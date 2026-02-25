Tendencias

Por qué la cultura coreana es furor en Argentina: Jini Hwang revela el rol de los valores, el K-pop y el K-beauty

El fenómeno coreano ganó fuerza en la Argentina a partir de la popularidad del K-pop y el skincare, pero también encontró eco en familias, escuelas y redes sociales, donde los valores de respeto y esfuerzo se transformaron en un puente cultural inesperado

Más de 20.000 coreanos integran una de las comunidades asiáticas más grandes de Argentina, fortaleciendo los puentes culturales y las celebraciones en el país

En una entrevista para Infobae en vivo, Jini Hwang, referente de la cultura coreana en redes sociales, expuso el trasfondo del fenómeno que en los últimos años transformó los consumos culturales de miles de jóvenes argentinos: “Me sorprendió cuando les pregunté a adolescentes por qué les gusta la cultura coreana y me respondieron: ‘Valores’. El respeto, la educación, la idea de que las canas son sinónimo de sabiduría. Es algo que incluso a mí, como coreana, me hizo reflexionar”.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti y Facundo Kablan, el diálogo transitó desde la música pop hasta la inmigración, la comida, la estética y la presencia coreana en la Argentina. “No es solo la música, es un combo donde los artistas transmiten valores y mantienen la humildad incluso después de alcanzar la fama”, destacó Jini, para quien la clave no es el brillo superficial sino “la disciplina y el mensaje positivo que baja a la juventud: amate a vos mismo”.

El impacto generacional del K-pop en la Argentina

Jini Hwang detalló que el K-pop penetró en todos los rangos etarios a través de un mensaje transversal: “Tengo amigas army, que son mamis, abuelas, que tienen sus agrupaciones. Una vez en un evento se me acercaron unas abuelitas que me dijeron: ‘Las canciones de BTS nos ayudaron en momentos difíciles de nuestra vida’. Trajeron un librito y me puse a llorar”. Para la invitada, esta amplitud “demuestra que no es un fenómeno de moda: es una conexión genuina con valores y emociones”.

Facundo Kablan consultó sobre la exigencia dentro de las bandas coreanas y Hwang respondió: “La sociedad coreana es muy demandante. Después de la posguerra, mis padres contaban que comer dos veces al día era un lujo. Pero hoy hablamos de una potencia económica. La disciplina y la educación son centrales, casi no hay analfabetismo. Eso se traslada al entretenimiento: los idols entrenan hasta 10 años y nunca dejan la humildad”.

Jini Hwang destaca cómo los
Jini Hwang destaca cómo los valores de respeto y esfuerzo de la cultura coreana conectan con adolescentes y familias en Argentina (Infobae en Vivo)

El staff de Infobae al Mediodía compartió cómo el furor por la cultura coreana impacta en las familias argentinas: “Mi hija está a full con el K-pop, hasta reconoce productos y comida coreana”, relató Serbin Pont. Hwang sumó: “La inmersión es total: música, series, comida, maquillaje. El K-beauty desplazó a marcas francesas en Estados Unidos. Y todo esto, además de la tecnología, es motor de la economía coreana”.

K-beauty, gastronomía y la expansión educativa

La conversación abordó el boom del skincare y los hábitos de belleza: “Yo hago K-beauty hace 10 años. Antes, si mencionabas bloqueador solar, te miraban raro. Hoy hay más conciencia: la belleza se asocia a salud, pero también hay que tener criterio porque la piel y el clima en Argentina no son como en Corea”, advirtió Hwang. “Cuando algo se masifica, pierde filtros. Hay que educar para que los productos se usen correctamente y no por moda”.

Sobre la gastronomía, Hwang remarcó que el kimchi es “el tradicional fermento coreano, considerado de los más nutritivos y beneficiosos para la salud”. Explicó que “con ingredientes de cualquier verdulería argentina se puede preparar. El akusai es clave, pero el resto es simple: sal, ajo, morrón. Y la carne, muy cara en Corea, se filetea fina para aprovecharla mejor”.

El aprendizaje del idioma coreano también creció de la mano del K-pop. Hwang reveló: “Mi canal de YouTube tiene un millón y medio de suscriptores y creció por las clases de coreano. Muchos chicos me decían que no había profesores en su pueblo. Empecé a enseñar y la respuesta fue increíble”.

El auge del K-pop y
El auge del K-pop y el K-beauty impulsa la cultura coreana entre los jóvenes argentinos y transforma sus hábitos de consumo (Facebook)

Comunidad coreana en la Argentina y puentes culturales

La periodista describió el crecimiento de la comunidad coreana en el país: “Somos entre 20 y 25 mil, la mayoría en Buenos Aires. Argentina tiene una de las comunidades más grandes de América Latina, solo superada por México y Brasil. Esto se debe a políticas migratorias favorables en los años ochenta y noventa. Mis padres vinieron por esa ‘moda’ y por buscar un cambio frente a la tensión con Corea del Norte”.

Compartió una anécdota sobre la llegada de su familia: “Fueron al edificio del consulado buscando Australia o Nueva Zelanda, pero alguien en el ascensor les recomendó Argentina por su carne y frutas tropicales. Nunca llegaron al piso de Australia”. La identidad coreana también se transmite en la forma de contar los años: “En Corea, cuando nacés ya tenés un año, y si nacés cerca de fin de año, podés tener dos años en dos días. Ahora eso cambió, pero mucha gente sigue con ese chip”.

El cruce cultural se potencia a través de la música y las redes: “Hicimos un contenido con Ángela Leiva y un idol de K-pop, que se viralizó. Ella cantó en coreano y él en español. En esos minutos, acercamos países más que en años de diplomacia”, celebró Hwang. Además, anticipó la convocatoria de fans de BTS en el Planetario: “El 15 de marzo habrá un gran encuentro, es una comunidad enorme y activa”.

