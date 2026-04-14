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El legado de Mourinho en el Real Madrid: ambición, exigencia y clásicos inolvidables

Marcelo repasa cómo la etapa del entrenador portugués devolvió al club la mentalidad ganadora y marcó una rivalidad histórica con el Barcelona de Messi y Guardiola

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La llegada de José Mourinho al Real Madrid cambió la mentalidad competitiva del club según confesó Marcelo a FourFourTwo (Grosby)
La llegada de José Mourinho al Real Madrid cambió la mentalidad competitiva del club según confesó Marcelo a FourFourTwo (Grosby)

José Mourinho se convirtió en el artífice de un cambio fundamental en el Real Madrid según relató en detalle el exlateral brasileño Marcelo, en una entrevista con la revista británica especializada en fútbol FourFourTwo.

Entre 2010 y 2013, el entrenador portugués transformó la mentalidad del vestuario blanco, implantando una convicción y exigencia nunca antes experimentadas por el plantel, especialmente en la etapa de desafíos máximos contra rivales históricos como el Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola.

El propio Marcelo, protagonista de la última década del club, declaró: “Mourinho era un ganador nato: nos presionaba, nos llevó al límite”. En sus palabras, “El club había pasado demasiado tiempo sin títulos”, un hecho inadmisible para una institución de este tamaño.

La transformación psicológica y la fortaleza colectiva marcó la era del Real Madrid bajo el mando de Mourinho entre 2010 y 2013 (Real Madrid)
La transformación psicológica y la fortaleza colectiva marcó la era del Real Madrid bajo el mando de Mourinho entre 2010 y 2013 (Real Madrid)

Marcelo aseguró a FourFourTwo que la llegada de Mourinho supuso una renovación en la esencia competitiva del equipo. El técnico impuso una exigencia máxima y devolvió al club la ambición de pelear cada título, recuperando la confianza perdida durante años de sequía.

El valor de los clásicos y los recuerdos indelebles

Marcelo mantiene recuerdos muy claros de los clásicos ante el Barcelona bajo la dirección de Mourinho. Frente a la revista británica, seleccionó dos partidos decisivos en su carrera. El primero fue su gol en el estadio del FC Barcelona, Camp Nou, durante la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA 2011: se trata de una memoria que combina orgullo personal y frustración, ya que el Real Madrid no consiguió avanzar en la eliminatoria.

El segundo momento, posterior, lo vivió en la final de la Copa del Rey de esa misma temporada, decidida por un gol de Cristiano Ronaldo en el tiempo extra. “Durante la época de dominio del Barcelona de Pep Guardiola, ganar esa Copa del Rey fue un alivio y motivo de orgullo para el vestuario”, explicó Marcelo a FourFourTwo.

La noche más dura y el desafío de enfrentar a Lionel Messi

Marcelo señaló la derrota 5-0 en el Camp Nou ante el Barcelona como el momento más difícil de su carrera profesional (AFP)
Marcelo señaló la derrota 5-0 en el Camp Nou ante el Barcelona como el momento más difícil de su carrera profesional (AFP)

El encuentro más difícil de la carrera de Marcelo fue la derrota 5-0 en el Camp Nou, registrada en la temporada 2010-2011. El futbolista admitió ante FourFourTwo: “Barcelona nos dio una lección de fútbol”. A pesar de un inicio competitivo, los goles del equipo rival incrementaron la sensación de impotencia entre los jugadores del Real Madrid.

Marcelo recordó: “Fue muy duro estar en el campo porque nunca tuvimos una oportunidad real de remontar”. Con el marcador en 4-0 y diez minutos para el final del partido, todos querían terminar el partido porque era imposible revertir el resultado.

En repetidas ocasiones durante esos clásicos, Marcelo tuvo que enfrentarse al mejor momento futbolístico de Lionel Messi, algo que identificó como uno de los mayores retos personales y colectivos a los que se enfrentó en el club madrileño: “Decir que era difícil sería quedarse corto. A veces, enfrentar a Messi era una pesadilla”.

Mourinho y la nueva filosofía de exigencia en el Real Madrid

El exlateral recordó como Mourinho llevó al límite al vestuario blanco durante los duros clásicos frente al Barcelona de Messi y Guardiola (REUTERS/Juan Medina)
El exlateral recordó como Mourinho llevó al límite al vestuario blanco durante los duros clásicos frente al Barcelona de Messi y Guardiola (REUTERS/Juan Medina)

Marcelo recalcó en FourFourTwo que el crecimiento colectivo del Real Madrid bajo el mando de Mourinho fue notorio en cada clásico. El entrenador pedía la máxima preparación y personalidad al grupo, alentando al plantel a abordar cada encuentro decisivo como un equipo grande.

El brasileño subrayó cómo el Real Madrid de Mourinho buscó igualar y desafiar al que muchos consideraban el mejor Barcelona de todos los tiempos. Con el énfasis en una “mentalidad ganadora”, el equipo vivió una etapa caracterizada por la competencia y el esfuerzo ininterrumpido.

Según Marcelo, el legado de Mourinho persistió en la institución: el técnico instauró un símbolo de exigencia interna y devolvió al club la ambición por los títulos que necesitaba en ese periodo, como testimonió en su diálogo con FourFourTwo.

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