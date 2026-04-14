El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde un buque de guerra (REUTERS)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó nuevas pruebas de misiles desde un buque de guerra de reciente incorporación y reafirmó su compromiso con la expansión de las capacidades nucleares del país, según informaron medios estatales este martes.

El diario oficial Rodong Sinmun indicó que el domingo se lanzaron dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon, presentado por primera vez en abril de 2025. Según el reporte, los misiles de crucero volaron durante más de dos horas y los antibuque durante más de 30 minutos, siguiendo trayectorias preestablecidas sobre los mares occidentales del país antes de impactar con precisión en sus objetivos.

La agencia estatal KCNA difundió imágenes en las que se observa a Kim y a altos funcionarios desde un muelle, mientras un proyectil deja una estela de humo gris al alejarse del buque. Las pruebas forman parte de una serie de ensayos recientes vinculados al fortalecimiento del poder militar naval del país.

De acuerdo con los medios oficiales, Kim supervisó previamente dos rondas adicionales de pruebas de misiles desde el mismo destructor el mes pasado. Tras los lanzamientos más recientes, el líder norcoreano afirmó que su gobierno mantiene el foco en la “expansión ilimitada” de sus fuerzas nucleares. Además, impartió nuevas tareas para mejorar las capacidades de ataque nuclear y de respuesta rápida, según el reporte.

El dirigente también revisó planes para sistemas de armas destinados al tercer y cuarto destructor actualmente en construcción. En ese contexto, el desarrollo del Choe Hyon fue presentado por el propio Kim como un paso significativo para ampliar el alcance operativo y las capacidades de ataque preventivo de las fuerzas armadas norcoreanas.

En esta fotografía difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 14 de abril de 2026, se observa el lanzamiento de un misil durante una prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque desde el destructor Choe Hyon, en Corea del Norte, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

Los medios estatales sostienen que el buque está diseñado para portar diversos sistemas, incluidos armamento antiaéreo, misiles antibuque y misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear. Sin embargo, funcionarios y expertos de Corea del Sur señalan que la embarcación podría haber sido construida con asistencia de Rusia en medio de vínculos militares cada vez más estrechos, mientras algunos especialistas cuestionan si el destructor está listo para entrar en servicio activo.

Corea del Norte presentó un segundo destructor de la misma clase en mayo del año pasado, aunque la embarcación sufrió daños durante un fallido lanzamiento en el puerto norteño de Chongjin. Ese incidente provocó una reacción de enojo por parte de Kim. Posteriormente, el país informó que el buque, denominado Kang Kon, fue relanzado en junio tras reparaciones, aunque expertos externos pusieron en duda su operatividad plena.

Según los reportes oficiales, un tercer destructor en construcción en el astillero de Nampo, en la costa occidental, debería completarse para octubre, coincidiendo con el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores.

Las recientes pruebas desde el Choe Hyon se suman a una serie de ensayos armamentísticos realizados en los últimos días. Medios estatales informaron que esas pruebas incluyeron diversos sistemas de armas nuevos, entre ellos misiles balísticos equipados con ojivas de racimo. Paralelamente, altos funcionarios norcoreanos emitieron declaraciones de tono duro en las que ridiculizaron las expectativas de Corea del Sur de mejorar las relaciones bilaterales.

El líder norcoreano Kim Jong Un observa un lanzamiento de prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque desde el destructor Choe Hyon, en Corea del Norte, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

Kim mantiene suspendido el diálogo significativo con Washington y Seúl desde el colapso de la diplomacia con el presidente estadounidense Donald Trump en 2019. Desde entonces, adoptó una postura de línea dura hacia Corea del Sur, al que definió como su adversario “más hostil”. También rechazó propuestas de Estados Unidos para retomar conversaciones tras el inicio del segundo mandato de Trump, e instó a Washington a abandonar su exigencia de desnuclearización como condición previa.

En el plano internacional, Rusia se consolidó como una prioridad en la política exterior norcoreana en los últimos años. Corea del Norte envió miles de soldados y grandes cargamentos de armas en apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, profundizó sus vínculos con China, aliado tradicional y sostén económico clave, y expresó respaldo a la búsqueda de un “mundo multipolar” impulsada por Pekín durante una reunión reciente con el canciller chino.

(Con información de Associated Press)