Receta de mousse de pistacho y chocolate blanco, rápida y fácil

La combinación ofrece una consistencia cremosa y aromática que se prepara en pocos pasos, ideal para quienes buscan un postre sofisticado y sin complicaciones

La mousse de pistacho y
La mousse de pistacho y chocolate blanco ofrece un postre cremoso y sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mousse de pistacho y chocolate blanco se consolida como una opción versátil y contemporánea dentro de la repostería fría, especialmente valorada por quienes buscan soluciones rápidas y elegantes para sus postres. La combinación de estos ingredientes no solo resalta por su equilibrio entre dulzura y notas sutilmente tostadas, sino también por su presentación atractiva, capaz de transformar reuniones y celebraciones en experiencias memorables con un mínimo esfuerzo.

Receta de mousse de pistacho y chocolate blanco

Esta mousse se distingue por su textura aireada y untuosa, resultado de una técnica que prescinde del horno y emplea ingredientes accesibles. El chocolate blanco confiere cremosidad y una dulzura característica, mientras que el pistacho añade un matiz aromático y un color distintivo que realzan el atractivo visual del postre. La sencillez del procedimiento permite que cualquier persona, aun sin experiencia avanzada en repostería, logre un resultado profesional en poco tiempo. El secreto está en la correcta integración de los elementos y en el respeto por los tiempos de enfriado, factores que aseguran una mousse estable y homogénea.

A nivel gastronómico, este postre ha ganado popularidad en eventos y celebraciones por su capacidad de adaptarse tanto a presentaciones individuales como a formatos familiares. En Argentina, la mousse es sinónimo de reuniones y celebraciones, y versiones innovadoras como la de pistacho y chocolate blanco ofrecen una alternativa moderna a los clásicos tradicionales.

Al no requerir horno ni pasos complejos, esta receta se convierte en una excelente elección para quienes buscan sorprender con una propuesta novedosa y sofisticada, manteniendo la practicidad y la rapidez como ejes centrales.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Enfriado: 4 horas (en heladera)

Ingredientes

  1. 150 gr de pistachos pelados, sin sal
  2. 200 gr de chocolate blanco
  3. 300 cc de crema de leche (nata para batir)
  4. 2 claras de huevo
  5. 60 gr de azúcar
  6. 1 pizca de sal
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
El secreto para una textura
El secreto para una textura perfecta radica en integrar suavemente los ingredientes y respetar los tiempos de enfriado recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de pistacho y chocolate blanco, paso a paso

  1. Procesar los pistachos hasta lograr un polvo fino; reservar 1 cucharada para decorar.
  2. Derretir el chocolate blanco a baño María o en microondas en intervalos cortos para evitar que se queme.
  3. Batir la crema de leche a medio punto (ni muy firme ni líquida).
  4. Batir las claras a nieve con la pizca de sal. Cuando empiecen a montar, agregar el azúcar y seguir batiendo hasta que estén bien firmes.
  5. Mezclar el chocolate derretido con los pistachos molidos y, si se usa, la esencia de vainilla. Dejar que baje la temperatura antes de avanzar.
  6. Incorporar la crema batida en forma envolvente a la mezcla de chocolate y pistacho.
  7. Agregar las claras batidas, de a poco y también en forma envolvente, para no bajar el aire.
  8. Distribuir la mousse en copas o vasos y llevar a la heladera por al menos 4 horas.
  9. Decorar antes de servir con el polvo de pistachos reservado o chips de chocolate blanco.

Consejos técnicos importantes:

  • El chocolate blanco debe estar tibio, nunca caliente, antes de mezclarlo.
  • Las claras deben estar bien firmes para lograr una textura aireada.
  • Usar movimientos envolventes suaves, sin batir, para no bajar el aire de la mousse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de mousse hace que, una vez finalizado el proceso, nos rinda entre 4 y 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 25 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 6 gr 

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dura hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede congelar por hasta 1 mes, pero la textura puede cambiar levemente.

