7 recetas con pistacho para hacer en casa, rápidas y fáciles

Las recetas con pistacho ofrecen opciones dulces y saladas fáciles de preparar en casa para celebrar el Día Mundial del Pistacho (Freepik)

Cada 26 de febrero se festeja el Día Mundial del Pistacho, una fecha ideal para poner en valor este fruto seco que pisa fuerte en la cocina argentina.

El pistacho no solo es símbolo de sabor y color: su textura crujiente y su perfil saludable lo vuelven protagonista en recetas dulces y saladas, desde la picada hasta la repostería. En esta jornada especial, la invitación es animarse a preparar algo rico y distinto, celebrando la creatividad en casa.

En los últimos años, el pistacho se ganó un lugar en la mesa local y en las cartas de heladerías, panaderías y restaurantes. En la Argentina, se produce principalmente en Cuyo, donde el clima seco y soleado favorece su cultivo.

Hoy, te proponemos aprovechar el Día Mundial del Pistacho para descubrir recetas fáciles, rápidas y con ese toque gourmet que transforma lo cotidiano.

7 recetas con pistacho para hacer en casa

Argentina produce pistachos principalmente en Cuyo, donde el clima seco y soleado favorece su cultivo y calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siguientes propuestas muestran cómo el pistacho puede realzar desde un desayuno hasta una picada, pasando por meriendas y postres. Vas a encontrar opciones dulces y saladas, todas resueltas en pocos pasos, para que cualquier persona pueda sumarse a la celebración aunque tenga poco tiempo.

Se trata de siete ideas prácticas: yogur con pistacho y miel, frutillas frescas con crema de pistachos, tostadas de baguette con queso fresco y pistacho, chocolate con pistachos, galletitas dulces, budín húmedo de pistacho y ensalada fresca. Todas resultan delicias simples, muy rápidas de realizar y pensadas para lucirse en el Día Mundial del Pistacho.

Tiempo de preparación

Total: entre 10 y 35 minutos por receta.

Preparación: 5 a 20 minutos.

Cocción: 5 a 15 minutos (según la receta).

Ingredientes

Pistachos pelados y tostados: 200 g Yogur natural: 500 g Frutillas frescas: 200 g Queso crema: 150 g Miel: 4 cucharadas Pan tipo baguette: 1 unidad Tomates cherry: 200 g Queso fresco o feta: 150 g Chocolate semiamargo: 150 g Galletitas dulces tipo vainilla: 1 paquete Harina 0000: 200 g Azúcar: 100 g Huevos: 2 Polvo de hornear: 1 cucharadita Aceite de girasol: 60 ml Sal y pimienta: a gusto Hojas de albahaca fresca: 1 puñado

Cómo hacer 7 recetas con pistacho, paso a paso

El pistacho es protagonista en desayunos, meriendas, postres y picadas por su sabor, color y textura crujiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur natural con pistachos y miel

Colocar 2 cucharadas de pistachos picados en un bol. Añadir 1 pote de yogur natural. Endulzar con 1 cucharada de miel y mezclar. Servir frío.

Frutillas frescas con crema de pistachos

Lavar y cortar 200 g de frutillas. Batir 100 g de queso crema con 2 cucharadas de pistachos molidos. Endulzar con 1 cucharada de miel. Servir las frutillas con la crema por encima.

Tostadas de baguette con queso fresco, tomate y pistacho

Cortar rodajas de pan y tostarlas. Untar con queso fresco o feta. Colocar medios tomates cherry y espolvorear con pistachos picados. Terminar con pimienta y hojas de albahaca.

Chocolate con pistachos (tableta express)

Cada preparación con pistacho requiere entre 10 y 35 minutos, ideal para quienes buscan rapidez y practicidad en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derretir 150 g de chocolate semiamargo. Volcar sobre una placa con papel manteca. Espolvorear pistachos y dejar enfriar hasta solidificar. Cortar en trozos.

Galletitas dulces con pistacho

Mezclar 200 g de harina, 100 g de azúcar, 1 huevo y 60 ml de aceite. Agregar 50 g de pistachos picados. Formar bolitas y aplastar sobre placa enmantecada. Hornear a 180 °C por 10-12 minutos.

Budín húmedo de pistacho y limón

Batir 2 huevos con 100 g de azúcar. Agregar 100 g de pistachos molidos, 100 g de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear y ralladura de 1 limón. Incorporar 60 ml de aceite. Verter en molde y hornear a 180 °C por 20 minutos.

Ensalada fresca con pistachos

Cortar tomates cherry y queso fresco en cubos. Mezclar con hojas de albahaca y 2 cucharadas de pistachos. Aliñar con aceite, sal y pimienta.

Consejo: tostar los pistachos en sartén unos minutos potencia el sabor y deja una textura más crocante.

¿Cuántas porciones rinden estas recetas?

Tostar los pistachos potencia el sabor y la textura crocante en recetas caseras dulces y saladas fáciles de elaborar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada receta rinde entre 2 y 4 porciones. Las 7 propuestas son ideales para compartir en familia o entre amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de estas recetas?

Calorías: 180-250 kcal (promedio por porción)

Grasas: 10-15 g

Carbohidratos: 15-25 g

Proteínas: 5-8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar estas preparaciones?

Preparaciones frías: Hasta 3 días en heladera, bien tapadas.

Galletitas y budín: Hasta 5 días en recipiente hermético.

Tableta de chocolate: Hasta 2 semanas en lugar fresco y seco.