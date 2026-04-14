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EN VIVO: A horas de las negociaciones en EEUU, Israel anunció la muerte de un soldado en sur del Líbano

Según el parte oficial, el incidente ocurrió durante enfrentamientos contra Hezbollah en la zona, donde también resultaron heridos otros tres soldados. Uno de los efectivos presenta heridas de gravedad moderada, mientras que los otros dos sufrieron lesiones leves

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Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam, el 12 de abril de 2026, un día antes de que entrara en vigor el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. (REUTERS/archivo)
Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam, el 12 de abril de 2026, un día antes de que entrara en vigor el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. (REUTERS/archivo)

El bloqueo estadounidense a los buques que utilizan puertos iraníes en el Golfo comenzó el lunes y convirtió el conflicto de seis semanas entre la coalición estadounidense-israelí e Irán en una prueba de resistencia económica. Irán advirtió sobre el impacto global de la situación, en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz. Según medios iraníes, el Jefe de Estado Masoud Pezeshkian alertó que cualquier amenaza a ese paso estratégico tendría “consecuencias de gran alcance para el mundo”.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acusó a Teherán de llevar a cabo un “acto de terrorismo económico” y sostuvo que “la pelota está en la cancha de Irán” respecto de nuevas conversaciones. Además, afirmó que “nosotros pusimos mucho sobre la mesa”.

En paralelo, los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron el martes ante la expectativa de un acuerdo para poner fin a la guerra.

En el plano diplomático, se prevé una reunión en Washington entre los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos, el primer contacto directo en décadas entre ambos países. Sin embargo, Hezbollah rechazó cualquier acuerdo que surja de esas conversaciones. El grupo terrorista sostuvo su oposición a través de Wafiq Safa, mientras su líder Naim Qassem instó a Líbano a retirarse del proceso. En el terreno, el ejército israelí informó la muerte de un soldado en combate en el sur del Líbano y reportó tres heridos.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:15 hsHoy

En el Golfo, Ucrania hace gala de su habilidad para interceptar drones

Los acuerdos con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos demuestran que ahora es una potencia en la industria de defensa

FOTO DE ARCHIVO. Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets sobrevuela una ubicación no revelada en Ucrania. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter
FOTO DE ARCHIVO. Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets sobrevuela una ubicación no revelada en Ucrania. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Poco después de lanzar su ofensiva contra Irán, Donald Trump rechazó las ofertas de ayuda de Ucrania. “No necesitamos su ayuda en defensa contra drones”, declaró Trump a Fox News. “De hecho, tenemos los mejores drones del mundo”.

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08:00 hsHoy

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El cierre de facto del paso estratégico ha reactivado el interés por infraestructuras como el Canal de Estambul, el ambicioso proyecto de Turquía que, sin sustituir esa ruta clave, podría ofrecer a Europa mayor capacidad para gestionar el tránsito marítimo en su entorno

Vista aérea del proyecto del Canal de Estambul, una infraestructura artificial que discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, conectando el mar Negro con el mar de Mármara a través de la parte europea de la ciudad (The Canal Istanbul / PR Newswire / Europa Press)
Vista aérea del proyecto del Canal de Estambul, una infraestructura artificial que discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, conectando el mar Negro con el mar de Mármara a través de la parte europea de la ciudad (The Canal Istanbul / PR Newswire / Europa Press)

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, con el tránsito marítimo reducido a mínimos históricos y sometido a control selectivo por parte de Irán, ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.

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07:36 hsHoy

Pakistán propuso una segunda ronda de conversaciones en Islamabad

Pakistán propuso albergar una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad en los próximos días, antes del fin del alto el fuego, según indicaron dos funcionarios paquistaníes a la agencia Associated Press.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar ante la prensa, señalaron que la propuesta dependerá de si las partes solicitan una sede alternativa para el encuentro.

Uno de los funcionarios afirmó que, pese a concluir sin acuerdo, la primera ronda formó parte de un proceso diplomático en curso y no de un esfuerzo aislado.

06:39 hsHoy

Xi jinping instó a respetar la “soberanía, seguridad e integridad territorial” de los países del Golfo

El presidente de China, Xi Jinping, y el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), asisten a una reunión en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, el 14 de abril de 2026. Haruna Furuhashi/Pool vía REUTERS
El presidente de China, Xi Jinping, y el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), asisten a una reunión en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, el 14 de abril de 2026. Haruna Furuhashi/Pool vía REUTERS

El líder del régimen chino, Xi Jinping, instó a respetar la “soberanía, seguridad e integridad territorial” de los países del Golfo en Medio Oriente, según informaron medios estatales.

