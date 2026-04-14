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Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

La última gala estuvo cargada de tensión y emoción, con un duelo que puso a prueba las alianzas, generando lágrimas y festejos intensos. El video

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La gala de Gran Hermano Generación Dorada vivió una definición ajustada entre Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche repleta de tensión, emoción y estrategias, en una gala que mantuvo el suspenso hasta el último segundo. Con una placa reducida a tres participantes, el público tuvo la última palabra y definió, en un mano a mano que generó divisiones tanto dentro como fuera del reality, la salida de una nueva jugadora.

La gala del lunes 13 de abril comenzó con tres nombres en placa: Brian Sarmiento, Jessica “La Maciel” y Lola Tomaszeuski. Como suele ocurrir en este tramo del juego, cada instancia se vive como una final anticipada, y la tensión se sintió tanto en los participantes como en el clima del programa. Con el correr de los minutos, el conductor Santiago del Moro fue revelando las decisiones del público, que ya venía mostrando un claro involucramiento con el destino de los jugadores.

La primera en salir de la zona de riesgo fue La Maciel, quien obtuvo apenas el 26,9% de los votos negativos. Con su continuidad asegurada, la definición quedó reducida a un duelo directo entre dos participantes con perfiles muy distintos: Brian Sarmiento, uno de los personajes más intensos del juego, y Lola Tomaszeuski, quien había construido un vínculo cercano con varios de sus compañeros.

Jessica “La Maciel” fue la primera en salir de la zona de riesgo tras obtener el porcentaje más bajo de votos negativos de la placa
Jessica “La Maciel” fue la primera en salir de la zona de riesgo tras obtener el porcentaje más bajo de votos negativos de la placa

Antes de conocer el resultado final, ambos tuvieron la oportunidad de pasar por el confesionario y defender su permanencia en la casa. Allí, apelaron a sus recorridos, sus estrategias y su deseo de continuar en competencia. “Todavía no gasté todas mis cartas. Me quiero quedar. Siento que si se va Brian, la casa puede cambiar para bien. Es muy aburrido su papel acá adentro”, afirmó Lola. Por su parte, Brian señaló: “Desde que entré nunca me escondí. Aprendí y disfruté. Le pido a la gente que me vote”.

Luego, en una dinámica cada vez más determinante en esta edición, los participantes hicieron fila para manifestar públicamente a quién querían ver dentro del juego, lo que dejó en evidencia alianzas, afinidades y también tensiones internas.

Pasadas las 23 horas, llegó el momento más esperado de la noche. Del Moro tomó el sobre con el resultado oficial y, tras unos segundos de silencio que se sintieron eternos, anunció que Lola Tomaszeuski era la nueva eliminada de la competencia. La decisión del público confirmó que el mano a mano había sido parejo, pero que finalmente la balanza se inclinó en favor de Brian Sarmiento, quien continúa en carrera.

La salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano impactó a los participantes y estremeció el clima emocional de la casa
La salida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano impactó a los participantes y estremeció el clima emocional de la casa

La salida de Lola generó un impacto inmediato dentro de la casa. Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Manuel Ibero, su compañero más cercano, quien no pudo contener las lágrimas tras escuchar el veredicto. La escena reflejó el nivel de vínculo que ambos habían construido durante las semanas de convivencia y evidenció cómo las eliminaciones empiezan a golpear cada vez más fuerte en lo emocional.

Mientras tanto, el clima era completamente opuesto en el otro extremo. Brian celebró su permanencia con euforia, a los gritos y saltos, dejando en claro su estilo explosivo y su forma de vivir el juego. Su continuidad reafirma su lugar como uno de los participantes más intensos de esta edición, capaz de generar tanto apoyo como rechazo entre el público.

El impacto emocional de la salida de Lola se reflejó en las lágrimas de Manuel Ibero, mostrando el fuerte vínculo construido durante el reality
El impacto emocional de la salida de Lola se reflejó en las lágrimas de Manuel Ibero, mostrando el fuerte vínculo construido durante el reality

Antes de cruzar la puerta y despedirse definitivamente de la casa, Lola tuvo unas palabras que resumieron su paso por el reality. “Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, expresó, dejando abierta la posibilidad de regresar en una eventual instancia de repechaje. En su mensaje también destacó su experiencia personal, asegurando que se iba satisfecha por haber sido auténtica dentro del juego.

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