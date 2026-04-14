Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

El ejército de Estados Unidos informó que mató a dos personas en un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico en el océano Pacífico oriental el lunes. El Comando Sur (SOUTHCOM) señaló que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

La acción se inscribe en una campaña de ataques contra barcos que la administración del presidente Donald Trump considera vinculados al narcotráfico en aguas de América Latina. La ofensiva se extiende por más de siete meses y continúa incluso mientras el ejército estadounidense concentra atención durante más de seis semanas en la guerra con Irán.

El Comando Sur anunció el ataque del lunes en redes sociales y confirmó que se trató del segundo día consecutivo con operaciones de este tipo. El domingo, el organismo informó que destruyó dos embarcaciones en el Pacífico oriental el sábado, con un saldo de cinco muertos y un sobreviviente. No quedó claro qué ocurrió con esa persona.

Por medio del comunicado, SOUTHCOM indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La operación se desarrolló “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, según el comunicado.

El objetivo de esta operación incluyó incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región. La campaña se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por Washington tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al gobierno venezolano.

SOUTHCOM indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe (REUTERS)

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pese a ese hecho, la campaña de ataques no se detuvo y se extendió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por el propio Comando Sur, en los ataques reportados este fin de semana “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”. El organismo militar sostuvo que las acciones se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico.

La campaña militar estadounidense en la región acumula, según los datos disponibles, al menos 170 víctimas mortales y generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales. Entre las críticas figuran denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como tensiones diplomáticas, incluidas las manifestadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

(Con información de AP y AFP)