Xi presentó una propuesta de cuatro puntos para reforzar la paz y la estabilidad en la región durante una reunión con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, de acuerdo con la agencia oficial Xinhua. La iniciativa incluye principios de “coexistencia pacífica”, “soberanía nacional” y “estado de derecho internacional”, así como la necesidad de coordinar seguridad y desarrollo.

“La soberanía, seguridad e integridad territorial de los países del Golfo en Oriente Medio deben ser sinceramente respetadas”, dijo Xi, según la televisión estatal CCTV.

05:58 hsHoy

El petróleo cae ante la expectativa de un acuerdo de paz en Medio Oriente

El precio del petróleo cayó el martes ante la expectativa de un acuerdo de paz en Medio Oriente y la posible reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

Pese al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en la región, los inversores reaccionaron al hecho de que ambas partes estuvieron cerca de un entendimiento. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo militar del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, lo que incrementó la preocupación por el abastecimiento.

Más tarde, las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que permitirán el paso de barcos que no provengan de Irán, lo que alivió la presión en el mercado. El West Texas Intermediate cayó 2% a 97,12 dólares por barril en el comercio asiático, mientras el Brent del mar del Norte bajó 1,5% a 97,84 dólares, ambos por debajo de los 100 dólares.

05:21 hsHoy

Un petrolero chino sancionado por EEUU atravesó el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo naval estadounidense

El petrolero chino Rich Starry, sancionado por Estados Unidos, cruzó el estrecho de Ormuz y logró salir del Golfo pese al bloqueo naval impuesto por Washington, según datos de seguimiento marítimo. La información surge de registros de LSEG, MarineTraffic y Kpler, que ubican al buque como el primero en atravesar ese punto estratégico desde el inicio de la medida estadounidense.

El buque, de alcance medio, transporta aproximadamente 250.000 barriles de metanol, de acuerdo con los datos disponibles. La carga fue embarcada en su última escala en Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos. El petrolero pertenece a la compañía Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, que figura bajo sanciones estadounidenses por operaciones vinculadas con Irán.

Los registros también indican que el Rich Starry cuenta con tripulación china. El paso del buque ocurre en un contexto de restricciones en una de las principales rutas energéticas del mundo, mientras los sistemas de monitoreo marítimo continúan registrando movimientos en la zona del estrecho de Ormuz.

04:07 hsHoy

Israel anunció la muerte de un soldado en Líbano

El sargento mayor en la reserva Ayal Uriel Bianco (X: FDI)
El sargento mayor en la reserva Ayal Uriel Bianco (X: FDI)

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la muerte del sargento mayor en la reserva Ayal Uriel Bianco, de 30 años, en el sur del Líbano, en el marco de combates con Hezbollah. El militar era originario de Katzrin y formaba parte del 188.º Batallón Blindado “Barak”.

Según el parte oficial, el incidente ocurrió durante enfrentamientos en la zona, donde también resultaron heridos otros tres soldados. Uno de los efectivos presenta heridas de gravedad moderada, mientras que los otros dos sufrieron lesiones leves.

Los tres militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica, de acuerdo con la información difundida por el Ejército israelí. El hecho se produjo en el contexto de las operaciones en curso en el sur del territorio libanés.

03:27 hsHoy

La ONU advirtió sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente: 30 millones de personas de 162 países

Un llamado de organismos internacionales advierte sobre el riesgo de medidas que limiten los intercambios en mercados energéticos y agrícolas, señalando el impacto sobre los precios globales y el acceso para naciones vulnerables

La ONU advierte que restringir los envíos de energía y fertilizantes agudiza la crisis alimentaria mundial durante el conflicto en Oriente Medio. (REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo)
La ONU advierte que restringir los envíos de energía y fertilizantes agudiza la crisis alimentaria mundial durante el conflicto en Oriente Medio. (REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a los países a no imponer restricciones a las exportaciones de energía y fertilizantes en el contexto del conflicto en Medio Oriente, advirtiendo que tales limitaciones han agravado en el pasado los aumentos en los precios mundiales de los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subrayó la necesidad de que los insumos agrícolas circulen por el Estrecho de Ormuz “lo antes posible” para evitar un deterioro de la situación actual. El organismo pidió a los gobiernos que reconsideren los mandatos de biocombustibles y que eviten restricciones a la exportación de energía y fertilizantes.

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