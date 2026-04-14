EN VIVO: A horas de las negociaciones en EEUU, Israel anunció la muerte de un soldado en sur del Líbano

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam, el 12 de abril de 2026, un día antes de que entrara en vigor el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. (REUTERS/archivo)

El bloqueo estadounidense a los buques que utilizan puertos iraníes en el Golfo comenzó el lunes y convirtió el conflicto de seis semanas entre la coalición estadounidense-israelí e Irán en una prueba de resistencia económica. Irán advirtió sobre el impacto global de la situación, en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz. Según medios iraníes, el Jefe de Estado Masoud Pezeshkian alertó que cualquier amenaza a ese paso estratégico tendría “consecuencias de gran alcance para el mundo”.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acusó a Teherán de llevar a cabo un “acto de terrorismo económico” y sostuvo que “la pelota está en la cancha de Irán” respecto de nuevas conversaciones. Además, afirmó que “nosotros pusimos mucho sobre la mesa”.

En paralelo, los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron el martes ante la expectativa de un acuerdo para poner fin a la guerra.

En el plano diplomático, se prevé una reunión en Washington entre los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos, el primer contacto directo en décadas entre ambos países. Sin embargo, Hezbollah rechazó cualquier acuerdo que surja de esas conversaciones. El grupo terrorista sostuvo su oposición a través de Wafiq Safa, mientras su líder Naim Qassem instó a Líbano a retirarse del proceso. En el terreno, el ejército israelí informó la muerte de un soldado en combate en el sur del Líbano y reportó tres heridos.