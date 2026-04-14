La partida simultánea de tres referentes versátiles que marca el fin de una era del periodismo deportivo

Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Julio Ricardo

Y de pronto, un vacío. En menos de un mes, los periodistas deportivos nos quedamos sin tres referentes que nos marcaron. Cada uno a su estilo, desempeñándose con éxito en diversos medios, pero que fueron símbolos inequívocos en las diferentes vertientes de la profesión. Marcelo Araujo desde la televisión, con su manera de narrar los partidos, que fue revolucionaria en la historia del relato. Ernesto Cherquis Bialo, pluma privilegiada desde las páginas de la revista El Gráfico y Julio Ricardo, con ese don de la palabra delicada, para cuidar el idioma y explicar el fútbol de manera simple, sin descuidar la calidad.

El legado. Ese elemento tan intangible como importante. Que va pasando de generación en generación, en cualquier profesión. Pero en la nuestra es tan importante, porque allí apuntamos, viéndonos reflejados en esas figuras que aparecen en la pantalla, escuchamos en la radio o tenemos la necesidad de leerlos en cada una de sus notas.

Cherquis y Julio Ricardo durante un reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos, en 2018 (Foto Guillermo Llamos)

El fin de una era. Con sus partidas, vamos sintiendo que concluye un tiempo, una manera de sentir y vivir el periodismo. Aquella bohemia que servía de inspiración en largas sobremesas, va quedando definitivamente atrás. Ya se que las nuevas generaciones tienen otro enfoque de la vida, pero ellos nos transmitieron la pasión, el amor inclaudicable a este oficio.

A lo largo de la inigualable década del ‘60 fueron dando sus primeros pasos. Julio Ricardo, aún haciéndola convivir con la docencia, donde tuvo algunos alumnos ilustres como Nito Mestre, en la escuela primaria. Ernesto Cherquis Bialo con su llegada a la meca, que era la revista El Gráfico, con sus coberturas de boxeo, donde rápidamente se destacó. Marcelo Araujo, siendo apenas un pibe, se hizo un lugar en la enorme estructura que comandaba José María Muñoz en Radio Rivadavia.

Hacia fines de esa década, el relator de América lo convocó a Julio Ricardo para que sea su comentarista. Tiempos en donde Rivadavia era un parlante y se escuchaba a toda hora en la geografía nacional. Más aún, cuando caía la tarde y comenzaba “La oral deportiva”, ciclo insignia, donde se repasaban casi todas las disciplinas, empezando por el fútbol. Allí estaba el joven Marcelo Araujo, con pequeñas coberturas y haciendo campo de juego.

Marcelo Araujo y Julio Ricardo hicieron dupla durante el Fútbol para Todos

Fueron creciendo en los años posteriores hasta llegar a las más altas posiciones. Como ser director de la revista El Gráfico (Cherquis), el principal comentarista en radio (Julio Ricardo) o por 15 años el relator de “Fútbol de Primera” en la época de mayor expansión (Araujo)

Pero también incursionaron en otros sectores de la profesión. Julio Ricardo estuvo muchos años en televisión, como comentarista, pero también con certeras participaciones en noticieros e, incluso, conduciendo las transmisiones de tenis, siempre en Canal 9, en los tiempo de la explosión de Guillermo Vilas, haciendo dupla con otro referente que nos dejó este año: Guillermo Salatino. También fue uno de los cuatro conductores originales de un programa pionero: “Todos los goles”, junto a Dante Zavatarelli, Fernando Niembro y el propio Araujo.

Ernesto Cherquis Bialo tuvo un paréntesis en su labor en El Gráfico, cuando se dedicó a comentar boxeo por radio, en la época de grandes púgiles nacionales, como Nicolino Locche, Oscar Bonavena o Carlos Monzón. Regresó a la revista, dejando crónicas legendarias: es maravillosamente complejo elegir una. Bordeando la injusticia, me quedo con la cobertura de la tremenda pelea de Víctor Galíndez en Sudáfrica ante Richie Kates, con mucho más de guion cinematográfico que de realidad. Ese mismo día, era asesinado Ringo Bonavena en Estados Unidos. Cherquis, desde Johannesburgo, escribió la despedida de su amigo con la emoción y el corazón en los dedos a la hora de teclear la máquina de escribir.

