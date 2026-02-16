Quién es Irina Maquilla, la influencer e ingeniera que une la cultura drag y el fútbol

La producción de cada video destaca el trabajo detrás de la identidad y el maquillaje en la cancha

En una entrevista para Infobae en vivo, la influencer Irina Maquilla detalló los inicios y la dinámica de su trabajo en redes sociales. “Yo lo considero un trabajo porque me lo tomo muy en serio, no solo los días de cancha, sino todos los días”. La joven, ingeniera y maquilladora, se consolidó como una referencia en Tik Tok y otras redes a partir de sus resúmenes originales de los partidos de Independiente.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los lunes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Irina relató: “Empecé a hacer estos resúmenes de manera accidental, iba a la cancha con mi viejo, me maquillaba y un día se me ocurrió grabar lo que yo entendía de cada partido”. La viralización de esos clips marcó el inicio de una comunidad que, según la propia protagonista, “en su mayoría son hombres heterosexuales, aunque yo los llamo los putos o los putes, porque si me seguís, sos puto”.

La producción detrás de cada resumen: maquillaje, edición y humor

Irina explicó que su contenido estrella son los resúmenes de los partidos, aunque también comparte el proceso de preparación para ir a la cancha: “Para mí ir a la cancha es un día entero de producción”. Detalló que puede invertir hasta seis horas en maquillarse y que el armado de cada video le insume varias etapas: “Arranco varias horas antes, grabo el Get Ready With Me mientras me maquillo, después en la cancha hago entrevistas, pienso ideas, grabo clips y cuando llego a mi casa edito todo”.

El contenido viral de Irina Maquilla refleja la diversidad y el humor en el fútbol argentino

El trabajo no termina ahí. “Después edito las entrevistas, el blog para YouTube, y en la semana publico otras cosas. Por ahora no se refleja tanto a nivel monetario, pero yo le tengo mucha fe”, afirmó. Sobre el contenido, remarcó: “Me divierte contar lo que entendí de cada partido, no tengo una mirada técnica, sino desde el folclore y las jodas del fútbol argentino”.

Cruce de tradiciones: fútbol, cultura queer y el universo drag

Irina abordó la convivencia de códigos de cancha y lenguaje queer: “A mí me gusta el folclore, la tradición de la cancha, pero también está bueno que haya un público queer al que le guste el fútbol”. Relató cómo la interacción con seguidores le permite unir mundos: “Muchos amigos me dicen: ‘Uniste mis dos mundos, el fútbol y el ambiente queer’, porque antes no encontraban ese cruce”.

Sobre su relación con la estética drag, aclaró: “Entré al maquillaje por el universo de las drag queens, y no es que busqué integrarlo, es mi identidad, fue natural, porque la mayoría de mis amigos están en la comunidad”. En ese sentido, la influencer destacó el cambio en la percepción familiar: “A mi viejo al principio no le gustaba que vaya maquillada, decía ‘no es un desfile’, pero después vio el recibimiento de la gente y entendió que me hacían quedar bien. Ahora se ríe de mis resúmenes”.

La fusión de fútbol y cultura drag transforma la experiencia en la tribuna de Independiente

De la viralización a la profesionalización: desafíos y sueños

La construcción del personaje público también generó repercusiones en la tribuna: “En Independiente me reciben re bien, desde el principio. Muchos niños y gente grande me saludan, hasta señores de sesenta años”. Sin embargo, la exposición no estuvo exenta de momentos tensos: contó que en la cancha de Platense una mujer la increpó y le advirtió que “afuera iban a ser boleta”, episodio que decidió relatar en sus videos.

Sobre el futuro, Irina señaló: “Me gustaría poder hacer un formato largo, hablar de cosas más serias y monetizar YouTube; que sea menos ‘brain rot’, que la gente pueda debatir y normalizar cosas que para mí nunca fueron insulto”. Consultada sobre la producción, aclaró: “Tengo una amiga que me ayuda con algunos videos, pero los resúmenes propios y los de YouTube los hago yo, porque tienen que tener mi toque”.

El recorrido de Irina Maquilla, desde los videos caseros hasta el reconocimiento en la platea y la interacción con ídolos como Ricardo Bochini, ilustra la llegada de nuevas voces al relato del fútbol argentino.

La entrevista completa

La maquilladora e ingeniera Irina Maquilla visitó el estudio de Infobae a la Tarde y explicó cómo desarrolla sus videos virales sobre Independiente, el cruce entre cultura queer y fútbol, y la producción detrás de sus contenidos. Su relato expuso el fenómeno de una nueva mirada sobre la cancha, desde la autenticidad y el humor

