la búsqueda de prevención para fortalecer el vínculo antes de llegar a un punto crítico.

Las modalidades de terapia de pareja incluyen enfoques como la cognitivo-conductual, sistémica y focalizada en las emociones, todas con evidencia de efectividad, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción responde tanto a momentos de crisis como al deseo conjunto de crecer y evolucionar en la relación. Además, una revisión publicada en la revista Correo Científico Médico concluyó que la terapia de pareja, en especial en sus variantes cognitivo-conductual, sistémica y focalizada en las emociones, es eficaz para mejorar la comunicación, reducir síntomas de ansiedad y depresión y promover la estabilidad emocional.

¿Qué esperar del proceso terapéutico?

Quienes buscan ayuda profesional en terapia de pareja suelen preguntarse si el terapeuta será neutral, destacó el catedrático Francisco Javier Labrador, de la Universidad Complutense de Madrid. El especialista debe mantener una postura imparcial, sin tomar partido. El objetivo es crear un entorno seguro para que ambas personas puedan expresar sus inquietudes y trabajar en la resolución de conflictos.

Las metas principales suelen ser mejorar la comunicación, reforzar el vínculo, explorar objetivos comunes y analizar los obstáculos que dificultan el avance de la relación. No siempre se busca seguir juntos: en algunos casos, la terapia facilita una separación cuidadosa, sobre todo cuando hay hijos y el bienestar familiar es prioritario. La actitud y la motivación con la que se participa influyen en los resultados.

Según el experto, la terapia cognitivo-conductual integrativa y la terapia focalizada en las emociones cuentan con el mayor respaldo empírico para mejorar la calidad de la relación y la salud mental de los individuos.

Mejorar la comunicación, fortalecer el vínculo y explorar objetivos comunes son metas principales de la terapia de pareja, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas modalidades de intervención. El método Gottman es uno de los más reconocidos y pone el foco en crear “mapas del amor”, fomentar la cercanía y afrontar problemas identificando patrones dañinos como la crítica o la evasión. Otra alternativa habitual es la terapia cognitivo-conductual, que usa técnicas para transformar dinámicas y pensamientos negativos. Cuando los conflictos principales tienen relación con la intimidad, puede ser recomendable acudir a un consejero en salud sexual para abordar diferencias en el deseo, cambios vinculados a la edad o dificultades para dialogar sobre la sexualidad.

Lo fundamental es que la pareja conecte con el profesional. Si no se establece una buena relación terapéutica, siempre es posible buscar a otro especialista más adecuado, advirtió el especialista.

Límites, advertencias y claves para fortalecer la relación

La terapia de pareja no representa una solución milagrosa ni resulta adecuada en todas las circunstancias. Los expertos consultados por Mindfood advierten que, ante situaciones de violencia o control coercitivo, la prioridad debe ser la protección y la seguridad, no el abordaje conjunto. Además, algunas dificultades surgen a partir de factores externos, como el estrés laboral o las presiones económicas, desafíos que la terapia por sí sola no puede resolver.

En algunas ocasiones, los beneficios obtenidos durante el tratamiento pueden disminuir con el tiempo una vez concluidas las sesiones. Por esta razón, conviene mantener expectativas realistas y reconocer que el éxito depende tanto del contexto como del compromiso de quienes participan.

El éxito de la terapia de pareja depende del compromiso de ambos miembros, de las expectativas realistas y de la calidad de la relación terapéutica establecida (Freepik)

El bienestar de la pareja se sostiene a través de acciones cotidianas. Inspirándose en la autora bell hooks (seudónimo de Gloria Jean Watkins), Mindfood señala que el amor implica realizar cosas el uno por el otro y para uno mismo, con el objetivo de fortalecer la relación, más allá de la experiencia de “estar enamorado”.

Además de la terapia, escuchar activamente, compartir pequeños gestos y dedicar tiempo de calidad contribuyen a reforzar el vínculo. Mantener la curiosidad mutua, compartir actividades y cuidarse recíprocamente fuera del consultorio son prácticas que ayudan a construir una relación duradera.

Gestos simples, como preparar una bebida favorita o ver una serie juntos, reflejan un compromiso que, junto al crecimiento personal y la comunicación abierta, favorece la consolidación de una unión significativa.