Marcelo Araujo, luego de sus inicios en Rivadavia, regresó a la radio a comienzos de los ‘80 para ser parte de un ciclo histórico e irrepetible: “Sport 80”. Junto a Fernando Niembro y Adrián Paenza fueron quienes convencieron al productor Julio Moyano de ir a buscar a Uruguay a un relator que ya se venía destacando y podía hacerlo también en nuestro país. De esa manera, Víctor Hugo Morales puso un pie en Argentina para no irse jamás. Entre 1982 y 1985, “Sport 80” fue una verdadera selección de grandes profesionales, donde a la información, le sumaban la opinión, preparando un cóctel irresistible.

El final de la década del ‘80 los encontró a los tres en un excelente momento y en lugares clave en los medios. Cherquis Bialo era el director de la revista El Gráfico y hacía dupla con Marcelo Tinelli en Canal 13 transmitiendo la Copa Libertadores, Julio Ricardo era el comentarista de Víctor Hugo, cuando radio Continental dominaba la audiencia futbolera. Dando cátedra en cada intervención, explicando el fútbol de manera sencilla, algo que tanto añoramos en estos tiempos de términos extraños y poco prácticos como pasillos, basculaciones, interiores y equipos espesos. Marcelo Araujo había llegado a ser el relator de “Fútbol de Primera”, luego de la salida de Mauro Viale, para eternizar su binomio con Enrique Macaya Márquez.

Aunque parezca mentira, en Argentina estuvimos cerca de no ver por televisión el Mundial 1990. A mediados del ‘88, Héctor Ricardo García estaba a cargo de Canal 2, rebautizado Teledos, y en esa condición pagó la primera cuota de los derechos. Luego quedó fuera de esa emisora y no abonó las dos restantes. Cuando la OTI, dueña de esos derechos, se contactó con autoridades nacionales, a comienzos del ‘90, para saber si alguien iba a poner el dinero restante, no hubo respuestas. La posibilidad de ver la Copa del Mundo estaba por naufragar, y la emisora estatal, por entonces ATC, dirigida por Julio Ricardo, se hizo cargo, conformando él un grupo de cuatro periodistas que viajaron a Italia, quienes tuvieron a su cargo el relato de todos los partidos. Allí estaban también Marcelo Araujo, junto a Adrián Paenza y Humberto Biondi.

Continuaron en los ‘90 con su impronta, incluso trabajando juntos Cherquis y Julio Ricardo en el polémico y ardiente “Tribuna Caliente”, donde el segundo ejercía la conducción, sin perder jamás su postura de señor, pese a los gritos y peleas que se suscitaban en derredor.

Julio Ricardo, Cherquis Bialo y Marcelo Araujo en el programa "Tres en el fondo"

En la víspera del Mundial de Alemania 2006, los tres amigos se iban a dar el gusto de reunirse para trabajar en la Televisión Pública, haciendo “Tres en el fondo”, donde debatían con altura y gran conocimiento. Unos años después, en agosto de 2009, se produjo la conmoción del cambio de los derechos de los torneos locales con la llegada del “Fútbol para todos”, donde Marcelo Araujo y Julio Ricardo fueron la dupla principal durante las primeras temporadas. Allí, las nuevas generaciones pudieron conocerlos y los más grandes, reencontrarlos en la pantalla.

Desde la década pasada y hasta hace poco tiempo, Cherquis nos siguió regalando esas crónicas únicas con su pluma inigualable aquí en Infobae. Era un placer cada charla con él, plena de anécdotas, recuerdos y vivencias de más de 60 años de profesión.

Marcelo Araujo el 16 de marzo, Ernesto Cherquis Bialo cuatro días más tarde y Julio Ricardo este lunes 13 de abril. Increíblemente, o no, en poco tiempo han partido, dejando ese vacío imposible de llenar. El programa que los reunió fue tres en el fondo. Ahora es tres arriba, desde donde están nuevamente juntos, para seguir sintiendo a esta profesión con la misma pasión del primer día. Y observar cómo continúa el legado. Ese que nunca se debemos abandonar.