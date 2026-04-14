América Latina

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

El Comando Sur anunció el ataque del lunes en redes sociales y confirmó que se trató del segundo día consecutivo con operaciones de este tipo. El domingo, informó que destruyó dos embarcaciones en el Pacífico oriental el sábado, con un saldo de cinco muertos y un sobreviviente

Guardar

El ejército de Estados Unidos informó que mató a dos personas en un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico en el océano Pacífico oriental el lunes. El Comando Sur (SOUTHCOM) señaló que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

La acción se inscribe en una campaña de ataques contra barcos que la administración del presidente Donald Trump considera vinculados al narcotráfico en aguas de América Latina. La ofensiva se extiende por más de siete meses y continúa incluso mientras el ejército estadounidense concentra atención durante más de seis semanas en la guerra con Irán.

El Comando Sur anunció el ataque del lunes en redes sociales y confirmó que se trató del segundo día consecutivo con operaciones de este tipo. El domingo, el organismo informó que destruyó dos embarcaciones en el Pacífico oriental el sábado, con un saldo de cinco muertos y un sobreviviente. No quedó claro qué ocurrió con esa persona.

Por medio del comunicado, SOUTHCOM indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La operación se desarrolló “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, según el comunicado.

El objetivo de esta operación incluyó incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región. La campaña se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por Washington tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al gobierno venezolano.

SOUTHCOM indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe (REUTERS)
SOUTHCOM indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe (REUTERS)

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pese a ese hecho, la campaña de ataques no se detuvo y se extendió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por el propio Comando Sur, en los ataques reportados este fin de semana “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”. El organismo militar sostuvo que las acciones se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico.

La campaña militar estadounidense en la región acumula, según los datos disponibles, al menos 170 víctimas mortales y generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales. Entre las críticas figuran denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como tensiones diplomáticas, incluidas las manifestadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

América LatinaEstados UnidosPacífico OrientalNarcotráficoSOUTHCOMÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Corte Suprema de Guatemala revoca orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

El fallo elimina las detenciones decretadas contra el excomisionado de la Cicig y la fiscal general de Colombia. Además extiende la anulación a otros exmiembros de organismos anticorrupción implicados en acciones judiciales vinculadas al caso Odebrecht

Corte Suprema de Guatemala revoca orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

Comisión Presidencial reporta inversiones de salvadoreños en el extranjero por 1,400 millones de dólares desde 2019

El flujo de capital de la diáspora salvadoreña ha impulsado 286 proyectos empresariales en El Salvador, destacando la contribución de la migración a la dinamización del empleo y la modernización económica nacional

Comisión Presidencial reporta inversiones de salvadoreños en el extranjero por 1,400 millones de dólares desde 2019

El Salvador: ANEP lanza evento ENADE 2026 orientado hacia la inteligencia artificial y la transformación digital de empresas

El tradicional evento empresarial centrará su próxima edición en la aplicación de tecnologías disruptivas para incrementar la competitividad, abarcando sectores estratégicos como el turismo, la bioeconomía y la capacitación del talento humano

El Salvador: ANEP lanza evento ENADE 2026 orientado hacia la inteligencia artificial y la transformación digital de empresas

Autoridades refuerzan medidas en cárceles para frenar delitos en Honduras

El traslado de internos a módulos especiales y la implantación de nuevos controles buscan interrumpir la articulación de actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios en respuesta al incremento de operaciones de extorsión en distintos sectores

Autoridades refuerzan medidas en cárceles para frenar delitos en Honduras

Polémica en Uruguay por persona que utilizó cupo trans para ingresar a organismo pero no cambió su nombre ni apariencia

Un hombre ingresó a un banco estatal haciendo uso de una ley que reserva puestos laborales para transexuales, pero colectivos advierten que hubo un “fraude ético” y un “abuso” de la ley

Polémica en Uruguay por persona que utilizó cupo trans para ingresar a organismo pero no cambió su nombre ni apariencia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultado Super Astro Luna hoy 13 de abril

Resultado Super Astro Luna hoy 13 de abril

Alumnos de Facultad de Ciencias UNAM piden comprensión ante irregularidad en Metro CDMX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

Hombres armados escapan y dejan arsenal en una camioneta en Puebla: incluía granadas, armas de fuego y ponchallantas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

5,6 millones de nacimientos y la mortalidad materna disparada en 3 años de guerra en Sudán

ONG advierte de que los 3 años de guerra en Sudán agravan la mortalidad infantil y materna

Fiscalía investiga una denuncia a la ferroviaria CAF por unir colonias israelíes en tren

Xi dice a Sánchez estar ambos "del lado correcto de la historia" ante la "ley de la selva"

Nissan aplicará tecnología con IA en el 90 % de sus modelos para 2027

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin considera retirarse tras años marcados por el caso Rust

Alec Baldwin considera retirarse tras años marcados por el caso Rust

Hailey Bieber celebra el éxito de Justin Bieber en Coachella con una publicación en Instagram

Britney Spears y el seguimiento clave para su proceso de recuperación tras la rehabilitación

El extraño gesto oculto de Robert Pattinson en “Crepúsculo” que nadie notó durante años

La estrella de ‘Harry Potter’, Jessie Cave, anuncia su compromiso con Alfie Brown tras 12 años de relación